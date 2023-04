Nhà sáng tạo nội dung Happy Hidari - Viết sổ, vẽ vời, DIY không phải chỉ cho con nít

Điều gì đã đưa Hidari đến với nghề content creator (nhà sáng tạo nội dung)?



Trước khi dấng thân toàn thời gian với nghề content creator thì Ri từng đi làm công ty đa quốc gia gần 5 năm và trong đó có 3 năm mình làm PR & Partnership Executive. Lúc ấy ngoài trao đổi với các đối tác doanh nghiệp thì điều mình làm nhiều nhất là theo dõi và tạo mối quan hệ tốt với Influencers (Người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội). Mình bắt đầu hiểu rằng content creator thực sự là 1 nghề của thời đại mới, có thể phát triển tốt cũng như đem lại nguồn thu nhập ổn. Là 1 đứa rất thích làm video và mê xem YouTube, tự mày mò làm video thì hiểu biết này giúp mình quyết tâm nghiêm túc thử sức với nghề này xem sao.

Mặc dù TikTok là nơi mình bùng nổ về lượng theo dõi nhưng trước thời điểm tháng 6/2020, mình đã có tầm 1 năm sản xuất content trên YouTube và Instagram. Mình còn tham gia vào chung kết Vietnam Creator Bootcamp mùa đầu do Intel tổ chức. Thời gian đó mặc dù lượng người theo dõi khoảng tầm 1000 nhưng mình vẫn học hỏi kinh nghiệm mỗi ngày, vẫn dành thời gian sau giờ làm để nuôi kênh còn non trẻ và hi vọng mình đủ sức nắm bắt bất kỳ cơ hội nào tới.

Và Ri đã bắt đúng được thời kỳ đầu của nội dung giáo dục trên TikTok. Tầm cuối năm 2020 Tiktok ra mắt hashtag #LearnOnTikTok, chuyển mình từ 1 nền tảng với những nội dung như biến hình, chỉ dành cho Gen Z thành nơi khuyến khích các nội dung bổ ích, hấp dẫn nhiều đối tượng khán giả hơn. Happy Hidari là 1 trong những tài khoản đầu tiên nghiêm túc chia sẻ đều đặn về chủ đề trang trí sổ, văn phòng phẩm và học tập trên TikTok thời điểm đó, nên đã rất may mắn đón được làn sóng của người xem và kéo kênh trên những nền tảng khác đi lên.

Trang trí sổ và Calligraphy (Nghệ thuật thư pháp) là một chủ đề rất mới, chỉ trong 1 - 2 năm gần đây, tại sao thời điểm đó Hidari lại can đảm chọn ngách nội dung này?

Thật ra đây là nội dung chọn mình mới đúng. Thời gian đầu làm kênh mình đã từng thử nhiều chủ đề từ vlog, nấu ăn... Mình không dự định chia sẻ về bullet journal (sổ ghi chép) vì thấy cộng đồng ở Việt Nam không mạnh. Nhưng vì nó cũng là 1 sở thích lớn trong cuộc sống hằng ngày nên mình cứ đăng ảnh/ video trang sổ mình ghi chép, trang trí và đăng lên thôi, như là 1 cách để bổ sung content thường xuyên cho kênh.

May mắn làm sao lại được chào đón 1 cách rất bất ngờ. Nhờ đó mình mới biết hoá ra cũng nhiều bạn như mình: gặp khó khăn trong việc sắp xếp việc cần làm, sắp xếp suy nghĩ logic hợp lý và cần có những công cụ hỗ trợ. Và viết sổ là công cụ đơn giản nhưng lại rất trực quan, hữu ích.

Theo Hidari thì tại sao nội dung về viết sổ, viết chữ cũng như sáng tạo, DIY nói chung lại được nhiều người quan tâm hơn trong thời gian gần đây?

Trước đây dạng nội dung này hay bị đóng khung là "dành cho con nít" (dưới 10 tuổi). Nhưng những năm gần đây, nhận thức về chăm sóc sức khoẻ tinh thần được nâng cao hơn, người lớn cũng như người trẻ dần ý thức được tầm quan trọng của không chỉ bên ngoài mà còn bên trong. Người trẻ gặp khủng hoảng hiện sinh, người lớn nhận ra mình có nhiều tổn thương nên đi tìm cách chữa lành. Ngoài các liệu pháp chữa trị thì cách tìm về bên trong dễ dàng, trực tiếp nhất là thông qua viết sổ, vẽ vời, DIY và các công cụ thủ công khác. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh cho việc này.

Mình nghĩ chính xu hướng trên đã tiếp động lực cho mảng nội dung của mình "trưởng thành" hơn, đa dạng và có nhiều ứng dụng với nhiều đối tượng khác nhau. Thông qua kênh Happy Hidari, mình đã chứng kiến các bạn học sinh cấp 2, cấp 3 có thêm cảm hứng học nhờ tô vẽ tập vở thêm màu sắc, người đi làm căng thẳng vì công việc rối bời lôi sổ ra và biết sắp xếp ưu tiên công việc tốt hơn và rất rất nhiều bạn tìm thấy niềm vui từ việc trang trí sổ, sưu tầm hình dán xinh - 1 thú vui không thể dễ thương và lành mạnh hơn.

Mình rất vui vì là 1 phần trong xu hướng siêu "lành" này.

Tệp xem chính của mảng chủ đề này vẫn là Gen Z và gen Alpha rất trẻ, là 1 Gen Y đầu 9 thì Hidari đã thích nghi như thế nào để đảm bảo độ tươi trẻ?

Thực ra mình vẫn có 1 tệp "người trưởng thành" theo dõi đấy nhưng mọi người hay "tàu ngầm" quá nên ít thấy đó. Lâu lâu chồng vẫn về kêu là đồng nghiệp/đối tác của anh là fan em kìa, làm Ri giật cả mình. Nhưng đúng là tệp Gen Z và nhất là Gen Alpha vẫn xem và tương tác với mình nhiều nhất.

Mình thích nghi bằng cách thường xuyên trò chuyện và xem chia sẻ của các bạn, từ bình luận đến các video do chính Gen Z, Gen Alpha làm để hiểu không chỉ suy nghĩ mà còn là phong cách video mà các bạn thích. Các bạn cần gì? Dưới hình thức nào? Rồi mày mò thử nghiệm nhiều cách để "khớp" với các bạn nhất có thể.

Cảm ơn Hidari về những chia sẻ của bạn. Nếu muốn tìm hiểu thêm về Hidari bạn đọc có thể ghé thăm blog của cô nàng tại happyhidari.com nhé!