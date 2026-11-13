Nhầm áp xe cổ với nổi hạch thông thường, gia đình đưa trẻ đi viện muộn

Bệnh nhi H.Q.T. (5 tháng tuổi, trú tại xã Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) xuất hiện khối sưng vùng cổ. Gia đình cho rằng trẻ nổi hạch do sốt hoặc mọc răng nên tự mua thuốc điều trị tại nhà. Sau 4 ngày không thuyên giảm, khối sưng ngày càng lớn, trẻ được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực và chẩn đoán nhiễm trùng vùng đầu, mặt, cổ.

Sau 10 ngày điều trị tại tuyến cơ sở nhưng tổn thương không cải thiện, gia đình chuyển trẻ đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.

Các bác sĩ Khoa Ngoại nhi tổng hợp thăm khám, chỉ định xét nghiệm và siêu âm vùng đầu, mặt, cổ. Kết quả xác định trẻ bị áp xe vùng đầu, mặt, cổ, với ổ áp xe kích thước 4,5 x 3,1 cm, cần can thiệp ngoại khoa.

Bệnh nhi được điều trị kháng sinh toàn thân và phẫu thuật mở dẫn lưu ổ áp xe dưới gây mê toàn thân. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ giải phóng lượng lớn dịch mủ đặc, đồng thời lấy mẫu dịch gửi nuôi cấy vi khuẩn.

Sau 3 ngày, kết quả nuôi cấy và định danh xác định tác nhân gây nhiễm trùng là vi khuẩn tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus). Căn cứ kết quả kháng sinh đồ, các bác sĩ điều chỉnh phác đồ điều trị phù hợp, kết hợp chăm sóc và thay băng vết mổ hằng ngày.

Sau điều trị, sức khỏe trẻ cải thiện rõ rệt, tỉnh táo, tự thở tốt, giảm quấy khóc, bú và ăn uống tốt hơn. Lượng dịch mủ qua dẫn lưu giảm, các chỉ số xét nghiệm đánh giá tình trạng nhiễm trùng cũng cải thiện.

BSCKI Đinh Văn Nghĩa, Khoa Ngoại nhi tổng hợp, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, khuyến cáo phụ huynh không tự ý mua kháng sinh, thuốc giảm đau hoặc đắp lá dân gian khi phát hiện trẻ có biểu hiện sưng, nổi khối bất thường ở vùng đầu, mặt, cổ và hàm mặt. Việc tự điều trị không đúng cách có thể khiến bệnh chậm được chẩn đoán, xử trí và làm tăng nguy cơ tổn thương lan rộng.

Do hệ miễn dịch của trẻ nhỏ chưa hoàn thiện, các nhiễm trùng vùng đầu, mặt, cổ có thể tiến triển nhanh và gây biến chứng nếu không được điều trị kịp thời. Khi trẻ xuất hiện khối sưng bất thường, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp.