Nhắc tài xế đỗ xe ngược chiều, nữ chủ quán bị ném chìa khóa trúng mặt

Ngày 2/11, Công an xã Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết đã mời người đàn ông liên quan đến vụ xô xát tại một quán ăn trên địa bàn đến làm việc để xác minh, xử lý theo quy định.

Hiện trường sự việc

Trước đó, tối 1/11, mạng xã hội ở Nghệ An lan truyền đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh người đàn ông có hành vi chửi bới, ném đồ vật về phía nữ chủ quán ăn trên đường Ngô Đức Mai, đoạn giao với quốc lộ 46, xã Hưng Nguyên.

Theo hình ảnh trong clip, người đàn ông lái ô tô đến quán ăn và đỗ xe ngược chiều. Khi nữ chủ quán ra nhắc nhở, người này bất ngờ lớn tiếng chửi bới, đập tô hủ tiếu rồi ném vật dụng về phía người phụ nữ.

Anh V.T.P., chồng nạn nhân, cho biết sự việc xảy ra khoảng 20h ngày 1/11. Thời điểm này, vợ anh phát hiện chiếc ô tô đỗ ngược chiều trước quán nên ra nhắc nhở. Tuy nhiên, người đàn ông không chấp hành mà có hành vi gây hấn, sau đó dùng chìa khóa ô tô ném trúng mặt vợ phải nhập viện khâu 3 mũi.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, vụ việc thu hút sự quan tâm của nhiều người trên mạng xã hội.

Hiện Công an xã Hưng Nguyên đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi của người đàn ông để xử lý theo quy định pháp luật.