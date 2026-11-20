Nhan Phúc Vinh sinh năm 1986 tại Cần Thơ. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh lựa chọn theo học ngành Giáo dục thể chất tại Đại học Cần Thơ bởi niềm yêu thích dành cho các hoạt động thể thao. Được biết, từ nhỏ, nam diễn viên đã có sở thích vận động, đặc biệt là bơi lội. Anh từng tham gia các cuộc thi bơi dành cho học sinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Không chỉ học lý thuyết, Nhan Phúc Vinh còn có cơ hội trải nghiệm công việc giảng dạy trong thời gian thực tập. Anh từng đứng lớp tại một trường THPT trong khoảng 2 tháng, hướng dẫn học sinh tập luyện thể dục thể thao, trong đó có nội dung nhảy cao. Trải nghiệm này giúp anh phần nào hiểu hơn về công việc của một giáo viên. Tuy nhiên, Nhan Phúc Vinh cũng sớm nhận ra bản thân không có đủ sự kiên nhẫn để gắn bó với nghề sư phạm. Anh từng hình dung mình đứng trước lớp, hướng dẫn học sinh nhưng cảm thấy bản thân chưa thực sự phù hợp với công việc đòi hỏi sự nhẫn nại và khả năng truyền đạt ấy.

Nhan Phúc Vinh sinh năm 1986 tại Cần Thơ. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh lựa chọn theo học ngành Giáo dục thể chất tại Đại học Cần Thơ

Thực tế, ý định thay đổi hướng đi đã xuất hiện từ khi anh còn là sinh viên năm nhất. Nhan Phúc Vinh từng nghĩ đến việc chuyển sang học Kinh tế hoặc Kỹ thuật, nhưng bố mẹ mong muốn anh hoàn thành chương trình đại học trước khi đưa ra quyết định tiếp theo.

Bước ngoặt sự nghiệp đến khi anh xem bộ phim The Pursuit of Happyness (Mưu Cầu Hạnh Phúc) do Will Smith đóng chính. Nam diễn viên từng kể mình bị tác phẩm này tác động mạnh đến mức xem đi xem lại khoảng 10 lần chỉ trong một tuần và nhiều lần bật khóc. Câu chuyện về hành trình theo đuổi ước mơ đã khiến anh suy nghĩ nghiêm túc hơn về con đường nghệ thuật.

Đến năm thứ ba đại học, Nhan Phúc Vinh bắt đầu nuôi dưỡng ý định trở thành diễn viên. Sau khi tốt nghiệp năm 2008, anh lên TP.HCM thi vào Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, đồng thời thử sức với công việc người mẫu để có thêm thu nhập.

Đến năm thứ ba đại học, Nhan Phúc Vinh bắt đầu nuôi dưỡng ý định trở thành diễn viên

Năm 2008, Nhan Phúc Vinh tham gia cuộc thi Siêu Mẫu Việt Nam và lọt vào vòng chung kết. Một năm sau, anh giành giải Bạc tại cuộc thi Ngôi Sao Người Mẫu Thế Hệ Mới. Cũng trong năm 2009, nam diễn viên bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh qua các bộ phim Dòng Sông Định Mệnh, Áo Cưới Thiên Đường và Giải Cứu Thần Chết.

Sau những bước khởi đầu, Nhan Phúc Vinh dần tạo được dấu ấn qua nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Anh từng góp mặt trong Đường Đua, Đảo Của Dân Ngụ Cư, Cô Thắm Về Làng, Ngày Ấy Mình Đã Yêu, Tình Yêu Và Tham Vọng, Anh Có Phải Đàn Ông Không?, Đừng Làm Mẹ Cáu,...

Trong đó, vai Miên trong phim Đảo Của Dân Ngụ Cư mang về cho anh giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Cánh Diều 2017 và Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20. Năm 2018, anh tiếp tục được trao giải Cánh Diều ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyện truyền hình với vai diễn trong Ngày Ấy Mình Đã Yêu. Nhan Phúc Vinh cũng đã 5 lần giành giải Mai Vàng, với các vai diễn trong Sao Đổi Ngôi, Đường Đua, Tình Yêu Và Tham Vọng, Giấc Mơ Của Mẹ và Đừng Làm Mẹ Cáu.

Ngoài diễn xuất, thể thao vẫn là một phần quan trọng trong cuộc sống của nam diễn viên. Anh duy trì thói quen chạy bộ, đạp xe, bơi lội và leo núi. Năm 2023, Nhan Phúc Vinh hoàn thành cuộc thi ba môn phối hợp Full Ironman 140.6 tại Hàn Quốc, gồm 3,8km bơi, 180km đạp xe và 42km chạy bộ. Cùng năm, anh chinh phục cự ly chạy địa hình 100km tại giải Ultra Trail Đà Lạt.

Ngoài diễn xuất, thể thao vẫn là một phần quan trọng trong cuộc sống của Nhan Phúc Vinh

Về đời tư, Nhan Phúc Vinh vốn khá kín tiếng và hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm trước công chúng. Tuy nhiên, cuối tháng 8/2026, nam diễn viên bất ngờ công khai khoảnh khắc cầu hôn thành công diễn viên Khả Ngân sau nhiều năm giữ kín mối quan hệ. Cả hai từng hợp tác trong sitcom Thứ Hai Không Hại Được Ai năm 2018 và có chung sở thích chạy bộ, tham gia các hoạt động thể thao.

Tháng 8/2026, nam diễn viên bất ngờ công khai khoảnh khắc cầu hôn diễn viên Khả Ngân sau nhiều năm giữ kín mối quan hệ

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