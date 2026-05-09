Nhạc sĩ Dương Cầm công bố chuỗi live concert “Phòng Khách 3 Thế Hệ”: Hát live 100%, tuyệt đối không có hát nhép

Đưa âm nhạc về lại không gian đoàn viên quen thuộc

Tại buổi họp báo công bố chương trình, nhạc sĩ Dương Cầm người đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn kiêm Giám đốc âm nhạc chia sẻ, ý tưởng của dự án bắt nguồn từ một câu hỏi rất đỗi đời thường: "Từ bao giờ chúng ta sống cùng một mái nhà nhưng lại ngày càng xa nhau?" .

Trong nhịp sống hiện đại, phòng khách không còn là nơi cả nhà quây quần nghe nhạc, xem tivi hay trò chuyện như những thập niên trước.

Sự mất kết nối giữa ông bà, cha mẹ và con cái diễn ra âm thầm mỗi ngày. Chính vì thế, nam nhạc sĩ muốn kiến tạo một "Phòng khách 3 thế hệ", nơi âm nhạc, câu chuyện và kiến trúc kết hợp để kéo mọi người lại gần nhau.

"Bố mẹ sẽ hiểu con cái đang nghe gì, nghĩ gì. Con cái cũng sẽ hiểu ngày xưa ông bà mình nghe bài hát gì, hay ở đâu. Dẫu một chút thôi cũng đáng quý" , Dương Cầm bộc bạch.

Cam kết không hát nhép và nghệ thuật mash-up "xuyên không"

Để lan tỏa trọn vẹn thông điệp về sự chân thật và gắn kết, nhạc sĩ Dương Cầm đưa ra một cam kết mạnh mẽ: Chương trình hát live 100%, tuyệt đối không có hát nhép.

Anh thẳng thắn khẳng định: "Đó là sự tối kỵ trên sân khấu. Khán giả bỏ thời gian và tiền bạc đến với chương trình phải nhận được một món quà xứng đáng" . Điều này hoàn toàn phù hợp với tính chất của chuỗi sự kiện: quan trọng ở cảm xúc thật và truyền đạt thật.

Bên cạnh yếu tố hát live, "vũ khí" đặc biệt của Dương Cầm trong dự án này chính là nghệ thuật mash-up. Lần này, anh nâng tầm kỹ thuật phối khí thành "ngôn ngữ kết nối ký ức".

Những bản mash-up không phải là sự ghép nối ngẫu nhiên, mà là cuộc đối thoại có chủ đích. Có những bài hát cũ được làm mới, và cả những ca khúc đương đại được thử nghiệm quay ngược thời gian. Nghệ sĩ sẽ không chỉ đứng hát những bản hit quen thuộc của riêng mình mà phải bước vào thế giới của một ca khúc khác, một thế hệ khác, tạo ra trải nghiệm dịch chuyển thời gian mà ở đó ranh giới về tuổi tác hoàn toàn bị xóa nhòa.

Không gian trải nghiệm từ thập niên 80 đến đương đại

Đồng hành cùng Dương Cầm là "phù thủy" đạo diễn sân khấu Đặng Xuân Trường. Sân khấu được thiết kế theo phong cách trải nghiệm đa chiều. Khán giả sẽ bắt gặp hình ảnh phòng khách thập niên 80, 90 ngập tràn hoài niệm, trước khi không gian chuyển tiếp bằng những mảng màu kiến trúc tối giản, hiện đại đại diện cho thế hệ trẻ. Tất cả kết hợp cùng ánh sáng, hình ảnh, mang đến cảm giác như mỗi khán giả đang ngồi trong chính phòng khách của gia đình mình.

Số đầu tiên của chuỗi "Phòng khách 3 thế hệ" sẽ chính thức diễn ra vào tối 14/6/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) . Đêm diễn quy tụ bốn nghệ sĩ mang bốn màu sắc đại diện cho các thế hệ: Nhạc sĩ Đức Huy, Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương: Đại diện cho giọng hát nội lực, giàu trải nghiệm và chiều sâu cảm xúc, ca/nhạc sĩ Bùi Công Nam, ca/nhạc sĩ Vũ Thanh Vân.

Dưới bàn tay dàn dựng của Dương Cầm, họ sẽ không đứng cạnh nhau như những "tiết mục riêng lẻ" mà cùng hòa vào một dòng chảy âm nhạc thống nhất. Khán giả sẽ được chứng kiến khoảnh khắc âm nhạc của Đức Huy "chạm" vào cá tính của Bùi Công Nam hay Vũ Thanh Vân đầy bất ngờ nhưng cũng vô cùng xúc động.

"Nghệ thuật không đơn thuần chỉ là giải trí, mà còn có sứ mệnh mang đến khát khao được yêu thương, gắn kết", lời khẳng định của Dương Cầm cũng chính là lời hứa hẹn về một chuỗi sự kiện âm nhạc chất lượng, đánh thức những giá trị gia đình cốt lõi nhất.