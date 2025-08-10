Nhai lá ổi hàng ngày có tác dụng gì?

Ổi được biết đến là loại quả ngon và có chứa nhiều vitamin C. Tuy nhiên, các tác dụng của lá ổi đối với sức khỏe thì không phải ai cũng nắm rõ. Vậy nhai lá ổi hàng ngày có tác dụng gì?

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời DS Hoài Thu chỉ ra những lợi ích của việc nhai lá ổi hàng ngày:

Tăng cường sức khỏe tiêu hóa, giảm tiêu chảy nhẹ

Lá ổi chứa tanin, tính kháng khuẩn nhẹ và làm se niêm mạc ruột, ức chế một số vi khuẩn gây tiêu chảy. Nhai lá ổi hàng ngày giúp giảm tiêu chảy nhẹ và các rối loạn tiêu hóa.

Ngoài ra, đặc tính kháng khuẩn và chống viêm của lá ổi giúp tăng cường sức khỏe đường ruột và cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột tự nhiên.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Một số nghiên cứu cho thấy chiết xuất lá ổi có thể làm giảm hấp thu đường sau bữa ăn, hỗ trợ người bị tiểu đường type 2.

Lá ổi giúp điều hòa lượng đường trong máu bằng cách ức chế một số enzyme chịu trách nhiệm hấp thụ carbohydrate. Điều này có lợi cho bệnh nhân tiểu đường hoặc tiền tiểu đường khi nhai thường xuyên, lúc bụng đói.

Nhai lá ổi hàng ngày rất tốt cho sức khoẻ

Cải thiện sức khỏe răng miệng

Hoạt chất flavonoid và polyphenol trong lá ổi giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn và vi nấm. Nhai lá ổi thường xuyên giúp giảm hôi miệng, làm dịu nướu bị viêm, ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám, giúp răng chắc khỏe và thúc đẩy sức khỏe răng miệng tự nhiên.

Bên cạnh việc nhai lá ổi, bạn cũng có thể dùng nước lá ổi để súc miệng.

Hỗ trợ giảm cân

Lá ổi có thể hỗ trợ giảm cân bằng cách tăng cường trao đổi chất và ngăn ngừa sự chuyển hóa tinh bột thành đường. Nhai lá ổi hàng ngày giúp giảm cảm giác thèm ăn và giảm tích tụ mỡ, giúp kiểm soát cân nặng dễ dàng hơn.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Chứa nhiều chất chống oxy hóa, lá ổi tăng cường hệ miễn dịch bằng cách chống lại các gốc tự do. Nhai lá ổi hàng ngày giúp tăng sức đề kháng chống lại nhiễm trùng, hỗ trợ chữa lành và kiểm soát tình trạng viêm mạn tính.

Chống oxy hóa, tốt cho tim mạch

Các chất chống oxy hóa trong lá ổi giúp bảo vệ tế bào, giảm cholesterol xấu và cải thiện tuần hoàn máu.

Các lưu ý trong việc sử dụng lá ổi

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medaltec có sự tư vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, tuy nhiều lợi ích, tác dụng tốt với sức khỏe, nhưng khi sử dụng lá ổi, bạn cũng cần lưu ý tới các vấn đề sau:

Chỉ sử dụng lá ổi với tần suất vừa phải. Việc quá lạm dụng lá ổi có thể gây ra các tác dụng phụ hoặc gây ra tình trạng dị ứng.

Người bị bệnh chàm cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng lá ổi bởi các chiết xuất có trong lá ổi có thể gây kích ứng da.

Nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng lá ổi nếu bạn đang mắc phải các bệnh mãn tính tim mạch, loãng xương, các bệnh lý liên quan đến thận,...

Dùng lá ổi trong thời gian điều trị bằng thuốc tây có thể làm giảm các tác dụng của thuốc.