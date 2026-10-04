Nhan Phúc Vinh chăm Khả Ngân như “chăm em bé”, xin phép vợ bầu đi leo núi mà tình cỡ này

Thời gian vừa qua, Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân công khai chuyện tình cảm và chuẩn bị tiến tới hôn nhân, nhận nhiều lời chúc phúc từ khán giả. Không những thế, Khả Ngân cũng xác nhận chuyện cô đang mang thai đầu lòng và chuẩn bị làm mẹ.

Mới đây, Nhan Phúc Vinh cũng có động thái đáng chú ý. Sao phim "Không ngại cưới, chỉ cần một lý do" đăng ảnh Khả Ngân mang bụng bầu và dành cho cô những lời âu yếm, gọi cô là "em bé". Không những thế, Nhan Phúc Vinh còn khéo léo xin phép vợ bầu để sang năm được đi leo núi.

Nhan Phúc Vinh đăng ảnh vợ bầu và khéo léo xin phép nàng cho đi leo núi.

"Năm sau cho anh đi trêu CHĂM MAI (đi leo núi) nha!”