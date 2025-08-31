Nhà tuyển dụng hỏi: "Bạn nhặt được 1 cái ví rỗng, nhưng người chủ lại nói bên trong có tiền, bạn xử lý ra sao" - Ứng viên đáp 1 câu thông minh!

"Bạn nhặt được 1 cái ví rỗng, nhưng người chủ lại nói bên trong có tiền, bạn xử lý ra sao" - đây là câu hỏi được đưa ra trong một buổi phỏng vấn tại một công ty ở Trung Quốc. Câu hỏi này nhằm thử thách khả năng xử lý tình huống của các ứng viên.

Một số câu trả lời như sau:

Ứng viên số 1: “Tôi sẽ chọn cách kiên quyết tranh luận, nếu anh ta vẫn khăng khăng nói tôi lấy trộm, thì tôi sẽ báo cảnh sát”.

Ứng viên số 2: “Tôi nghĩ tình huống này chắc khó có thể xảy ra. Bây giờ thanh toán điện tử quá phổ biến, ít người mang tiền mặt trong người”.

Ứng viên số 3 là một cô gái trẻ. Cô suy nghĩ một lát rồi bật cười nói: “Ví rỗng mà anh bảo có tiền, thì xin lỗi, cái ví này rõ ràng không phải của anh rồi”.

Câu trả lời số 3 khiến nhà tuyển dụng cũng bật cười thích thú và chấm đậu.

Ảnh minh họa

Những câu hỏi “mẹo” này thực chất muốn kiểm tra điều gì?

1. Khả năng hiểu vấn đề

Qua câu hỏi của người phỏng vấn, ta có thể nhận ra: rõ ràng người đó không phải là chủ nhân, vậy mà khi đặt câu hỏi lại mặc nhiên gắn cho kẻ đến nhận tiền danh phận “chủ nhân”. Đây chẳng phải là cái bẫy dành cho ứng viên sao?

Kết quả thì ai cũng đoán được, hai người đầu tiên đều bị cuốn vào vòng xoáy ấy. Chỉ có cô gái cuối cùng là suy nghĩ kỹ lưỡng: nếu tôi nhặt được cái ví rỗng mà anh nói mất ví có tiền, tôi đâu có lấy, chứng tỏ cái ví này chẳng liên quan gì đến anh.

Đó là câu trả lời thông minh. Thực chất đây là bài kiểm tra khả năng hiểu vấn đề. Khi hiểu đúng bản chất, câu trả lời tự nhiên sẽ chính xác.

2. Mức độ phù hợp với vị trí công việc

Đôi khi, câu hỏi phỏng vấn không chỉ để kiểm tra khả năng phản ứng nhanh, mà còn để đánh giá sâu hơn: ứng viên có phù hợp với vị trí này hay không.

Được việc một trong những yêu cầu đối với vị trí công việc phỏng vấn của công ty nói trên là sự cẩn trọng.

Ứng viên đầu tiên quá nóng vội, nghe xong liền trả lời ngay, không chút suy nghĩ. Ứng viên thứ hai thì có phần thận trọng hơn, nhưng vấn đề lớn nhất là lại đi nghi ngờ tính hợp lý của câu hỏi. Chỉ một câu trả lời chưa thể phản ánh toàn bộ tính cách, nhưng hành vi ấy dễ bị nhà tuyển dụng hiểu rằng: anh ta không dám đối diện trực tiếp với vấn đề, mà chọn cách né tránh. Trong môi trường làm việc, kiểu người này thường tạo ra vấn đề nhiều hơn là giải quyết vấn đề.

Chỉ có cô gái cuối cùng, cô đặt nghi vấn về tư cách “chủ nhân” của người đến nhận tiền, không rơi vào chiếc bẫy logic. Đồng thời, cô cũng thể hiện được sự cẩn trọng – tố chất cần thiết của một kế toán.

Lời kết

Thông thường, khi đối mặt với những câu hỏi hóc búa, ta tuyệt đối không nên trả lời theo kiểu “tưởng sao nói vậy”. Hãy nhìn rõ bản chất phía sau: người phỏng vấn muốn kiểm tra điều gì, mình nên tổ chức câu trả lời thế nào để thể hiện được năng lực và giành được sự công nhận.

Chỉ cần nắm vững những điều này, việc vượt qua vòng phỏng vấn sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Bạn nghĩ trong phỏng vấn còn cần chú ý điều gì nữa? Bạn nhìn nhận thế nào về câu hỏi này? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn nhé.