Cuộc gọi bất thường

Theo The Paper, khoảng 21 giờ tối ngày 10/3, bà Ngô – 1 người cao tuổi sống 1 mình tại khu dân cư trên đường Vạn Hàng Độ (Thượng Hải), bất ngờ nhận được cuộc gọi từ 1 người tự xưng là nhân viên Cục Bảo hiểm y tế.

Đối phương nói rằng dưới tên của bà Ngô đang tồn tại đồng thời 2 tài khoản bảo hiểm y tế, cần phải hủy 1 tài khoản để không ảnh hưởng đến việc sử dụng bảo hiểm. Hiện tại hệ thống bảo hiểm y tế đang được cập nhật, yêu cầu bà ngày hôm sau đến điểm giao dịch được chỉ định để làm thủ tục.

Nhận thấy bà vẫn còn bán tín bán nghi, đối phương nhanh chóng chuyển cuộc gọi sang cho người thứ 2. Người thứ 2 đã đọc chính xác các thông tin cá nhân của bà Ngô, điều này khiến bà bắt đầu tin tưởng chuyện “tồn tại 2 tài khoản bảo hiểm”. Kế tiếp, các đối tượng yêu cầu bà điền biểu mẫu trực tuyến, ký cam kết điện tử và thực hiện xác thực khuôn mặt theo hướng dẫn.

Cuối cùng, cuộc gọi được chuyển sang người thứ 3. Trong quá trình xác minh thông tin, người này yêu cầu bà tải 1 ứng dụng có tên “Yuan Yi” và nhập chi tiết các tài khoản ngân hàng của bà vào ứng dụng. Đồng thời, các đối tượng còn hướng dẫn bà tắt chức năng thanh toán miễn mật khẩu, nhập mật khẩu thẻ ngân hàng và cài phần mềm điều khiển từ xa, từ đó từng bước kiểm soát điện thoại của nạn nhân.

Lực lượng chức năng vào cuộc

Khoảng 22 giờ cùng ngày, Đồn Công an Tào Gia Độ nhận được cảnh báo từ Trung tâm phòng chống lừa đảo của Công an Thượng Hải. Sau khi phân tích nhanh dữ liệu, phòng chỉ huy xác định bà Ngô đang bị lừa đảo với mức độ rủi ro rất cao, lập tức điều động lực lượng đến nhà nạn nhân để ngăn chặn việc lừa đảo.

Chỉ 5 phút sau khi nhận tin, cảnh sát đã có mặt tại nhà bà Ngô. Tại hiện trường, họ phát hiện điện thoại của bà đã bị kẻ gian điều khiển từ xa, màn hình ở trạng thái đen và hiển thị đang kết nối với máy chủ từ xa, không thể thực hiện bất kỳ thao tác nào.

Phía cảnh sát lập tức tháo SIM khỏi điện thoại và tắt nguồn thiết bị, rồi mời bà Ngô về đồn để tiếp tục xử lý.

Sau khi về đồn, cảnh sát kích hoạt ngay biện pháp phong tỏa khẩn cấp nhằm bảo vệ tài khoản, nỗ lực ngăn chặn việc chuyển tiền. Nhưng do bà Ngô đã làm lộ thông tin của ít nhất 5 thẻ ngân hàng và sở hữu nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, bao gồm tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn, nên tình hình tài chính khá phức tạp.

Các cảnh sát đã đối chiếu từng tài khoản, phong tỏa từng thẻ, đồng thời ngay trong đêm đưa bà đến nhiều máy ATM của các ngân hàng gần đó để kiểm tra số dư và lịch sử giao dịch chuyển tiền.

Kết quả cho thấy, vào thời điểm xảy ra vụ việc khoảng 60.000 NDT (khoảng 230 triệu đồng) đã bị chuyển đi. Tuy nhiên, nhờ can thiệp kịp thời, hơn 2 triệu NDT (khoảng 7,6 tỷ đồng) tiền tiết kiệm còn lại trong các tài khoản của bà đã được bảo toàn.

Hiện tại cảnh sát đang dựa trên các manh mối do bà Ngô cung cấp, kết hợp với dữ liệu từ những vụ lừa đảo tương tự, để triển khai điều tra toàn diện đối với đường dây lừa đảo, nỗ lực sớm phá án và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Theo QQ