Ngày 1/11, Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp Công an phường Dĩ An (TP.HCM) làm việc với Nguyễn Thành Sơn (51 tuổi, người hành nghề vá xe lưu động) để xác minh hành vi đe dọa tài xế xe ôm công nghệ.

Trước đó, tối 29/10, sau khi uống rượu, Sơn đến đường ĐT743, gần cầu vượt 550 (phường Dĩ An, TP.HCM) thấy nam tài xế xe ôm công nghệ đang giúp một người đi đường vá lốp xe bị thủng. Lúc này, Sơn đi tới chửi bới, yêu cầu dừng sửa xe và rời đi.

Ảnh: CQCA

Dù tài xế giải thích chỉ đang hỗ trợ người đi đường, Sơn vẫn lớn tiếng đuổi đi, dọa gặp lại sẽ "đập và đâm chết". Trước sự việc, nam tài xế phải dừng việc giúp đỡ, nhanh chóng rời khỏi khu vực.

Đoạn clip vụ việc sau đó được đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Hầu hết, mọi người đều cho rằng hành vi của Sơn là sai trái và mong cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ xử lý.

Công an vào cuộc điều tra và mời Sơn đến làm việc. Tại đây, Sơn thừa nhận hành vi, cho biết nghĩ tài xế sửa xe trên địa bàn mình hành nghề nên đuổi đi.