Nhà trường lên tiếng vụ nữ sinh bị bóp cổ, đánh tới tấp từ phòng học ra hành lang

Tối 17/10, ông Cao Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Đức (Nghệ An) cho biết, đã gửi báo cáo vụ một nữ sinh bị hành hung đến cơ quan chức năng.

Nam sinh trong vụ việc là N.V.G.B (15 tuổi), nữ sinh bị đánh là N.T.N.L (16 tuổi), cùng học lớp 10 một trung tâm giáo dục thường xuyên liên kết đào tạo và đặt địa điểm học tại Trường Cao đẳng nghề Việt Đức.

Hình ảnh nam sinh túm tóc, đánh liên tiếp vào đầu nữ sinh

Theo tường trình của hai học sinh cũng như kết quả làm việc giữa các em dưới sự tham gia của phụ huynh cho thấy, giữa B. và L. có mâu thuẫn từ năm học trước. Thời gian qua, hai học sinh này có nhắn tin thách thức lẫn nhau.

Trong giờ ra chơi sau tiết học thứ 2, ngày 15/10, nam sinh B. qua lớp nữ sinh L. và có hành vi bạo lực đối với nữ sinh này.

“Nhà trường đã yêu cầu hai em cùng các nam sinh quay, phát tán clip lên mạng xã hội viết kiểm điểm. Trường cũng cho các em tạm nghỉ học vài ngày để ổn định tâm lý, giao phụ huynh quản lý, động viên, tránh việc các em bị áp lực từ dư luận hoặc bị kích động”, ông Tuấn thông tin.

Theo ông Tuấn, cơ quan công an cũng đã làm việc với những học sinh liên quan đến vụ việc.

Lớp học nơi nam sinh đánh nữ sinh

Như đã thông tin, trên mạng xã hội facebook lan truyền clip dài hơn 2 phút, ghi lại cảnh một nam sinh mặc áo đen nắm tóc, dí mặt bạn nữ xuống ghế, liên tiếp đấm vào đầu nữ sinh này. Xung quanh nhiều nam sinh khác đứng xem, hò hét cổ vũ và quay lại.

Nạn nhân sau đó bị bạn nam nắm tóc kéo ra khỏi ghế. Nữ sinh liên tục phải hứng chịu những cái giật tóc, đấm vào đầu, vào mặt. Chưa dừng lại, nam sinh này còn kéo bạn nữ ra hành lang, tiếp tục hành vi bạo lực, bóp cổ, đập đầu nạn nhân vào tường.