Nhân chứng bàng hoàng khi tài xế xe bồn không hề giảm tốc hay phanh lại

Tối 14/9, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Văn Long (49 tuổi; thường trú tại xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 9h20' ngày 13/9, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô bồn chở bê tông và xe máy điện tại gầm cầu chui Vạn Điểm thuộc thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên khiến nữ sinh 15 tuổi điều khiển xe máy điện bị thương, được đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai sau đó tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc lái xe ô tô là Đinh Văn Long đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến khoảng 19h cùng ngày, đối tượng Đinh Văn Long đã đến Công an xã Phú Xuyên đầu thú và thừa nhận cố tình điều khiển xe ô tô kéo lê nạn nhân trên đường (sau khi va chạm) dẫn đến thương tích nặng rồi tử vong để không phải lo tiền đền bù.

Đối tượng Đinh Văn Long (Ảnh: Công an Hà Nội).

Kể về thời điểm xảy ra vụ tai nạn với tờ Vietnamnet, một nhân chứng cho hay: “Ngay khi xảy ra tai nạn, nhiều người dân chạy tới hỗ trợ, song do nữ sinh bị thương quá nặng nên phải gọi cấp cứu. Em được đưa đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Qua giấy tờ trong túi xách, mọi người biết em đang học lớp 10".

Cũng theo lời các nhân chứng, sau cú va chạm, nữ sinh ngã xuống đường và bị hất văng sang một bên. Điều khiến nhiều người bàng hoàng là xe bồn không hề giảm tốc hay phanh lại, làm dấy lên nghi ngờ tài xế đã cố tình cán qua người nạn nhân.

Tài xế có thể đối diện mức án cao nhất

Liên quan đến vụ án trên, chia sẻ với tờ Tiền phong, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Văn phòng luật sư Nguyễn Anh nhận định, trường hợp tài xế tham gia giao thông sau khi xảy ra va chạm tiếp tục cố tình sử dụng phương tiện là nguồn nguy hiểm cao độ, cán người bị nạn tử vong thì sẽ phạm tội "Giết người", có tính chất đê hèn.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Tiền phong).

Theo luật sư Thơm, trong vụ án trên, giữa tài xế và người bị nạn không có mâu thuẫn gì từ trước mà chỉ xuất phát từ việc va chạm giao thông. Đồng thời động cơ, mục đích ở đây là lỗi cố ý trực tiếp khi tài xế ô tô nhận thức được hành vi của mình gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác nhưng vẫn cố tình tước đoạt.

Theo lời khai của tài xế việc này nhằm không phải có trách nhiệm bồi thường cho nạn nhân. Bởi việc bồi thường dân sự cho người bị thương là toàn bộ các chi phí điều trị cho đến khi phục hồi.

Luật sư Thơm cho rằng, hành vi của tài xế chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm và có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tử hình.