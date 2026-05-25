Nhạc sĩ Thanh Tùng: Phía sau bản tình ca "Một mình" và lời thề thủy chung son sắt

Nhân dấu mốc một thập kỷ ngày vị nhạc sĩ tài hoa rời xa cõi tạm (2016 - 2026), chuỗi dự án tưởng niệm mang tên Legacy of Love (Di sản của Tình yêu) do gia đình cố nhạc sĩ phối hợp tổ chức vừa chính thức được khởi động tại Hà Nội vào ngày 25/05/2026. Tại đây, câu chuyện tình yêu mang tính biểu tượng của tác giả Một mình một lần nữa được người trong cuộc tái hiện đầy nghẹn ngào.

15 năm vẹn tròn lời hứa "gà trống nuôi con"

Trong hơn nửa thế kỷ dâng hiến cho nghệ thuật, nhạc sĩ Thanh Tùng đã viết nên hàng loạt ca khúc trở thành "ký ức tập thể" như Hoa tím ngoài sân, Hát với chú ve con, Giọt nắng bên thềm, Ngôi sao cô đơn ... Người ta thường thấy âm nhạc của ông ngập tràn bóng dáng của tình yêu, nhưng ít ai biết tình yêu lớn nhất đời ông lại được đánh đổi bằng sự cô đơn thắt lòng của những năm tháng xế chiều.

Năm 1990, biến cố lớn ập đến khi người vợ thân yêu của ông – bà Phạm Thị Minh – qua đời vì bạo bệnh khi mới bước sang tuổi 40. Nhạc sĩ Thanh Tùng đột ngột rơi vào cảnh "gà trống nuôi con" khi tuổi đời còn khá trẻ. Là một nghệ sĩ tài hoa, nổi tiếng và có điều kiện kinh tế, đi đến đâu ông cũng là tâm điểm thu hút và có nhiều cơ hội để tìm kiếm hạnh phúc mới. Thế nhưng, vượt qua mọi sự săn đón và cám dỗ, ông tự nguyện đóng chặt cánh cửa lòng mình, giữ trọn lời hứa trước lúc lâm chung của vợ: Không đi bước nữa, ở vậy một mình nuôi dạy ba người con trưởng thành.

Chị Bạch Dương con gái cố nhạc sĩ

Chị Bạch Dương con gái cố nhạc sĩ xúc động nhớ lại: "Khi mẹ tôi qua đời, ba còn rất trẻ. Trong suốt 15 năm sau đó, ông hoàn toàn chủ động và tự nguyện vẹn tròn lời hứa ấy. Tôi thấy ba đúng là một người đàn ông tuyệt vời. Có thể trên đời này cũng có nhiều người làm được như vậy, nhưng ở vị trí của ba – một người rất tài hoa, hào hoa và có nhiều điều kiện – thì điều đó thực sự hiếm có".

Sự hy sinh này xuất phát từ tình thương vô bờ bến ông dành cho các con, không muốn các con phải chịu cảnh "dì ghẻ con chồng". Nỗi cô đơn thắt lòng và niềm nhớ thương vợ khôn nguôi ấy cũng chính là nguồn cảm hứng cốt lõi để ông viết nên bản tình ca bất hủ Một mình . Sự thủy chung của ông không chỉ khiến các con nể phục, mà còn là điều khiến bạn bè đương thời trân trọng, gọi ông là người "hiếm có trong xã hội".

Viết tiếp di sản tình yêu cho thế hệ mai sau

Để chia sẻ những ký ức vô giá này đến với công chúng, gia đình nhạc sĩ Thanh Tùng đã lần đầu tiên công bố hơn 100 hình ảnh, tư liệu quý, các bản nhạc viết tay nhuốm màu thời gian từ kho lưu trữ riêng của gia đình tại Nhà Triển lãm 16 Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội), mở cửa tự do từ ngày 25/05 đến 08/06/2026. Tại đây, những bức tranh chân dung của bà Phạm Thị Minh được bài trí trang trọng tại một góc riêng, như minh chứng cho một tình yêu vĩnh cửu đi qua năm tháng.

Đối với gia đình, chuỗi dự án Legacy of Love không đơn thuần là sự hoài niệm. Chị Bạch Dương cho biết, cô thực hiện dự án này với tâm thế của một người trong công chúng mến mộ ông, tự mình đi gặp gỡ từng người để gom góp lại những mảnh ký ức chưa từng được ghi chép. Việc phát triển dự án giống như các con đang "viết tiếp di sản", kể lại cuộc đời, sự nghiệp hòa âm phối khí, chỉ huy dàn nhạc và nhân sinh quan sâu sắc của ba mình.

Toàn bộ tư liệu, hình ảnh thu thập được sau sự kiện này sẽ được đóng gói, xuất bản thành một cuốn sách lưu truyền cho hậu thế. Đồng thời, gia đình cũng chính thức ra mắt Thanh Tùng Foundation – quỹ dài hạn hướng đến việc bảo tồn và lưu trữ di sản âm nhạc cùng tinh thần nhân văn của ông.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm một thập kỷ ngày nhạc sĩ Thanh Tùng đi xa sẽ tiếp nối bằng chương trình ca nhạc đường phố vào ngày 29/05/2026 tại phố đi bộ Hồ Gươm nhằm đưa âm nhạc của ông đến gần hơn với giới trẻ. Hành trình sẽ khép lại bằng đêm đại hòa nhạc quy mô lớn phối hợp cùng dàn nhạc giao hưởng vào ngày 28/06/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, như một lời tri ân trang trọng gửi tới người nhạc sĩ đã sống, đã yêu và giữ trọn lời thề thủy chung một đời.