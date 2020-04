Nhà văn Hoàng Anh Tú: "Cha mẹ hãy cùng con đi qua mùa Covid 19 này thay vì kéo lê con đi theo"

Nói với con về các nhân viên y tế



Đây quả thực là một đề tài cha mẹ rất nên nói với con trong thời gian này. Dạy trẻ lòng biết ơn đến các y bác sỹ bằng những câu chuyện cảm động mà mạng xã hội đang chia sẻ. Không chỉ là thấy ngưỡng mộ, yêu mến, biết ơn mà con của bạn cũng có thể khơi dậy mơ ước được giúp đỡ người khác như những bài học bạn chia sẻ. Biết đâu, những đứa trẻ 2020 này sẽ trở thành những y bác sỹ tài năng tâm huyết trong 10 năm - 20 năm sau?

Cha mẹ hãy dạy con lòng biết ơn đến các y bác sỹ bằng những câu chuyện cảm động mà mạng xã hội đang chia sẻ.

Tiện đà, hãy dạy con từ chính tủ thuốc nhà bạn, những dụng cụ y tế và thuốc có sẵn. Hiểu biết về thuốc cũng sẽ giúp trẻ lớn lên không lạm dụng thuốc. Có thể lên Youtube hoặc Google học cách sơ cứu cơ bản như cầm máu, xử lý vết bỏng, sơ cứu khi bị hóc dị vật hoặc khi bị vật nuôi cắn. Trong thời gian này, hãy nhắc nhở con thường xuyên rửa tay, hạn chế tiếp xúc nơi đông người, uống vitamin, bồi bổ bằng những món ăn giàu dinh dưỡng.

Nói với con về tình trạng kinh tế gia đình

Các con tôi đã bắt đầu hình thành thói quen tiết kiệm từ những câu chuyện cách ly xã hội. Rằng bố mẹ đang phải vật lộn với tài chính trong việc trả lương cho nhân viên dù rèm và hoa nhà mình đang nghỉ bán. Bây giờ là lúc quá hợp lý để cùng nhau nói về quản lý tiền bạc. Đặc biệt là những khoản tài chính dự phòng, tạo cho con nền móng ban đầu về quản lý thu chi. Những câu chuyện doanh nghiệp đương đầu với dịch cũng sẽ giúp các con hiểu sâu hơn về cách mà kinh tế vận hành.

Thử giả lập một tình huống khởi nghiệp để cùng con kinh doanh tại gia trong mùa dịch xem sao? Như ở nhà tôi, quán cà phê Nguyên Ít ra đời với việc nhập cà phê và bán nước uống phục vụ anh chị bố mẹ. Ban công nhà tôi đã trở thành địa chỉ quán cà phê Nguyên Ít mà cô nàng phải thuê lại từ bố mẹ. Một khoản tiền ảo được đưa ra giúp cô nàng bắt đầu thử vận hành một quán cà phê.

Nói với con về khu cách ly

Chúng tôi giả định việc mình đang ở khu cách ly. Theo đó, cơm nước đã có "bộ đội mẹ" lo. Nhưng giặt giũ thì phải tự lo. Tất nhiên, đó là công việc của chị My. Nhưng lần lượt anh Bách và Nguyên cũng phải tập phòng trường hợp chị My không giúp được. Rửa bát cũng vậy. Ở nhà tôi, Nguyên sẽ là người dọn bát đĩa bẩn. Anh Bách rửa bữa tối, chị My rửa bữa trưa. Việc là ủi đồ tôi cũng đang muốn dạy nhưng "bộ đội mẹ" chưa cho vì sợ bỏng.

Ngoài ra, sử dụng dao kéo, sử dụng đồ gia dụng trong nhà cũng là thứ cha mẹ nên dạy con. Làm chủ căn nhà với việc học sử dụng mọi vật dụng trong nhà sẽ giúp con có trách nhiệm hơn với ngôi nhà của mình. Tôi bắt đầu gắn trách nhiệm cho mỗi đứa con của mình với căn phòng riêng của chúng từ việc dọn dẹp đến tẩy rửa nhà vệ sinh riêng của mỗi đứa. Tất nhiên, luôn phải bắt đầu từ bố mẹ. Bố mẹ lười thì không thể có con chăm được đâu.

Nói với con về giãn cách xã hội

Giãn cách xã hội không phải là "mất mặt" nhau. Tôi vẫn khuyến khích các con gọi điện cho ông bà và bạn bè nhiều nhất có thể. Việc phát triển giao tiếp trong cách ly xã hội thế này là điều rất nên làm. Thay vì các con chỉ loanh quanh với Youtube và game, hãy tạo ra nhiều cuộc trò chuyện.

Quán cà phê ban công nhà tôi chính là nơi mà mấy bố con, mẹ con có thể trò chuyện với nhau mỗi ngày. Không điện thoại. Không tivi. Chỉ có những câu chuyện.

Trong suốt thời gian cách ly xã hội, dự kiến có khi lũ trẻ sẽ chỉ có thể trở lại trường học vào tháng 6, thì thời gian ở nhà còn rất dài.

Hãy cùng con xây dựng kế hoạch quản lý thời gian. Đừng bằng cách cứ thấy con ngồi không là quát mắng. Mà hãy cùng con lên kế hoạch thời gian biểu vào mỗi buổi sáng. Đâu là thời gian học online trên lớp, đâu là thời gian xả hơi, đâu là thời gian bồi bổ sức khoẻ bản thân, đâu là thời gian thể dục não bằng sách hoặc câu đố, đâu là thời gian lười biếng trong ngày, đâu là thời gian dành riêng cho bản thân…

Dạy con cách quản lý thời gian, sinh hoạt theo lịch trình sẽ tạo ra thói quen ngăn nắp, khả năng kiểm soát thời gian, lập kế hoạch bản thân tốt hơn.

Và cuối cùng, xin cha mẹ hãy cùng con đi qua mùa Covid 19 này thay vì kéo lê con đi theo. Đừng để lũ trẻ qua mùa Covid-19 lại trở thành những ốc đảo vì đã quen với cuộc sống lủi thủi bị cách ly xã hội.