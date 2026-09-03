Nhà văn Linh Lê trở lại sau 6 năm vắng bóng

Linh Lê là con gái của cố nhà văn Đà Linh. Cô sớm tiếp xúc và bộc lộ khả năng văn chương từ thời học sinh với một số giải thưởng sáng tác thiếu nhi tại Đà Nẵng.

Trong những năm hoạt động văn tác, Linh Lê đã lần lượt ra mắt các tiểu thuyết Không khóc ở Kuala Lumpur (2010), Mùa mưa ở Singapore (2011), Người tình Sài Gòn (2013), Đào (2020) và tập thơ Còn lại tiếng người hót đắng cay (2015).

Xuyên suốt các tác phẩm, phong cách của cô thường hướng sâu vào đời sống nội tâm, khai thác những chủ đề về tình yêu, sự mất mát và những xung đột tâm lý âm thầm.

Chia sẻ về quan điểm sáng tác, Linh Lê cho biết ở những tác phẩm đầu, cô viết hoàn toàn theo cảm xúc tự nhiên. Tuy nhiên, sau biến cố cha qua đời, việc cầm bút đối với cô mang thêm ý nghĩa như một cách để duy trì sợi dây kết nối tinh thần với ông.

Chia sẻ về con đường cầm bút, nữ nhà văn từng cho biết trước Người tình Sài Gòn, cô gần như không nghĩ đến khái niệm “động lực”: Thích thì viết, có cảm xúc thì viết. Nhưng sau tác phẩm này, việc viết với cô mang thêm một ý nghĩa khác: Trở thành cách để giữ lại sợi dây kết nối với người cha đã qua đời.

“Khi viết, tôi luôn cảm thấy mình rất gần với ba mình và tôi không muốn mối liên hệ này mất đi”, cô từng tâm sự.

Năm 2017, Linh Lê kết hôn với Biên tập viên Quang Minh. Sự kiện từng thu hút sự quan tâm của công chúng, song nữ nhà văn chọn cách giữ gìn sự riêng tư và hiếm khi lên tiếng về đời sống cá nhân để tập trung cho văn chương và học thuật.

Sau thời gian dài vắng bóng, Linh Lê trở lại với tiểu thuyết Bên kia im lặng. Theo giới thiệu từ đơn vị xuất bản, tác phẩm khai thác những lát cắt tâm lý phức tạp, xoay quanh ranh giới mong manh của tình yêu, ký ức. Thông qua hệ thống nhân vật xuất hiện trong hai không gian đối lập, tác phẩm đặt ra những câu hỏi mang tính triết lý về bản ngã, trách nhiệm và sự cô đơn của con người đương đại.

Mang nhiều suy nghiệm từ chặng đường nghiên cứu Triết học của tác giả trong suốt 6 năm qua, Bên kia im lặng được kỳ vọng sẽ mang đến một chiều sâu mới trong không gian văn chương của Linh Lê, nơi người đọc được dừng lại để đối diện với những giằng co nội tâm chưa có lời giải đáp.

Ảnh: NVCC

PV