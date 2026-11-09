Nhan sắc của "thiên thần nội y" vừa bị đại gia kiện

Châu Tú Na từng là 1 trong những mỹ nhân sở hữu vóc dáng nóng bỏng, nhan sắc nổi bật của showbiz Hong Kong. Thế nhưng, vài năm trở lại đây, nữ diễn viên đã dần rũ bỏ hình tượng gợi cảm để tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất. Tuy nhiên, vào giữa tháng 2 năm nay, danh tiếng Châu Tú Na hoen ố khi bị tỷ phú Lý Gia Thành vạch mặt hành vi dựng chuyện làm tiểu tam, gây ảnh hưởng đến gia đình ông. Kết quả, cô bị Lý Gia Thành đâm đơn kiện ra tòa về tội phỉ báng và quấy rối ngay ngày 27 Tết Nguyên đán (14/2).

Bẵng đi 1 thời gian im hơi lặng tiếng, mới đây Châu Tú Na tham dự buổi công chiếu bộ phim điện ảnh mang tên Màn Thứ 4. Xuất hiện tại sự kiện, nữ diễn viên diện chiếc váy đen trễ vai, để kiểu tóc dài buộc lệch đợn giản. Tuy nhiên, cô được nhận xét xuống sắc thấy rõ, không còn giữa được vẻ ngoài ngọt ngào đầy đặn trước đây. Hiện tại, Châu Tú Na gầy đi trông thấy với hốc mắt mắt trũng sâu, đôi mắt trợn trừng.

Ngoại hình hiện tại của Châu Tú Na khiến nhiều người ngỡ ngàng vì gầy đi trông thấy, mất đi nét ngọt ngào, đầy đặn trước kia. Phần hốc mắt trũng sâu cùng ánh nhìn có phần thiếu tự nhiên khiến tổng thể gương mặt cô kém sắc thấy rõ. Ảnh: Sohu.

Hình ảnh hiện tại của Châu Tú Na khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Nhiều người cho biết họ đã giật mình khi nhìn thấy "thiên thần nội y" đình đám 1 thời ở sự kiện, đặc biệt đôi mắt của cô trông rất đáng sợ. Bên cạnh đó, cũng có không ít người bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của Châu Tú Na, thậm chí suy đoán liệu cô có đang gặp vấn đề về tuyến giáp hay không. Họ khuyên nữ diễn viên nên chú ý chăm sóc bản thân và dành thời gian nghỉ ngơi.

Bên cạnh những ý kiến bàn tán về ngoại hình, phần lớn khán giả tỏ ra lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Châu Tú Na, phỏng đoán cô có thể đang gặp vấn đề về tuyến giáp và khuyên nữ diễn viên nên nghỉ ngơi, tẩm bổ nhiều hơn. Ảnh: Sina.

Châu Tú Na hiện bị xem là nữ hoàng dựng chuyện của showbiz sau vụ lùm xùm với tỷ phú Lý Gia Thành. Theo đó, vào năm 2016, khi Châu Tú Na ra mắt phim mới, bỗng xuất hiện thông tin cô là "bé ba", nhận bao nuôi của Lý Gia Thành. Không chỉ vậy, cả hai còn bị đưa tin có con trai ngoài giá thú và Châu Tú Na đã nhận được căn biệt thự trị giá 120 triệu HKD (406 tỷ đồng) vì sinh quý tử cho gia tộc họ Lý. Theo Lý Gia Thành, đây là những tin đồn không đúng sự thật, gián tiếp làm sứt mẻ danh dự và cuộc hôn nhân của ông. "Tôi hoàn toàn không quen biết Châu Tú Na và không có bất kỳ mối quan hệ nào với cô ấy", Lý Gia Thành nói.

Qua điều tra, Lý Gia Thành phát hiện chính Châu Tú Na là người đứng sau loan tin đồn tình ái mập mờ với ông, bằng cụm từ "thiên thần nội y cặp kè với người thừa kế siêu giàu đời thứ 2 đã có vợ" và đăng tải hình ảnh vị tỷ phú hoặc gia đình anh vào các video, bài viết liên quan trên mạng xã hội. Động cơ của Châu Tú Na là tạo tin đồn tình ái giật gân để tăng độ phủ sóng hình ảnh nhằm gây chú ý.

Theo Lý Gia Thành, ông đã muốn phớt lờ, không làm lớn chuyện này với Châu Tú Na. Tuy nhiên, người đẹp không có dấu hiệu chủ động dừng lại hành vi lợi dụng danh tiếng của người khác. Tháng 6/2025, trong một cuộc phỏng vấn để quảng bá cho bộ phim mới, Châu Tú Na đã lên tiếng về tin đồn cô được một người đàn ông giàu có bao nuôi. Người đẹp gợi cảm trứ danh showbiz cho biết, cô không hề quen biết Lý Gia Thành và càng không có chuyện cặp kè với vị doanh nhân đã có gia đình này. Châu Tú Na chia sẻ, trước kia, cô không lên tiếng trước tin đồn thất thiệt vì sợ càng nói càng bị bôi đen. Ai dè, sau một thời gian bận rộn đóng phim, cô đã bị tung tin mang bầu với chồng của đàn chị Từ Tử Kỳ khiến bản thân cảm thấy oan ức.

Phát ngôn của Châu Tú Na một lần nữa làm dấy lên làn sóng bàn tán về mối quan hệ giữa cô và tỷ phú Lý Gia Thành. Thời điểm đó, gia đình Lý Gia Thành đang có tang sự. Tức giận và phẫn nộ với hành vi của Châu Tú Na, Lý Gia Thành đã đâm đơn kiện nữ diễn viên ra tòa. "Châu Tú Na và chương trình đó đã dàn xếp nội dung phỏng vấn gây sốc vì cô ta muốn gây chú ý cho phim mới của mình. Hành động tày trời của cô ta quá ích kỷ. Sau khi cô ta khơi lại tin đồn, vô số video xuyên tạc, xúc phạm gia đình tôi đã xuất hiện dày đặc trên MXH. Tình hình đã vượt quá giới hạn cho phép, tôi tức giận, phẫn nộ và không thể bỏ qua cho cô ta được. Để bảo vệ danh tiếng của bản thân, gia đình, cũng như làm rõ sự thật, tôi đã nộp đơn kiện Châu Tú Na ra tòa" , tỷ phú Lý Gia Thành không giấu được sự bức xúc.

Lý Gia Thành kiện Châu Tú Na ra tòa về tội phỉ báng và quấy rối. Ảnh: Sina.

Châu Tú Na sinh năm 1985, là diễn viên và người mẫu nổi tiếng. Cô từng được gọi là "nữ hoàng nội y", "thiên thần nội y" sau khi phát hành hiều bộ ảnh nóng bỏng, quyến rũ. Trong đó, mùa hè năm 2009 từng được gọi là "mùa hè Châu Tú Na" vì bộ ảnh gợi cảm mang tên Kissy Chrissie của cô được các khán giả săn đón, cháy hàng trên toàn châu Á. Ngoài ra, Châu Tú Na còn tham gia diễn xuất trong All's Well, Ends Well 2020, The Leakers, Journey to the West, Three Lives... Tháng 4/2025, Châu Tú Na từng đến Hội An du lịch.

Châu Tú Na từng đến Việt Nam du lịch vào năm ngoái. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Sina, Sohu