Nhà trọ Balanha tập cuối: Liệu số phận Bách, Lâm, Nhân có "thê thảm" như phiên bản gốc Hàn Quốc?

Sau một chặng đường dài khiến khán giả ban đầu thì cười, về sau thì khóc, Nhà trọ Balanha sẽ chính thức khép lại vào tuần này với số lượng 35 tập phim.

Với dàn diễn viên trẻ trung, diễn xuất chân thực, sống động, bên cạnh nội dung độc đáo, hấp dẫn, thời gian qua Nhà trọ Balanha đã thổi một luồng gió mới vào thị trường phim truyền hình Việt và được công chúng đón nhận nhiệt tình.

Là tác phẩm remake từ phiên bản Hàn Welcome to Waikiki đã cực kỳ thành công, Nhà trọ Balanha chịu nhiều áp lực khi ra mắt khi bị đặt lên bàn cân so sánh. Nhưng sau một thời gian phát sóng, bộ phim thậm chí đã được nhiều khán giả nhận xét là hay hơn bản gốc. So với bản Hàn, phiên bản Việt có nhiều tình tiết hài hước, vui nhộn hơn, và cũng lắm drama hơn hẳn.

Điều khiến khán giả tò mò nhất là liệu đến cuối phim, đoạn kết của các nhân vật sẽ ra sao khi mà ở phiên bản gốc Hàn Quốc, cả 3 anh chàng Bách - Lâm - Nhân đều trở về "vạch xuất phát", là những chàng trai chẳng có gì trong tay ngoài một ước mơ dang dở mãi chưa với tới.

Nhà trọ Balanha được remake từ bản gốc Welcome to Waikiki.

Nhân vật đang được quan tâm nhất trong những tập gần đây phải kể tới Lâm. So với bản Hàn, Lâm của bản Việt là một anh chàng "khó chịu" hơn gấp nhiều lần khi được xây dựng với vô số tính xấu. Lâm của bản Hàn cũng không phải "trả giá" như Lâm của bản Việt. Anh không phải trải qua khoảng thời gian mất tất cả bạn bè người thân, sống cô độc chẳng có ai bên mình như hiện tại. Thậm chí anh chàng cũng chưa từng phải cạnh tranh tình yêu với một thầy giáo dạy làm bánh điển trai như Sơn.

Trong bản gốc, câu chuyện đời Hân cũng được xây dựng khác hẳn. Cô không phải là "tiểu tam" như bản Việt mà có câu chuyện tình lỡ dở trong quá khứ đơn giản là vì không môn đăng hộ đối. Hân yêu một chàng trai giàu có và bị gia đình anh ta phản đối. Sau nhiều năm, anh chàng này tìm lại Hân để nối lại tình xưa. Đến lúc này, Lâm mới phải cạnh tranh tình yêu với một người thứ ba. Tuy nhiên sau cùng, tình cũ của Hân tự rút lui khi bà mẹ trẻ quyết định lựa chọn Lâm làm người đàn ông đi bên cạnh mình.

Về phía Bách, ở phiên bản Hàn Quốc, sau loạt drama xảy ra với Kim Kim, anh quyết định tổ chức một buổi họp báo để công khai mọi chuyện. Thế nhưng trùng hợp sao, đúng ngày Bách tổ chức họp báo, Kim Kim cũng mở một buổi họp báo của riêng mình để công khai mọi tin đồn với Bách chỉ là giả.

Nghiễm nhiên, buổi họp báo của siêu sao nổi tiếng Kim Kim thu hút sự chú ý hơn, thế nên mọi phóng viên đều đổ xô tới họp báo của Kim, bỏ lại Bách một mình trơ trọi.

Sau loạt scandal, Bách cũng chẳng còn ai chú ý tới. Anh trở lại làm chàng diễn viên hạng C chật vật với nghề.

Điều đáng nói là trong phiên bản Hàn Quốc, Kim Kim hợp tác với Bách tạo scandal đơn giản là theo yêu cầu của nhà sản xuất. Kim trong bản gốc cũng không phải một cô ả hồ ly mưu mô, thủ đoạn, muốn mồi chài Bách như bản Việt. Cô nàng cũng không hề bị lộ clip nóng để rồi phải van xin nhờ đồng nghiệp nam "gánh tội" thay.

Sau loạt biến cố, ở đoạn kết của bản gốc, Bách - Lâm - Nhân lại trở về với những bàn tay trắng, chẳng có sự nghiệp, chỉ có một ước mơ dang dở với mãi không tới. Tuy thất bại, nhưng bù lại, họ đều có tình yêu viên mãn. Lâm có Hân, Bách trở về bên Nhiên và Nhân thì yêu Nhi.

Nói thêm về cặp Nhân - Nhi, trong bản gốc, họ vốn không phải "tình chị duyên em" như bản Việt. Nhi trong bản gốc là một cô nàng cá tính mạnh mẽ chứ không hề "bánh bèo". Nhi yêu Nhân nhưng đến phút chót mới chịu thừa nhận tình cảm của mình.

Lựa chọn tạo sự khác biệt so với bản gốc ngay từ những tập đầu, bên cạnh đó cũng mạnh dạn thay đổi nhiều tình tiết, tạo thêm nhiều drama hấp dẫn, liệu Nhà trọ Balanha sẽ chọn cho mình đoạn kết thế nào? Đón xem 3 tập cuối của bộ phim lên sóng VTV3 tối thứ Tư, Năm, Sáu tuần này.