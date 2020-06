Nhà trọ Balanha: Sau tất cả, chính Bách là người giúp Lâm chuộc lỗi, homestay vui vẻ trở lại nhưng Lâm vẫn tàn tạ đến khó nhận ra

Tập 33 Nhà trọ Balanha lên sóng VTV3 tối 3/6. Trong tập này, cuối cùng thì hòa bình cũng lập lại với tất cả mọi người sau chuỗi ngày dài u ám. Đầu tiên phải kể đến việc Bách họp báo để thú nhận tất cả, đồng thời gửi lời xin lỗi tới khán giả, tới những người bạn thân thiết của mình. Anh cũng mong sau này khán giả lẫn báo chí có thể tách biệt giữa công việc và đời tư của diễn viên.

Sau lời xin lỗi của Bách, bố Lâm đã nói rằng Bách dám hi sinh tất cả để giữ lại những người anh yêu thương, trong khi Lâm đang chọn cách hi sinh tất cả để giữ lại một cục sĩ diện to đùng.

Suy nghĩ kỹ càng, Lâm tìm gặp Bách để trả cho anh số tiền mà Bách đã đầu tư vào Balanha. Sau đó, dẹp bỏ sự sĩ diện sang một bên, Lâm đã nói với Bách: "Tôi muốn tặng anh một món quà, đó là sự tha thứ của tôi". Nói rồi, Lâm đưa tay ra khiến Bách vừa vui vẻ lại vừa ngượng ngùng chạm tay vào cậu em thân thiết, chính thức hòa giải.

Tất nhiên Bách cũng không nhận lại số tiền mà Lâm gửi trả. Anh quay về nhà trọ và cùng Lâm nghĩ cách thuyết phục Nhiên, Nhi, Nhân quay lại nhà trọ, để Lâm "chuộc lỗi". Bách nghĩ ra kế biến Lâm thành bệnh nhân trầm cảm, bị sốc nặng sau khi Hân ra đi. Thế nhưng sau cùng, mọi sự bại lộ khiến Nhân - Nhiên - Nhi cùng xông vào "tấn công" Lâm. Cũng nhờ thế mà mọi người chính thức làm hòa với nhau, tha thứ cho nhau mọi lỗi lầm.

Homestay vui vẻ trở lại, ai cũng có đôi có cặp. Bách - Nhiên yêu lại từ đầu, trong khi tình cảm của cặp Nhân - Nhi cũng bắt đầu nảy nở, chỉ có Lâm là cô đơn, u sầu vì không còn Hân ở cạnh. Hàng ngày, Lâm đều ghi nhật ký bằng file âm thanh rồi gửi đến Hân trong vô vọng. Anh đi lang thang trong thành phố, tìm đến những nơi họ từng hẹn hò, đi tất cả những chuyến xe buýt để mong có thể tình cờ gặp được Hân.

19 ngày sau khi Hân ra đi, không ai còn nhận ra Lâm với hình ảnh tàn tạ, hốc hác, râu chẳng buồn cạo, tóc chẳng buồn cắt. Mỗi khi nhìn thấy mọi người ở bên nhau, cười đùa thân mật, Lâm lại nhớ Hân da diết. Anh cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống hay làm bất cứ việc gì. Mỗi ngày của Lâm đều trôi qua vô vị đến mức các thành viên nhà trọ lo rằng Lâm sẽ bị trầm cảm thật sự chứ không còn là chuyện đùa nữa.

Liệu Hân có trở lại nếu cô đọc được những tâm sự chân thành mà Lâm gửi cho mình? Đón xem tập 34 Nhà trọ Balanha lên sóng VTV3 tối 4/6.