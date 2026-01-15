Nhã Phương: ‘Hạnh phúc lớn nhất của tôi là được làm hậu phương cho anh Trường Giang’

Sau thời gian hẹn hò, Trường Giang và Nhã Phương về chung một nhà vào năm 2018. Trong showbiz Việt, cả hai được ngưỡng mộ vì cuộc sống hôn nhân viên mãn hạnh phúc. Mới đây, Nhã Phương đăng tải hình ảnh mới được chụp tại Đà Lạt của cả gia đình trên mạng xã hội.

Cô chia sẻ: "Gói ghém những bình yên ở Đà Lạt vào trong khung hình, nơi có vòng tay của ba Tí, nụ cười của Tiny, ánh mắt của Hope và nhịp tim bé nhỏ đang lớn lên từng ngày bên mẹ". Trong bức hình mới, diện mạo của bé Destiny và Hope để lộ rõ trước ống kính. Nhan sắc tháng cuối thai kỳ của nữ diễn viên cũng được netizen khen ngợi.

Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả đã gửi lời chúc tốt đẹp tới gia đình của Nhã Phương - Trường Giang. Chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải, bài đăng này đã nhận về gần 50.000 lượt tương tác trên mạng xã hội.

Nhã Phương chia sẻ bộ ảnh của cả gia đình nhỏ được chụp trên Đà Lạt. Ảnh: FBNV

2 nhóc tỳ là Destiny và Hope hiếm hoi lộ diện rõ mặt trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Sắc vóc tháng cuối thai kỳ của mẹ bỉm Nhã Phương nhận được lời khen ngợi từ netizen. Ảnh: FBNV

Sau 7 năm kết hôn, cặp đôi lần lượt đón các con chào đời và xây dựng tổ ấm riêng. Đúng dịp kỷ niệm ngày cưới, cả hai thông báo tin vui chuẩn bị chào đón thành viên thứ ba. Chia sẻ về chuyện sinh nở, Nhã Phương cho biết cô không quá áp lực và sẵn sàng đón thêm con.

Nữ diễn viên cũng tiết lộ Trường Giang là người yêu thích không khí gia đình đông con. Dù vậy, cô vẫn cân nhắc kỹ lưỡng để có thể sắp xếp thời gian hợp lý, vừa chăm sóc con cái vừa đồng hành cùng các con trong quá trình trưởng thành.

Cô cho hay: "Ba thích đông con. Như Phương không có ngại sinh. Hành trình sinh với Phương không ngại, ngại duy nhất là hành trình có đủ thời gian để đồng hành với con lớn lên không".

Con thứ 3 của Trường Giang - Nhã Phương dự kiến sẽ chào đời vào giữa tháng 1/2026. Ảnh: FBNV

Trường Giang và Nhã Phương quen biết và nảy sinh tình cảm sau khi cùng tham gia bộ phim 49 ngày. Cuối tháng 8, cả hai tổ chức lễ đính hôn tại Quảng Nam, sau đó chính thức kết hôn trong lễ cưới diễn ra vào cuối tháng 9/2018.

Năm 2019, Nhã Phương sinh con gái đầu lòng đặt tên là Destiny. Đến tháng 10/2023, cặp đôi tiếp tục chào đón con trai thứ hai, bé Hope. Sau nhiều năm đồng hành, Trường Giang và Nhã Phương hiện có cuộc sống gia đình ổn định, được đông đảo khán giả quan tâm và dành nhiều thiện cảm.