Nữ diễn viên nổi tiếng lôi thôi, lúc nào trông cũng "kệ đời", nhìn cách bố mẹ nuôi dạy cô mới thấy: Ngưỡng mộ!

Nhắc đến lứa tiểu hoa 95 của màn ảnh Hoa ngữ hiện tại, Lư Dục Hiểu là một trường hợp khá lạ. Giữa một dàn mỹ nhân lúc nào cũng phải gồng mình giữ dáng, lên đồ lồng lộn mỗi khi ra sân bay, cô nàng sinh năm 1999 này lại nổi tiếng vì sự… vô tư đến mức hơi "xuề xòa".

Không ít lần cư dân mạng soi ra khoảnh khắc Lư Dục Hiểu lộ vóc dáng mũm mĩm, ăn mặc rộng thùng thình, thậm chí có phần lôi thôi, luộm thuộm khi ra phố. Ấy vậy mà trước những lời chê bai ngoại hình hay gu thời trang, cô gần như chẳng bao giờ tỏ ra tự ti hay gồng lên đáp trả. Lúc nào người ta cũng thấy ở Lư Dục Hiểu một nguồn năng lượng rất "chill", mặt mộc tươi tắn, cười tít mắt và tận hưởng cuộc sống theo cách thoải mái nhất.

Nhiều người từng thắc mắc không hiểu cô gái này lấy đâu ra tinh thần thép và sự lạc quan bền bỉ đến thế. Cho đến khi mẹ của Lư Dục Hiểu xuất hiện trong chương trình thực tế Khuê Nữ Nhà Tôi 2024 (Nhà có con gái), ai nấy mới gật gù: hóa ra, sự tự tin và bình yên của cô đều được nuôi dưỡng từ chính cách yêu thương cực kỳ văn minh của bố mẹ.

Lư Dục Hiểu nổi tiếng lôi thôi

Lớn lên trong gia đình trí thức nhưng chưa từng bị ép vào khuôn khổ

Sinh ra ở Thượng Hải, Lư Dục Hiểu là con một trong một gia đình có truyền thống ngành y đáng nể. Bố cô là Phó viện trưởng một bệnh viện lớn, mẹ là bác sĩ nha khoa kiêm giảng viên, ông bà ngoại cũng đều làm trong ngành y. Với xuất thân như vậy, cứ ngỡ cô sẽ bị rèn vào khuôn khổ nghiêm khắc hoặc phải nối nghiệp gia đình.

Thế nhưng, bố mẹ Lư Dục Hiểu lại cho con sự tự do tuyệt đối. Khi thấy con gái mê vẽ vời rồi quyết định sang Anh du học ngành thiết kế thời trang năm 16 tuổi, cả hai lập tức gật đầu ủng hộ. Sau này cô rẽ ngang sang đóng phim, bố mẹ cũng âm thầm đứng sau cổ vũ.

Điều khiến nhiều người xem chương trình Khuê Nữ Nhà Tôi xúc động nhất là cách mẹ cô nói về chuyện lo tiền cho con đi du học. Thay vì kể lể vất vả hay nhắc con phải cố gắng báo đáp, bà chỉ cười hiền bảo rằng việc đi làm kiếm tiền để lo cho con gái được học thứ mình thích khiến bà thấy rất vui và có động lực. Không áp đặt, không trút gánh nặng tâm lý lên vai con, bố mẹ đã để Lư Dục Hiểu lớn lên với tâm thế nhẹ nhõm nhất, chẳng bao giờ phải mang cảm giác "mắc nợ" sự hy sinh của gia đình.

Gia đình hạnh phúc của Lư Dục Hiểu

Khi sự hậu đậu của con cái được đáp lại bằng nụ cười

Trên sóng truyền hình, Lư Dục Hiểu hiện lên đúng chuẩn một cô gái hơi "đoảng": quần áo bày bừa khắp giường, đi mua đồ ăn về tới cửa mới ngớ người ra vì làm mất chìa khóa nhà. Ở nhiều gia đình khác, cảnh tượng này chắc chắn sẽ kéo theo một tràng cằn nhằn. Nhưng mẹ của Lư Dục Hiểu ngồi trong phòng quan sát chỉ bật cười dịu dàng.

Bà không mắng con cẩu thả, mà lập tức bênh vực theo cách rất tâm lý: con gái đã dồn hết tâm trí cho kịch bản và vai diễn rồi, nên chuyện sinh hoạt hàng ngày có chút lơ đễnh là bình thường. Ngay cả chuyện mất chìa khóa, bà cũng tự nhận lỗi về mình rằng bình thường toàn bố mẹ giữ hộ nên con mới chưa quen.

Sự cưng chiều tinh tế ấy còn thể hiện qua từng hành động nhỏ của người bố. Thấy con gái đi quay phim mệt mỏi về nhà ngủ nướng tới trưa, ông rón rén bước vào phòng, lấy chiếc kẹp nhỏ kẹp kín khe hở rèm cửa để nắng khỏi chiếu vào mắt con. Ở nhà, cả bố và mẹ vẫn giữ nguyên căn phòng thời nhỏ của con gái, cất giữ cẩn thận từng bức tranh nguệch ngoạc hồi mẫu giáo hay quyển vở tập đặt câu từ tiểu học.

Có lẽ vì luôn được bố mẹ công nhận và bao dung vô điều kiện như thế nên Lư Dục Hiểu chẳng bao giờ phải đi tìm sự công nhận từ những người xa lạ trên mạng. Khi một cô gái biết chắc chắn rằng dù mình có béo lên một chút, ăn mặc hơi luộm thuộm một chút thì về nhà vẫn là báu vật của bố mẹ, những lời bàn tán ngoài kia tự khắc trở nên nhẹ tênh.