Mỹ nhân gây tiếc nuối nhất Baeksang: Body như tạc tượng, gương mặt đẹp nhất thế giới không cứu nổi sự nghiệp lận đận

Visual của “gương mặt đẹp nhất thế giới” gây sốt khi xuất hiện tại Baeksang 2025

Tối 5/5, Nana (cựu thành viên của nhóm nhạc After School) đã xuất hiện tại lễ trao giải Baeksang Arts Awards 2025 với vai trò người trao giải, sánh bước cùng nam diễn viên Ahn Hyo Seop. Tại đây, nữ diễn viên đã gây sốt cộng đồng mạng bởi ngoại hình quyến rũ và bộ outfit khoe trọn đường nét cơ thể.

Video trao giải của bộ đôi Nana và nam diễn viên Ahn Hyo Seop gây bão mạng xã hội vừa qua

Nana diện bộ vest đen ngắn, xẻ ngực vừa quyến rũ nhưng cũng mạnh mẽ. Khi bước lên sân khấu, Nana đã thu hút mọi ánh nhìn bởi đôi chân dài miên man của mình và đi trên sân khấu không khác gì người mẫu đang trên sàn catwalk. Ngoài ra, điều đặc biệt khiến Nana nhận được nhiều sự chú ý hơn cả đó chính là hiếm có nữ diễn viên nào tham gia Baeksang lại chọn bộ outfit “hở bạo” như Nana.

Những tấm ảnh khoe trọn đôi chân không tì vết được Nana đăng tải trên mạng xã hội

Trên các trang mạng xã hội, video Nana sánh bước cùng nam diễn viên Ahn Hyo Seop tại Baeksang đã thu hút được một lượng lớn lượt xem và tương tác. Thậm chí Nana còn được lên hẳn hot topic trên các nền tảng mạng xã hội Hàn Quốc, như chủ đề “Trang phục của Nana tại Baeksang điên rồ thật!” trên trang enter-talk , đa số các bình luận đều khen ngợi đôi chân dài miên man và tỷ lệ cơ thể của Nana:

- Kể từ khi Nana bình luận “Cậu này cần bị mắng” thì cảm tình dành cho chị này tăng vọt.

- Nana trao giải xong và xoay người lại, tôi đã tưởng cổ là ma-nơ-canh. Đầu tiên là chiều dài đôi chân của cô ấy thật sự không tưởng và đôi chân đẹp kinh khủng… tỷ lệ cơ thể cũng đẹp nữa… Ghen tỵ quá đi mất.

- Tuyệt vời!

- Đôi chân của cổ dài kinh khủng khiếp.

- Khi nhìn Nana, tôi chỉ có thể nghĩ đến những bức ảnh thời còn đi học của cô ấy.

Tỷ lệ cơ thể siêu thực của Nana

Video do người hâm mộ quay lại, cận cảnh đôi chân dài của Nana

Sự nghiệp lận đận của Nana dù sở hữu vẻ đẹp nhất nhì Kpop

Ra mắt vào năm 2009 với tư cách là thành viên nhóm nhạc After School, Nana bước vào Kpop trong thời kỳ các nhóm nhạc nữ cạnh tranh khốc liệt. Sự nghiệp thần tượng của Nana cũng không mấy bằng phẳng, bởi After School là một trong những nhóm nhạc có đội hình biến động nhất Kpop với tổng cộng 16 lần thay đổi thành viên chỉ trong vòng một thập kỷ.

After School dù có nhiều bài hit nhưng số phận lại lận đận

Dù vậy, trong thời kỳ hoàng kim, After School vẫn là cái tên để lại dấu ấn với loạt bản hit như Bang!, DIVA, Flashback, Because of You... Đặc biệt, năm 2010, Nana cùng Lizzy và Raina thành lập nhóm nhỏ Orange Caramel, đây là một trong những unit độc đáo và thành công bậc nhất thời điểm đó. Với concept phá cách và các bản hit như Catallena, My Copycat, Shanghai Romance, nhóm nhanh chóng chiếm được cảm tình từ cả khán giả Hàn lẫn quốc tế.

Orange Caramel là một trong những nhóm nhỏ thành công nhất Kpop

Tuy nhiên, sau MV Shine và album Best ra mắt đầu năm 2015 nhóm dần rơi vào trạng thái "đóng băng". Từ 2009 đến 2019, After School chứng kiến lần lượt các thành viên rời nhóm, để lại một mình Nana tiếp tục duy trì hợp đồng độc quyền với công ty quản lý Pledis . Đến tháng 12/2023, cô tái ký hợp đồng lần thứ tư với công ty, chính thức đánh dấu 15 năm gắn bó. Dù trên danh nghĩa vẫn là thành viên After School, nhưng thực tế Nana đã vắng bóng khỏi lĩnh vực thần tượng hơn một thập kỷ.

Nana nhiều lần được công nhận là top visual của thế giới

Trong suốt thời gian hoạt động với vai trò idol, Nana luôn nổi bật nhờ visual đỉnh cao. Cô liên tục xuất hiện trong bảng xếp hạng “100 gương mặt đẹp nhất thế giới” do TC Candler công bố, thậm chí còn dẫn đầu bảng vào hai năm liên tiếp 2014 và 2015 – vượt qua nhiều biểu tượng nhan sắc quốc tế như Emma Watson, Gal Gadot hay Camilla Belle . Tổng cộng, Nana có đến 6 lần góp mặt trong Top 6 của danh sách này.

Nana nhiều lần góp mặt trong BXH nhan sắc

Tuy nhiên, danh hiệu tưởng chừng là lợi thế lại trở thành rào cản khiến cô bị soi xét và mỉa mai. Trên các diễn đàn, không ít người cho rằng Nana “không xứng đáng”, đồng thời đặt dấu hỏi về độ uy tín của bảng xếp hạng từ TC Candler. Với công chúng Hàn Quốc, nhan sắc của Nana khó lòng sánh ngang với những biểu tượng sắc đẹp như Song Hye Kyo, Kim Tae Hee, Jeon Ji Hyun hay Son Ye Jin. Điều đó khiến hình ảnh “gương mặt đẹp nhất thế giới” dường như trở thành gánh nặng hơn là bàn đạp cho sự nghiệp của cô.

Sau khi rút khỏi lĩnh vực âm nhạc, Nana tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp người mẫu và diễn xuất. Dù liên tục nhận được cơ hội thử sức trong nhiều bộ phim, nhưng suốt một thời gian dài, cô vẫn chưa thể thoát khỏi cái bóng của một “visual idol”, chưa có vai diễn nào thực sự ghi dấu trong lòng khán giả.

Theo sự nghiệp diễn xuất nhưng Nana vẫn chưa có tác phẩm tạo nên tên tuổi

Phải đến năm 2023, Nana mới có cú đột phá đáng kể với vai diễn trong bộ phim Mask Girl . Nhờ kịch bản hấp dẫn và lối diễn xuất nhập vai, Nana nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn và khán giả, đồng thời mở ra cơ hội phát triển ở thị trường quốc tế, đây là điều mà cô từng không thể làm được khi còn hoạt động trong nhóm nhạc.

Bộ phim Mask Girl giúp Nana được nhiều người biết đến hơn

Tháng 8/2024, Nana chính thức rời Pledis sau 15 năm gắn bó và ký hợp đồng với Sublime - công ty chủ quản của Tiffany (SNSD) . Đây được xem là nỗ lực làm mới hình ảnh và tìm kiếm hướng đi mới trong hành trình nghệ thuật vốn nhiều thăng trầm của cô.

Nana hiện đang ký hợp đồng với công ty giải trí Sublime, tập trung vào sự nghiệp diễn xuất

Tuy nhiên, tên tuổi của cô lại bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán khi công khai bình luận chỉ trích một thành viên nhóm The Boyz vì thái độ “ngôi sao”. Dù được một bộ phận khán giả ủng hộ, nhưng cũng có không ít người mỉa mai, cho rằng Nana chỉ đang cố tình tạo drama để thu hút sự chú ý. Cô bị người hâm mộ của nhóm The Boyz gán mác “nugu”, đây là cách gọi ám chỉ nghệ sĩ không tên tuổi, cho thấy sự khắc nghiệt trong việc duy trì độ nhận diện công chúng tại Kpop.

Nana bị chỉ trích là idol không nổi tiếng sau khi công khai "check var" đàn em

Một thực tế đáng buồn là gần đây, ca khúc Shanghai Romance - từng là bản hit của Orange Caramel, bất ngờ trở thành xu hướng trên mạng xã hội thông qua các video cover của giới trẻ. Tuy nhiên, phần lớn những người thể hiện lại không biết rằng giọng ca chính trong ca khúc đó lại chính là Nana.