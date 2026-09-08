Nhà thiết kế bỏ nghề đi chạy xe ôm công nghệ được mời trở lại làm thời trang ngay trên sóng trực tiếp

Tọa độ việc làm, chương trình truyền hình trực tiếp trên VTV2, mỗi số đưa lên sóng một người đang đứng trước ngã rẽ nghề nghiệp để đối thoại với các chuyên gia và doanh nghiệp tuyển dụng. Nhân vật của chương trình tuần này là một cái tên từng rất quen với làng mốt Việt: Nhà thiết kế Hà Nhật Tiến.

Và phần bất ngờ nhất chiều 6/9 không nằm ở những câu chuyện nghề, mà ở lời đề nghị đưa ra ngay trên sóng. Doãn Nga, CEO OpenGate và là đại diện đơn vị tuyển dụng, đặt vấn đề hợp tác sâu với Hà Nhật Tiến: Thay vì để anh một mình gánh toàn bộ bài toán từ thiết kế đến vận hành như lần khởi nghiệp trước, OpenGate mở hướng để nhà thiết kế phát triển một thương hiệu riêng trong hệ sinh thái doanh nghiệp.

Nhà thiết kế Hà Nhật Tiến

Nếu ai từng nhớ đến cái tên Hà Nhật Tiến thì sẽ hiểu tại sao lời đề nghị này lại chạm đến NTK này. Một người có thể rất giỏi sáng tạo, nhưng cùng lúc lo sản xuất, nội dung, marketing, thương mại điện tử, nhân sự và dòng tiền lại là câu chuyện khác hẳn.

OpenGate được giới thiệu là hệ điều hành đa nền tảng cho ngành thời trang, hỗ trợ từ khâu sản phẩm, nội dung, marketing đến vận hành và bán hàng online, đồng thời dùng dữ liệu thị trường để nhà thiết kế hiểu khách hàng trước khi bắt tay vẽ. Nếu thành hiện thực, anh vẫn giữ vai trò sáng tạo nhưng không còn phải xoay xở tất cả một mình.

Doãn Nga, CEO OpenGate

Ngồi ghế cố vấn chương trình hôm đó là doanh nhân Lưu Nga, nhà sáng lập Elise Fashion. Với bà, đây là lần gặp lại sau hơn một thập niên, kể từ khi xuất hiện với vai trò nhà đầu tư ở chương trình Ngôi sao thiết kế Việt Nam, nơi Hà Nhật Tiến từng là gương mặt gây chú ý. Bà nói trong tuyển dụng nhân sự sáng tạo, bằng cấp và kinh nghiệm là thứ cần thiết nhưng không quyết định một nhà thiết kế đi được bao xa.

Thứ bà nhìn là phần "linh hồn" đặt vào sản phẩm. Từ 15 năm xây dựng Elise, bà cho biết phần lớn nhà thiết kế đi cùng thương hiệu từ giai đoạn đầu đến nay vẫn gắn bó, và sự bền bỉ ấy đến từ môi trường vừa cho người làm nghề được sáng tạo, vừa buộc họ hiểu rõ người phụ nữ sẽ mặc sản phẩm của mình là ai.

Điểm bà đồng tình nhất là khi Hà Nhật Tiến nói về việc bớt cái tôi để nghe thị trường. Sau những va vấp khi tự kinh doanh, quan điểm của anh thực tế hơn hẳn: Nhà thiết kế phải bán sản phẩm khách hàng cần chứ không phải chỉ bán thứ mình thích. Anh cũng không hứa hẹn con số doanh thu ngoạn mục nào, chỉ cam kết dành cảm xúc và sự tập trung cao nhất cho từng sản phẩm.

Câu chuyện của Hà Nhật Tiến gây xúc động bởi anh không mở đầu bằng những bộ váy từng đi dưới ánh đèn sân khấu, mà nói trước về những lần cửa hàng đóng cửa và quãng thời gian ngồi trên yên xe máy chạy cuốc cho khách. Anh từng là gương mặt quen thuộc của làng mốt Việt, may đồ cho nghệ sĩ, đưa thiết kế lên Fashion Voyage tại vịnh Hạ Long và các mùa tuần lễ thời trang quốc tế trong nước. Nhưng khi tự phát triển thương hiệu riêng, anh phải cùng lúc ôm sáng tạo, nguyên liệu, nhân sự, vận hành, thuế và bán hàng. Áp lực kéo dài vài năm khiến kinh doanh đuối dần, anh hai lần phải đóng cửa hàng, rồi gửi portfolio đến nhiều thương hiệu mà không nhận được phản hồi như mong đợi. Khoảng trống công việc đẩy anh sang chạy xe ôm công nghệ.

Doanh nhân Lưu Nga

Đó không phải quyết định dễ dàng. Anh kể bố từng gọi điện khi biết con trai đi chạy xe, không giấu được nỗi buồn, và anh phải trấn an gia đình rằng mình vẫn ổn. Trên đường, đôi khi khách hỏi anh từng làm nghề gì, nghe xong thì bất ngờ rồi động viên anh quay lại với nghề. Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó thành nguồn khích lệ, bởi ngay trong giai đoạn khó khăn nhất, thứ anh muốn làm vẫn là cầm bút vẽ. "Niềm vui của tôi là khi một bản phác thảo trở thành sản phẩm thật và có người mặc, yêu thích nó", anh nói.

Cánh cửa vừa mở không đồng nghĩa đường phía trước sẽ bằng phẳng. Nhưng sau quãng thời gian liên tục tự hỏi có nên tiếp tục làm thời trang nữa hay không, việc một doanh nghiệp nhìn thấy giá trị trong cả kinh nghiệm lẫn những bài học thất bại của anh đã là tín hiệu khác hẳn.