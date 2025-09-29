Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, đêm 28 rạng sáng ngày 29-9, bão số 10 Bualoi vào đất liền đã gây mưa to và gió lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khiến nhiều nơi bị ngập lụt, chia cắt.

Nhà dân ở thôn Phú Khê, xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa bị sập, tốc mái trong đêm 29-9 do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi

Rất nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra ngập lụt, nhiều nhà dân bị đổ sập, nhiều tuyến đường giao thông ngập sâu trong nước, phương tiện không thể qua lại.

Tại xã miền núi Mậu Lâm, tỉnh Thanh Hóa, tuyến đường liên xã nối với xã Như Thanh và xã Nông Cống qua địa bàn đã ngập trong nước. Một số vị trí, nước đã tràn vào nhà dân như tại thôn Thanh Sơn, thôn Khe Sình, thôn Phú Sơn.

Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa đã xuyên đêm hỗ trợ đưa 1 người mắc kẹt ra ngoài an toàn, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra

Tại xã đồng bằng Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa, do mưa to, gió lớn đã khiến 1 nhà dân tại thôn Phú Khê bị đổ sập, 4 người mắc kẹt bên trong. Lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng tới giải cứu 4 người mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Tại xã ven biển Hoằng Tiến, khoảng 3 giờ ngày 29-9, do ảnh hưởng của bão số 10, triều cường dâng cao cùng với sóng to gió lớn đã tràn qua bờ kè tại 1 số nơi ở thôn Thanh Xuân, Vân Phong và Đông Thành. Sóng lớn đã đánh mạnh, gây ảnh hưởng mạnh khu vực bờ biển Hải Tiến.

Một số hình ảnh bão số 10 Bualoi gây đổ nhà, ngập lụt ở Thanh Hóa:

Đường Âu Cơ tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa thành sông khiến cả hai tuyến đường ngập sâu trong nước

Clip đường phố ở Thanh Hóa thành sông do ảnh hưởng bão số 10

Bờ biển xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa sóng đánh tan hoang

Nước biển ngập bờ kè tràn vào khu dân cư ở Hải Tiến

Clip sóng biển đánh mạnh vào bờ biển xã Hải Tiến sáng 29-9

Mưa lớn khiến nhiều thôn như Thanh Sơn, Khe Sình, Phú Sơn... xã Mậu Lâm, tỉnh Thanh Hóa ngập sâu trong nước

Con đường liên xã tại Mậu Lâm mênh mông nước

Mái tôn nhà dân bay khắp nơi sau bão số 10 tại xã Mậu Lâm, tỉnh Thanh Hóa

Chính quyền xã Mậu Lâm hỗ trợ người dân thôn Thanh Sơn di dời tài sản đến nơi an toàn