Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 6h ngày 29/9, vị trí tâm bão khoảng 18.7 độ Vĩ Bắc; 105.3 độ Kinh Đông, trên đất liền Nghệ An – Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất: Cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Tính đến 6h sáng nay, bão số 10 đã vào khu vực tỉnh Hà Tĩnh được vài tiếng. Đây là địa phương nằm trong vùng trọng điểm bão đổ bộ và quần thảo suốt đêm.

Sau khi tạm dừng hơn 1 tiếng, bão số 10 lại tiếp tục quần thảo trên địa bàn khu vực phía Nam tỉnh Hà Tĩnh. Khoảng 2 đến gần 4h sáng nay, gió tiếp tục rít liên hồi, mưa lớn diễn ra nhiều giờ trên toàn tỉnh. Tĩnh trạng mất điện tiếp tục diễn ra trên diện rộng ở nhiều xã phường.

Trong ngày hôm nay, 29/9, bão đi sâu vào đất liền, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới rồi tan thành vùng áp thấp khi sang Thượng Lào vào chiều tối. Vùng nguy hiểm bao gồm ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ.

Bão số 10 kèm mưa lớn đã gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi. TP Huế ghi nhận 1 người tử vong do bị nước cuốn, trong khi Quảng Trị có 3 người và Đà Nẵng 1 người mất tích; Có 86 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, tập trung chủ yếu tại Huế (76 nhà). Gần 760 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, trong đó riêng Nghệ An thiệt hại 750 ha.

Mưa lớn cũng gây ngập lụt, ách tắc tại 5 điểm ngầm tràn trên quốc lộ qua Hà Tĩnh và Quảng Trị, cùng nhiều tuyến đường nông thôn bị chia cắt.

Về giao thông hàng không, 42 chuyến bay bị hủy, 51 chuyến hoãn tại các sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới và Thọ Xuân. Các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả, đồng thời tiếp tục xác minh, tìm kiếm các trường hợp mất tích.

Những hình ảnh thiệt hại ban đầu tại một số địa phương do Bão số 10 gây ra:

TT Thiên Cầm tan hoang sau khi cơn bão số 10 càn quét qua. Ảnh: Trọng Thái/Báo Hà Tĩnh

Nhiều ngôi nhà tốc mái - Ảnh: Trọng Thái/Báo Hà Tĩnh

Cây đổ la liệt khắp nơi - Ảnh: Trọng Thái/Báo Hà Tĩnh

Ảnh: Trọng Thái/Báo Hà Tĩnh

Cột điện 35 kv bị gãy, chắn ngang đường 19/5 tại xã Thiên Cầm - Ảnh: Trọng Thái/Báo Hà Tĩnh

Hàng loạt nhà tốc mái - Ảnh: Thành phố Vinh - Nghệ An

Ảnh: Thành phố Vinh - Nghệ An

Nhiều nơi ở Nghệ An bị ngập - Ảnh: Thành phố Vinh - Nghệ An

Mưa to ước ngập sâu ở Nghệ An - Ảnh: Nghệ An