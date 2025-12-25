Nhân quả có thật: 40 năm trước bị cười vì đẻ toàn con gái, 40 năm sau các con làm hẳn Bộ trưởng, Giám đốc, danh giá vô cùng!

Ông Triệu Tích Thành (SN 1927), người sáng lập Tập đoàn Foremost danh tiếng tại New York, được mệnh danh là "Vua tàu biển người Hoa". Tuy nhiên, niềm tự hào lớn nhất đời ông không phải là khối tài sản khổng lồ, mà là 6 cô con gái tài sắc vẹn toàn, được mệnh danh là "Triệu Thị lục kim hoa" (Sáu bông hoa vàng họ Triệu).

Câu chuyện về gia đình họ Triệu không chỉ là giai thoại về sự giàu có, mà là sách giáo khoa sống động về nghệ thuật nuôi dạy con cái.

Ông Triệu Tích Thành và các con lúc nhỏ

Từ những lời xì xào đến gia tộc danh giá bậc nhất

Hơn nửa thế kỷ trước, ông Triệu và vợ - bà Chu Mộc Lan có 6 người con gái. Vào thời điểm đó, tư tưởng "trọng nam khinh nữ" còn nặng nề, gia đình ông không tránh khỏi những ánh mắt thương hại, những lời chê bai rằng "nhà vô phúc", "sinh con gái tốn của hồi môn".

Bỏ ngoài tai tất cả, vợ chồng ông Triệu âm thầm dồn hết tâm huyết nuôi dạy các con. Kết quả sau này khiến những kẻ dèm pha năm xưa phải "muối mặt": Cả 6 cô con gái đều tốt nghiệp từ các trường Ivy League danh giá (4 người học Harvard), trở thành những nhân vật kiệt xuất.

- Chị cả Triệu Tiểu Lan (Elaine Chao): Người nổi tiếng nhất, từng giữ chức Bộ trưởng Giao thông và Bộ trưởng Lao động Hoa Kỳ. Bà là người phụ nữ gốc Á đầu tiên trong lịch sử bước vào Nội các Tổng thống Mỹ. Chồng bà là Lãnh tụ phe Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ - Mitch McConnell.

Ông Triệu và các con bên di ảnh vợ

- Các em gái: Đều là Thạc sĩ, Tiến sĩ tại các đại học danh giá nhất thế giới như Harvard, Columbia, William & Mary... và nắm giữ vị trí cấp cao tại những tập đoàn đa quốc gia. Cụ thể, Triệu Tiểu Cầm là giám đốc điều hành một công ty tại Hoa Kỳ. Triệu Tiểu Mỹ từng là giám đốc Bộ Bảo vệ Người tiêu dùng của Tiểu bang New York. Triệu Tiểu Phủ từng giữ chức Phó chủ tịch cấp cao của General Electric. Triệu An Cát là phó chủ tịch Tập đoàn Fumao,...

Thành công của họ rực rỡ đến mức Tổng thống Mỹ đời thứ 41 - George H.W. Bush từng nói với vợ: "Bà nên học hỏi cách giáo dục con cái của gia đình họ Triệu".

4 "bí mật" giáo dục tạo nên những nữ cường nhân

Không có phép màu nào cả, sự thành công của 6 cô con gái đến từ triết lý giáo dục vừa nghiêm khắc, vừa đầy tình thương của ông Triệu Tích Thành.

1. Cha mẹ là tấm gương phản chiếu sự nỗ lực

Ông Triệu xuất thân nghèo khó, sang Mỹ năm 1958 với hai bàn tay trắng và vốn tiếng Anh bập bẹ. Ông phải làm 3 việc cùng lúc để mưu sinh nhưng chưa bao giờ bỏ bê việc học. Ông tốt nghiệp Thạc sĩ tại ĐH St. John’s. Vợ ông, bà Chu Mộc Lan, dù bận rộn chăm 6 con nhưng vẫn quyết tâm đi học và lấy bằng Thạc sĩ ở tuổi 51.

Chính sự hiếu học và kiên cường của cha mẹ là bài học không lời nhưng mạnh mẽ nhất. Triệu Tiểu Lan từng nói: "Nếu phải nói về nguyên nhân thành công, tôi chỉ biết nói rằng vì phía sau tôi là một người đàn ông mạnh mẽ - cha tôi".

Ông Triệu cùng ảnh cùng con gái, con rể và các các cháu

2. Xóa bỏ tư duy "Con gái thì làm được gì?"

Ngay từ khi đặt tên con gái đầu lòng là Tiểu Lan, ông Triệu đã gửi gắm mong muốn con sẽ mạnh mẽ như Hoa Mộc Lan. Ông dạy các con: "Con không thể làm Tổng thống vì không sinh ra ở Mỹ, nhưng Bộ trưởng thì hoàn toàn có thể. Phụ nữ không thua kém đàn ông, thậm chí còn có thể làm tốt hơn".

Ông khuyến khích các con chơi thể thao, tranh luận, và tự giải quyết vấn đề. Tư tưởng bình đẳng giới này đã giúp 6 cô gái tự tin bước vào những lĩnh vực gai góc nhất như chính trị và kinh doanh vận tải.

3. "Khó khăn là cơ hội ngụy trang"

Khi mới sang Mỹ, các con ông Triệu bị cô lập vì không biết tiếng. Thay vì bao bọc, ông biến nó thành bài tập rèn luyện. Mỗi ngày ông dành thời gian cùng con học tiếng Anh, dạy con đối mặt với sự phân biệt đối xử bằng năng lực thực tế.

Khi Triệu Tiểu Lan gọi điện báo tin trở thành Bộ trưởng Giao thông: "Bố ơi, con đạt được rồi (I got it)" , ông Triệu điềm tĩnh sửa lại: "Không phải con đạt được, mà là con xứng đáng có nó (You have it)". Đó là sự khẳng định cho nỗ lực tự thân, không phải may mắn.

Bà Triệu Tiểu Lan

4. Bận trăm công nghìn việc vẫn là "người cha hiện diện"

Dù điều hành tập đoàn tỷ đô, ông Triệu luôn tuân thủ nguyên tắc: Về nhà ăn tối cùng con. Ông sẵn sàng gác lại công việc để chơi bóng, cưỡi ngựa hay đơn giản là lắng nghe tâm sự của các con.

Trong gia đình họ Triệu, tình yêu thương không phải là sự chiều chuộng vật chất (dù họ rất giàu), mà là sự đồng hành về tinh thần. Ông dạy con tiêu tiền tiết kiệm, tự lập từ sớm và luôn phải biết ơn nguồn cội.

Lời kết: Câu chuyện của gia đình Triệu Tích Thành là minh chứng hùng hồn cho thấy: Gia tài lớn nhất cha mẹ để lại cho con cái không phải là tiền bạc, mà là tư duy, tri thức và bản lĩnh sống. Dù sinh con trai hay con gái, nếu cha mẹ có tầm nhìn và phương pháp giáo dục đúng đắn, đứa trẻ nào cũng có thể trở thành "kim hoa" tỏa sáng.