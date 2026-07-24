Mới đây, Luxury Gold & Diamond - thương hiệu trang sức (đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, TP.HCM) từng được biết đến với vai trò tài trợ vương miện cho các cuộc thi Miss Grand Vietnam và Miss World Vietnam - vừa phát đi thông báo tạm ngưng hoạt động cửa hàng trong 10 ngày.

Theo thông báo chính thức, cửa hàng sẽ tạm ngưng hoạt động từ ngày 23/7/2026 đến hết ngày 1/8/2026. Mọi hoạt động tư vấn, mua bán và giao dịch sẽ được khôi phục từ ngày 2/8/2026.

Đại diện Luxury Gold & Diamond cho biết quyết định này được đưa ra trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động. Thương hiệu cho biết không chỉ riêng doanh nghiệp mà nhiều đơn vị khác trong cùng lĩnh vực cũng đang chịu ảnh hưởng.

Nguyên văn thông báo của Luxury Gold & Diamond:

"THÔNG BÁO

Kính gửi Quý khách hàng,

Luxury Gold & Diamond chân thành cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin tưởng, ủng hộ và đồng hành cùng công ty trong suốt thời gian qua. Hiện nay, trước những biến động chung của thị trường, thương hiệu Luxury Gold & Diamond cũng như các thương hiệu trong cùng ngành đều chịu nhiều ảnh hưởng.

Bằng thông báo này, chúng tôi xin trân trọng thông tin đến Quý khách: Cửa hàng sẽ tạm ngưng hoạt động trong 10 ngày, từ ngày 23/07/2026 đến hết ngày 01/08/2026. Mọi hoạt động tư vấn, mua bán và giao dịch sẽ được hoạt động trở lại từ ngày 02/08/2026.

Kính mong Quý khách thông cảm cho sự bất tiện này và tiếp tục đồng hành cùng Luxury Gold & Diamond trong thời gian tới.

Trân trọng!".

Trong thời gian qua, cả Luxury Gold & Diamond lẫn Miss Grand Vietnam và Miss World Vietnam đều công bố các thông tin hợp tác. Các cuộc thi Hoa hậu, sắc đẹp này đều được tổ chức và quản lý bởi Công ty TNHH Quảng cáo Thương mại Sen Vàng, thường được gọi là Công ty Sen Vàng.

Không chỉ tài trợ vương miện trong thời gian diễn ra cuộc thi, các Hoa hậu và Á hậu của 2 cuộc thi cũng được cho là hợp tác với thương hiệu này sau khi thi xong. Gần nhất, Huỳnh Minh Kiên - Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam (Miss World Vietnam) 2023 cũng đăng ảnh kỷ niệm 3 năm đăng quang sử dụng vương miện từ thương hiệu này.

“Luxury Gold & Diamond trân trọng cảm ơn Á hậu Huỳnh Minh Kiên đã tin tưởng lựa chọn trang sức của chúng tôi trong bộ ảnh kỷ niệm 3 năm đăng quang đầy ý nghĩa. Chúc nàng Á hậu sẽ tiếp tục tỏa sáng trên hành trình phía trước, luôn giữ vững bản lĩnh, lan tỏa những giá trị đẹp và gặt hái thêm nhiều thành công” - trích từ bài đăng của thương hiệu.

Trước đó, vào cuối tháng 3/2026, Miss World Vietnam 2025 - Hoa hậu Phan Phương Oanh cũng được công bố là Đại sứ thương hiệu chính thức của Luxury Gold & Diamond. Lễ ký kết có đại diện thương hiệu, đại diện công ty Sen Vàng và Hoa hậu Phương Oanh.

Hiện tại công chúng vẫn đang tiếp tục theo dõi các thông báo chính thức từ các bên liên quan.