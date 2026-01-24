Một Hoa hậu lâm đường cùng: Trắng tay vì bê bối ngoại tình, giờ làm mẹ đơn thân đi hát quán bar nuôi hai con

Hoa hậu Hong Kong là một trong những cuộc thi nhan sắc uy tín với 53 năm lịch sử. Cuộc thi này được tổ chức lần đầu vào năm 1973. Các người đẹp đoạt danh hiệu cao quý tại cuộc thi đều thênh thang đường vào showbiz, dưới sự hậu thuẫn của đài truyền hình TVB.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể níu giữ được hào quang lâu dài, Dương Tư Kỳ là 1 trường hợp điển hình. Vì vướng bê bối đời tư nghiêm trọng, cô bị loại bỏ khỏi showbiz, chẳng thể tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật mà phải bươn chải hàng ngày với đủ công việc để kiếm sống.

Trái đắng cho người đẹp tham phú phụ bần, bỏ bạn trai chạy theo đại gia

Dương Tư Kỳ sinh năm 1978, từng là mỹ nhân được săn đón nhất nhì showbiz Hong Kong (Trung Quốc) vào những năm 2000. Tên tuổi của cô được mọi người biết đến sau khi đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2001. Dương Tư Kỳ giành vương miện cùng 6 giải phụ. Với gương mặt đẹp, vóc dáng gợi cảm và tài năng nổi bật, Dương Tư Kỳ trở thành hoa đán thế hệ mới được TVB o bế. Cô góp mặt trong hàng loạt dự án phim truyền hình ăn khách của nhà đài xứ Hương Cảng. Giữa thời điểm thăng hoa, Dương Tư Kỳ có chuyện tình đẹp 9 năm với nam diễn viên Lý Vĩnh Hào.

Sở hữu sự nghiệp có nhiều dấu ấn, danh tiếng chạm đỉnh và chuyện tình cảm viên mãn, nhưng Dương Tư Kỳ không biết trân trọng. Năm 2011, cô bại lộ bê bối "cắm sừng" bạn trai chấn động dẫn đến việc trượt dốc hình tượng không phanh. Theo đó, vào tháng 5/2011, Dương Tư Kỳ và Lý Vĩnh Hào thông báo đã bàn tính chuyện kết hôn. Không ngờ chỉ 1 tháng sau, Hoa hậu lại đột ngột tuyên bố chia tay bạn trai với lý do không hòa hợp về tình cách, bất chấp mọi sự níu kéo không dứt từ Lý Vĩnh Hào.

Bê bối tình ái khiến Dương Tư Kỳ đánh mất hình ảnh, bị công chúng ghét bỏ. Ảnh: HK01.

Ngay sau đó, nữ diễn viên bị truyền thông tung ảnh hẹn hò doanh nhân, cựu vận động viên Ngô Soái. Dương Tư Kỳ thậm chí được tiết lộ đang mang thai con đầu lòng. Điều này cho thấy trong thời gian còn ở bên Lý Vĩnh Hào, Hoa hậu Hong Kong 2001 đã lén lút ngoại tình với người đàn ông khác. Sau khi vụ việc vỡ lở, Dương Tư Kỳ hứng chỉ trích dữ dội, bị công chúng mỉa mai là kẻ "tham vàng bỏ ngãi", phản bội bạn trai hay không chồng mà chửa. Tai tiếng đời tư quá nghiêm trọng khiến Dương Tư Kỳ bị TVB và hàng loạt nhãn hàng cắt hợp đồng chỉ sau 1 đêm.

Sau đó, Dương Tư Kỳ lặng lẽ rời Hong Kong (Trung Quốc) sang Mỹ để sinh con. Đáng nói, ngày trở lại quê nhà, cô bất ngờ thừa nhận đang làm mẹ đơn thân và từ chối tiết lộ danh tính bố của con gái mới sinh. Nhiều nguồn tin cho biết Ngô Soái đã bỏ rơi Dương Tư Kỳ ngay sau khi cô dính tai tiếng tình ái, mất trắng danh tiếng trong showbiz.

Dương Tư Kỳ bỏ cuộc tình 9 năm với Lý Vĩnh Hào để chạy theo 1 người đàn ông giàu có hơn, nhưng cuối cùng cô bị đại gia bỏ rơi và phải làm mẹ đơn thân. Ảnh: On.

Đến năm 2019, cựu hoa hậu lại gây xôn xao khi thông báo đã kết hôn và mang thai con lần 2. Thế nhưng, cô vẫn từ chối tiết lộ danh tính chồng mới cưới với lý do nửa kia không làm trong ngành giải trí. Tuy nhiên, suốt giai đoạn thai kỳ lẫn sinh nở, truyền thông phát hiện không có bóng dáng 1 người đàn ông nào xuất hiện bên Dương Tư Kỳ. "Cánh săn ảnh theo sát Dương Tư Kỳ nhiều ngày vẫn không chụp được bức ảnh nào về chồng cô ấy. Thậm chí, Dương Tư Kỳ còn đi khám thai 1 mình" , trang On cho biết.

Sau khi con trai chào đời, Dương Tư Kỳ cho em bé mang họ mẹ. Dù từng chia sẻ rằng ông xã có điều kiện kinh tế vững chắc, nhưng sinh con chưa được bao lâu, cô đã bị phát hiện đi diễn quán bar để kiếm tiền. Không chỉ vậy, mỗi lần nhận được câu hỏi từ truyền thông về chồng giàu, Dương Tư Kỳ đều né tránh, từ chối trả lời chuyện đời tư. Điều này khiến cựu hoa hậu bị nghi đang nói dối, tạo ra 1 người chồng ảo để che đậy chuyện "không chồng mà có con" lần 2.

2 lần mang thai và sinh con, Dương Tư Kỳ đều không cho biết danh tính cha của con mình. Ảnh: On.

Cuộc sống vất vả, làm đủ nghề nuôi con

Sau loạt bê bối tình ái, Dương Tư Kỳ "thất sủng", lâm vào cảnh thất nghiệp dài hạn không còn được tham gia các sự kiện giải trí chính thống trong showbiz. "Cuộc sống của tôi trống rỗng. Tôi chẳng có gì cả ngoài con cái", Dương Tư Kỳ ề chề chia sẻ. Áp lực kinh tế khiến Dương Tư Kỳ không màng hình tượng, bằng lòng làm bất kỳ việc gì để nuôi con. Từ tháng 11/2011, Dương Tư Kỳ đã bị bắt gặp đi hát quán bar và bán bia dạo tại nhà hàng đêm ở Quảng Châu, Thâm Quyến, An Huy, Hạ Môn (Trung Quốc).

Trước những lời gièm pha của công chúng về việc bản thân hết thời, vứt bỏ sỉ diện của 1 Hoa hậu để làm việc ở quán bar, quán nhậu xô bồ, Dương Tư Kỳ thẳng thắn chia sẻ: "Tôi không còn ở thời hoàng kim. Mấy năm nay, tôi làm đủ nghề, từ tiếp thị bia đến đi hát ở tụ điểm bình dân, ai mời gì tôi cũng làm. Chỉ cần kiếm được tiền để lo cho con là tôi vui rồi. Tôi không sợ vất vả và cũng không sợ lời đàm tiếu của dư luận". Cựu Hoa hậu Hong Kong cho biết sau nhiều năm, cô đã quen với cuộc sống 1 mình nuôi con. Dương Tư Kỳ gọi việc bản thân là mẹ đơn thân là "sự sắp đặt của số phận, không có gì phải xấu hổ".

Sau khi sinh con gái đầu lòng, Dương Tư Kỳ từng bị ghi lại hình ảnh đi bán bia ở hộp đêm gây xôn xao dư luận. Ảnh: On.

Đến khi sinh con thứ 2 được vài tháng vào năm 2019, nữ diễn viên tiếp tục bị bắt gặp đi hát ở quán bar để mưu sinh. Ảnh: Sina.

Hiện tại, ngoài đi hát ở quán bar và nhà hàng đêm, cựu Hoa hậu còn livestream bán hàng từ sáng đến đêm và làm video ngắn để kiếm tiền trang trải sinh hoạt phí cho 3 mẹ con cô. Mỗi tháng tổng thu nhập cô kiếm được là 2,5 triệu HKD (8,4 tỷ đồng).

Sau 15 năm bươn chải và chấp nhận bị mỉa mai là "Hoa hậu đi hát quán bar", trong 1 show truyền hình mới đây, Dương Tư Kỳ cho biết cô đã tích lũy được khối tài sản khoảng 50 triệu HKD (hơn 168 tỷ đồng) để dành cho tương lai của 2 con. Số tài sản của nữ diễn viên bao gồm 5 bất động sản ở Hong Kong (Trung Quốc), khoản đầu tư vào cổ phiếu, quỹ, trái phiếu và ngoại hối.

Dương Tư Kỳ chấp nhận chịu tiếng xấu "Hoa hậu đi quán bar" để kiếm tiền nuôi 2 con. Ảnh: HK01.

Nguồn: HK01, On, China Daily