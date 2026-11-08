Hồ Hạnh Nhi sợ tuổi trung niên, học đạo diễn lo cho tương lai

Sau nhiều năm gắn bó với diễn xuất, nữ diễn viên Hong Kong (Trung Quốc) quyết định theo học ngành sản xuất phim và truyền hình, mở ra hướng phát triển mới ở phía sau ống kính. Ở tuổi trung niên, diễn viên Hồ Hạnh Nhi thừa nhận bản thân đang trải qua cảm giác khủng hoảng và lựa chọn trở lại trường học để làm mới mình. Không chỉ muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp diễn xuất, nữ nghệ sĩ còn đặt mục tiêu thử sức với công việc viết kịch bản và đạo diễn.

Thời gian qua, bên cạnh việc chăm sóc 3 con trai, Hồ Hạnh Nhi vẫn là nữ diễn viên có tần suất hoạt động nghệ thuật khá tốt. Cô tham gia nhiều phim gây tiếng vang như Tích hoa chỉ, Thẩm phán sinh tử, Trở về nguồn cội, Giây phút ấy vượt giới hạn, Thượng công chúa... Thế nhưng cô vẫn cảm thấy chưa đủ.

Hồ Hạnh Nhi trong phim truyền hình Thượng công chúa. (Ảnh chụp màn hình)

Theo HK01, Hồ Hạnh Nhi hiện theo học một khóa đào tạo về sản xuất phim và truyền hình. Cô đã có khoảng một tháng làm quen với môi trường học tập mới và các bạn cùng lớp. Với Hồ Hạnh Nhi, việc trở lại trường học ở thời điểm này không chỉ là một trải nghiệm mới mà còn là cơ hội mở rộng giới hạn nghề nghiệp, tiếp tục khám phá khả năng của bản thân bên ngoài vai trò diễn viên.

Hồ Hạnh Nhi vào vai người mẹ khắc nghiệt trong Giây phút ấy vượt giới hạn. (Ảnh chụp màn hình)

Chia sẻ về quyết định này, nữ diễn viên cho biết cô cảm nhận được những dấu hiệu của khủng hoảng tuổi trung niên. Đúng thời điểm đó, một cơ hội học tập xuất hiện, khiến cô quyết định trở lại giảng đường để bổ sung kiến thức và tìm kiếm những hướng đi mới trong nghề nghiệp. Mục tiêu của Hồ Hạnh Nhi không dừng lại ở việc trau dồi kỹ năng diễn xuất. Cô mong muốn tiến sâu hơn vào lĩnh vực sản xuất nội dung, đặc biệt là viết kịch bản và đạo diễn.

Hồ Hạnh Nhi, Phùng Đức Luân, Châu Tú Na, Viên Lễ Lâm trong buổi ra mắt phim điện ảnh Đệ tứ mạc. (Ảnh: HK01)

Câu chuyện trở lại trường học của Hồ Hạnh Nhi được chia sẻ tại buổi ra mắt phim Đệ tứ mạc với sự tham dự của Phùng Đức Luân, Châu Tú Na, Viên Lễ Lâm.

Tại sự kiện, Phùng Đức Luân cũng hỏi thăm tiến độ hoàn thành luận văn của nữ diễn viên. Bàn về chuyện học tập khi đã trưởng thành, anh cho rằng việc trở lại trường không đơn thuần là tiếp thu kiến thức mà còn giúp con người tìm lại niềm say mê học hỏi từng có trong những năm tháng tuổi trẻ. Theo Phùng Đức Luân, điều quan trọng là khơi dậy lại ngọn lửa nhiệt huyết ấy.

Hồ Hạnh Nhi nhận xét Phùng Đức Luân hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò giảng viên. Nghe vậy, Châu Tú Na hài hước hưởng ứng, cho biết nếu nam đạo diễn mở lớp, cô chắc chắn sẽ đăng ký. Nữ diễn viên cũng tranh thủ bày tỏ mong muốn có thêm cơ hội hợp tác với anh trong các dự án điện ảnh.

Tại sự kiện, các nghệ sĩ cũng tổ chức mừng sinh nhật cho Hồ Hạnh Nhi (6/11). Trong ngày đặc biệt của bản thân, cô vẫn dành thời gian đến lớp tham gia khóa học về nghệ thuật, sau đó sẽ trở về sum họp và đón sinh nhật cùng gia đình.