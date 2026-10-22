Nhà trường xin lỗi vì phát thông tin sai vụ sinh viên bị đưa sang Campuchia

Ngày 22/10, Trường cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 (Đồng Nai) gửi thư xin lỗi các cơ quan báo chí, phụ huynh, học sinh, sinh viên và cộng đồng mạng sau vụ việc phát thông tin sai sự thật về một sinh viên bị bắt cóc đưa sang Campuchia.

Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2.

Theo thư xin lỗi, ngày 21/10, nhà trường phát đi thông báo khẩn, đề nghị giảng viên nhắc nhở sinh viên cảnh giác khi đi xe khách.

Thông báo nêu thông tin một số ngày gần đây có xe khách giả mạo thương hiệu nhà xe Toàn Thắng đón khách tại quốc lộ 51, gần trường, chở một số sinh viên đến gần khu vực biên giới Campuchia.

Tuy nhiên, sau khi thông tin được lan truyền trên các phương tiện truyền thông, Công an TP. Đồng Nai đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và làm rõ sự việc.

Theo nhà trường, sinh viên B.T.H. (sinh năm 2008), đang học tại Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2, thừa nhận thông tin bị bắt cóc đưa sang Campuchia là bịa đặt.

Trưa 16/10, H. nói với gia đình và nhà trường rằng mình bị bắt cóc đưa sang Campuchia nhưng đã chạy thoát khi đến khu vực biên giới.

Qua xác minh, H. khẳng định không có việc bị bắt cóc. Nam sinh cho biết nguyên nhân bịa đặt câu chuyện là muốn sử dụng xe máy để tự đi học thay vì đi xe khách hằng ngày, trong khi gia đình không đồng ý. Vì vậy, H. đã nghĩ ra câu chuyện trên để đánh lừa gia đình.

Trường Lilama 2 cho biết khi tiếp nhận thông tin từ sinh viên, nhà trường tưởng sự việc là thật nên vội vàng làm văn bản thông báo trên nhóm Zalo giáo viên nhằm tuyên truyền, cảnh báo. Tuy nhiên, nhà trường chưa báo công an xã để xác minh trước khi phát đi thông tin.

Ban giám hiệu Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 thừa nhận việc đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng đã gây hoang mang trong nhân dân, gửi lời xin lỗi đến các cơ quan báo chí, cộng đồng mạng, phụ huynh, học sinh, sinh viên và người dân cả nước.

Nhà trường cũng cho biết sẽ tổ chức họp kiểm điểm, xác định trách nhiệm cá nhân liên quan và có hình thức xử lý phù hợp.

Vụ việc là lời cảnh báo về trách nhiệm kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ, đặc biệt đối với nội dung liên quan đến an ninh, an toàn và có khả năng gây hoang mang trong cộng đồng.