Nhạc sĩ đứng sau "Bắc Bling" chính thức debut ca sĩ với EP đầu tay "Mối Duyên Vàng"

Tối 5/8, Tuấn Cry phát hành MV "Chim Sa Cá Lặn", đồng thời ra mắt EP đầu tay "Mối Duyên Vàng" gồm 5 ca khúc, chính thức đánh dấu màn debut với vai trò ca sĩ sau nhiều năm được biết đến ở vị trí nhạc sĩ và producer. Đây là lần đầu tiên cái tên đứng sau "Bắc Bling", "Lá Ngọc Cành Vàng" xuất hiện trọn vẹn bằng giọng hát và hình ảnh của chính mình.

Tuấn Cry cho biết anh đã cân nhắc rất kỹ về thời điểm bước lên sân khấu với tư cách nghệ sĩ trình diễn, và 2026 là cột mốc phù hợp khi những dự án trước đó đã giúp khán giả biết đến anh nhiều hơn. Với anh, "Mối Duyên Vàng" là lời giới thiệu chính thức về bản sắc âm nhạc và con đường mà mình theo đuổi trong giai đoạn mới, cũng là dự án mang màu sắc cá nhân và khác biệt hơn bất kỳ sản phẩm nào anh từng thực hiện.

"Chim Sa Cá Lặn" lấy cảm hứng từ hình ảnh người phụ nữ bước qua tuổi 30, xinh đẹp, tài giỏi, hiếu thảo nhưng vẫn chưa tìm được một nửa của mình. Ca khúc chạm vào áp lực rất quen thuộc của phụ nữ hiện đại, đặc biệt là nhóm 25 đến 35 tuổi, những người không ít lần trở thành tâm điểm của câu hỏi "bao giờ lấy chồng". Thay vì kể một câu chuyện bi lụy về sự cô đơn, Tuấn Cry chọn giai điệu gần gũi, ca từ dí dỏm và tinh thần tự trào để nhìn chủ đề này nhẹ nhàng hơn.

Theo đạo diễn Thóc, MV được phát triển từ hình tượng một người phụ nữ đã đi qua nhiều thăng trầm nhưng vẫn giữ được sự rạng rỡ và chủ động chọn hạnh phúc cho mình. Từ điểm tựa đó, anh cùng ê-kíp Hillus xây dựng hệ thống hình ảnh giàu tính biểu tượng gồm cánh hoa rơi trên mặt nước, hạt mưa, bánh trôi nước, chuyến đò, bến chờ cũ hay gánh nước giữa những bậc đá, mỗi chi tiết đại diện cho một lát cắt của thời gian, sự chờ đợi và tổn thương. Đạo diễn nói anh không đặt mục tiêu để khán giả giải mã hết các tầng nghĩa, mà mong mỗi người có cách cảm nhận riêng.

Phân cảnh khó nhất là cảnh nữ chính múa giữa thiên nhiên với đàn cò bay phía sau tại Thung Nham, Ninh Bình. Toàn bộ hình ảnh phụ thuộc vào chuyển động tự nhiên của đàn cò nên ê-kíp phải chờ đúng khoảnh khắc chim bay vào khung hình. Chỉ xuất hiện trong vài giây nhưng đây lại là khoảnh khắc cả ê-kíp tâm đắc nhất, bởi gần như không thể tái tạo bằng bất kỳ kỹ thuật dàn dựng nào. Việc chọn bối cảnh Ninh Bình, theo Tuấn Cry, còn xuất phát từ mong muốn quảng bá vẻ đẹp quê hương.

"Mối Duyên Vàng" được xây dựng như một dự án có concept xuyên suốt, năm ca khúc sắp xếp như năm chương của một câu chuyện tình. Sau "Chim Sa Cá Lặn" là "Liễu Yếu Đào Tơ" với cảm xúc bồi hồi khi hai trái tim tìm thấy nhau, "Lấy Cớ" khắc họa sự chủ động của chàng trai trong từng lần tìm cớ gặp gỡ và ra mắt gia đình, "Toàn Tâm Toàn Ý" là lời hứa gắn bó, trước khi khép lại bằng ca khúc chủ đề, bản tình ca về hạnh phúc lứa đôi. Sắc vàng trong tên EP gợi nhắc không khí hỷ sự, lễ cưới và các nghi thức truyền thống của người Việt.

Thách thức lớn nhất, theo Tuấn Cry, là tìm điểm cân bằng giữa nhạc cụ dân tộc và tư duy sản xuất hiện đại, bởi việc ghép tiết tấu mang màu sắc quốc tế với chất liệu dân gian tạo ra không ít xung đột về âm thanh. Riêng ca khúc chủ đề được đầu tư nhiều thời gian nhất, với phần nhạc cụ do các nghệ nhân Nhã nhạc Cung đình Huế thu âm, bản phối trải qua nhiều lần thử nghiệm và tinh chỉnh.

Trước khi làm ca sĩ, Tuấn Cry đã hợp tác cùng NSƯT Xuân Hinh, Hòa Minzy, Đan Trường, Masew, Kiều Anh, Gemini Hùng Huỳnh, trong khi các sáng tác của anh được Bích Phương, Tiên Tiên, Phương Mỹ Chi, Bảo Anh, Quốc Thiên, NSND Thu Huyền thể hiện. Nền tảng dân gian ấy, theo anh, bắt nguồn từ tuổi thơ ở vùng Kinh Bắc, nơi anh sớm tiếp xúc với quan họ và nhiều giá trị truyền thống.