Nhà vô địch boxing Việt Nam gây chú ý khi đóng phim hành động "Đỉnh mù sương"

Tham gia phim hành động võ thuật "Đỉnh Mù Sương" trong vai một võ sĩ, Trương Đình Hoàng nổi bật với gương mặt góc cạnh, sức mạnh thể chất cùng các kĩ năng võ thuật vô cùng điêu luyện. Trên thế giới có rất nhiều các vận động viên chuyên nghiệp tham gia đóng phim, có thể kể đến Dwayne Johnson (The Rock) đã là đô vật danh tiếng từng giành 17 chức vô địch thế giới trước khi tham gia G.I Joe: Retaliation hay Fast and Furious 6. Hay Jason Statham từng là vận động viên lặn và võ sĩ trước khi trở thành siêu sao đắt giá trong các bộ phim hành động của Hollywood như The Transporter, The Expendables.