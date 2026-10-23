Nhã Phương từng gặp nguy hiểm khi sinh con

Dù đã trải qua 3 lần sinh nở nhưng Nhã Phương ngày càng thăng hạng nhan sắc, vóc dáng sexy chẳng thua kém mỹ nhân Vbiz nào. Trước khi Trường Giang vướng ồn ào bị đào lại quá khứ thì Nhã Phương cũng rất chăm khoe những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc trên MXH. Mặc dù luôn đồng hành trong việc chăm sóc, học hành cho các con nhưng Trường Giang lại vắng mặt trong cả 3 lần Nhã Phương sinh em bé.

Nữ diễn viên sinh em bé đầu lòng vào năm 2019, khi đó mọi thông tin về lần "vượt cạn" cũng như quá trình bầu bí đều được giữ kín bưng. Sau khi em bé cứng cáp, vợ chồng Nhã Phương mới thoải mái chia sẻ hình ảnh con. Trong một cuộc trò chuyện với MC Hoàng Oanh vào cuối năm 2023, Nhã Phương lần đầu chia sẻ gặp sự cố nguy hiểm khi sinh con.

Nhã Phương tiết lộ về lần sinh em bé đầu tiên: "Lúc đó tôi lì lắm, nhất định đòi sinh thường nên bị băng huyết. Mất máu nhiều quá nên tôi bị hôn mê. Khi tỉnh dậy thì mọi thứ cũng ổn. Trộm vía là trời thương. Giai đoạn đó, tôi không trầm cảm, chỉ là sinh con xong thì tâm sinh lý thay đổi, dễ hờn, dễ buồn. Thời điểm ấy là giai đoạn cực nhất vì tôi không chịu tin ai, không chịu chia sẻ. Sau này, tôi hiểu rằng mình nghĩ gì, muốn gì, không thích gì thì phải tự tin nói ra thì mới thoát khỏi trạng thái trầm cảm chứ đừng cố tỏ ra mình ổn và cam chịu để rồi mọi chuyện vượt quá sức chịu đựng. Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi mong các bà mẹ khác cũng làm thế sau sinh".

Trong lần sinh con đầu lòng, Nhã Phương gặp sự cố bị băng huyết, hôn mê nhưng may mắn sau đó cô ổn định, hồi phục trở lại

Trường Giang từng chia sẻ lý do đặt tên con đầu lòng cũng có liên quan đến việc vắng mặt khi vợ "vượt cạn". Cụ thể, Trường Giang kể ban đầu bác sĩ nói Nhã Phương sẽ sinh mổ và đưa ra khoảng thời gian có thể tiến hành thực hiện ca mổ. Thời điểm ấy, gia đình Trường Giang đã chọn ngày 23 để đón con. Vào ngày 21, nam diễn viên phải đi diễn nhưng dự tính sẽ về kịp ngày 23 để đưa vợ đi sinh. Tuy nhiên, 4 giờ sáng ngày 22, Nhã Phương bắt đầu chuyển dạ. Khi nghe tin, Trường Giang lập tức ra sân bay để về với Nhã Phương nhưng lại bị delay nên không về kịp.

"Lúc vợ anh đẻ, anh đang trên máy bay, do sự cố. Vợ anh tính rồi hết mà cuối cùng người tính không bằng trời tính cho nên con anh mới đặt tên là Destiny (tạm dịch: 'Định mệnh')", Trường Giang nói.

Trường Giang từng khóc vì lần thứ 3 vắng măt khi Nhã Phương sinh con

Suốt 3 lần bầu bí, Nhã Phương đều nhận về cơn mưa lời khen nhờ nhan sắc xinh xắn, thần thái rạng rỡ hiếm thấy ở mẹ bầu. Từ lần lúc bầu bí đến sinh con, nữ diễn viên gần như không thay đổi nhiều về đường nét gương mặt, làn da vẫn sáng, nụ cười tươi và phong thái nhẹ nhàng. Ngay cả những khoảnh khắc đời thường hay ảnh cam thường, Nhã Phương vẫn ghi điểm bởi vẻ ngoài gọn gàng, chỉn chu. Chính sự ổn định về nhan sắc qua từng lần sinh nở khiến cô thường xuyên được netizen gọi vui là mẹ bầu phong độ nhất Vbiz.

Trong những lần Nhã Phương bầu, Trường Giang sẽ là người nghiên cứu món ăn, lên thực đơn và tự tay nấu nướng đến tẩm bổ cho bà xã. Có lần, Nhã Phương tiết lộ diễn viên Diễm My 9X phải xin thực đơn từ Trường Giang để cô ăn uống theo khi bầu con đầu lòng. Không chỉ chăm lo lúc Nhã Phương mang thai, Trường Giang cũng góp công không nhỏ để vợ nhanh chóng lấy lại sắc vóc hậu sinh nở.

Nhã Phương từng khen chồng: "Từ nhỏ, gia đình tôi đã không có sự gắn kết nhiều nhưng cách mà anh Giang yêu thương, chăm sóc gia đình làm cho tôi cảm thấy đây là người tử tế, không thể xấu xa được. Chính điều đó đã chinh phục tôi. Tôi yêu và kết hôn với anh Giang cũng vì lý do đó. Thực sự, từ khi lấy anh Giang tới giờ, về chuyện chăm lo gia đình, anh ấy rất tuyệt vời. Tới thời điểm hiện tại, tôi rất hài lòng với cuộc sống của mình".

Dù không đồng hành cùng vợ trong phòng sinh nhưng Trường Giang luôn chăm sóc từng bữa ăn, đồng hành cùng Nhã Phương suốt thai kì

Về lý do Trường Giang không có mặt trong ngày vợ sinh, Nhã Phương từng chia sẻ: "Nghĩ cái duyên đón con của ba Tí mà thương gì đâu. 2 lần trước chị Destiny và anh Hope đều chọn đúng lúc ba đi làm để đòi ra. Mặc dù lúc nào ba cũng kỹ càng chừa lịch đúng ngày dự sanh nhưng toàn nôn ra trước thôi à. Tưởng em thứ 3 sẽ khác nhưng ai dè kịch bản vẫn vậy mà còn kịch tính hơn.

Lần này ba quyết tâm đợi em hẳn 12 ngày, tính tới hôm nay là lố ngày dự sinh 2 hôm rồi mà em thì cứ bình chân như vại. Giờ lịch trình thay đổi, ba đành xách vali đi làm mà lòng không yên. Thôi thì cũng là một kỷ niệm đẹp, sau này em bé xem lại clip này sẽ biết ba Tí mong ngóng chờ đợi ngày em chào đời đến thế nào. Ba cứ yên tâm đi làm nhé".

Nhã Phương từng chia sẻ cô thông cảm cho sự vắng mặt của chồng

Ảnh: FBNV