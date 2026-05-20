Những câu chuyện “đi ăn một bữa rồi nhận hóa đơn muốn đứng hình” từ lâu không còn xa lạ trên mạng xã hội. Từ phụ phí bí ẩn, phí phục vụ gây tranh cãi cho tới những khoản thu khiến khách hàng phải dụi mắt kiểm tra lại bill, mỗi lần xuất hiện đều kéo theo cuộc tranh luận nảy lửa: Rốt cuộc là “chặt chém” hay do khách chưa tìm hiểu kỹ?

Mới đây, một bài đăng trên Threads có nội dung “bóc phốt” nhà hàng đang thu về lượng tương tác cao.

Chủ tài khoản, tạm gọi là W. cho biết khi cô cùng một nhóm bạn, tổng cộng có 9 người đi ăn ở một nhà hàng nằm ở Tsim Sha Tsui (Tiêm Sa Chủy), thì bị thu “phí cắt bánh” lên tới hơn 675 HKD (khoảng 2,3 triệu đồng).

W. viết : “Đi ăn với hội bạn ở Tsim Sha Tsui, ai ngờ thành ‘con mồi’ bị chặt chém luôn. Tốn thêm đủ loại phụ phí…”.

Đi kèm là ảnh hóa đơn được chụp cận cảnh, trong đó nổi bật nhất là dòng “Cake charge/person”. Theo lời W. đây là phí cắt bánh theo đầu người. Chiếc bánh không phải của nhà hàng mà do cô có sẵn từ bên ngoài, mang vào và nhờ nhân viên chia ra cho 9 người, cùng sử dụng ở nhà hàng. Bởi, hôm đó là tiệc sinh nhật của cô.

Trong hóa đơn ghi rõ nhóm khách có 9 người, với mức 75 HKD/người (khoảng 350 nghìn đồng), tổng cộng 675 HKD. Sau khi cộng thêm 10% phí phục vụ, số tiền đội lên thành 742 HKD (khoảng 2,5 triệu đồng).

Chỉ riêng khoản phí này đã khiến chủ bài đăng phải than trời : "Điên thật rồi, cắt vài nhát dao còn đắt hơn gọi thêm một món ăn...".

W. không nêu đích danh cửa hàng mà chỉ nói là nơi đây bán đồ ăn tứ xuyên, nằm ở Tsim Sha Tsui (Tiêm Sa Chủy) - khu thương mại, du lịch sầm uất và nổi tiếng nhất Hong Kong (Trung Quốc).

Theo thông tin từ HK01, điều khiến vị khách bất ngờ là phía nhân viên không chủ động nhắc đến khoản thu này, còn bản thân nhóm khách cũng không hỏi trước.

Cô cho biết: "Bọn tôi không hỏi, mà họ cũng không nói. Nghĩ bụng bình thường khoảng 200-300 HKD (700-800 nghìn đồng) thì vẫn chấp nhận được, không ngờ lại khoa trương tới vậy."

Vụ việc sau khi đăng tải lên mạng xã hội nhanh chóng thu về lượng tương tác cao. Nhiều người có chung ý kiến với W., cho rằng phí cắt bánh này là quá đắt, khó có thể chấp nhận được.

Hàng loạt bình luận tranh cãi, chỉ trích phía nhà hàng: “Đủ tiền mua thêm mấy cái bánh khác rồi”, "Phí cắt bánh mà tính theo đầu người? Tưởng tiền trà à?", "Đây không phải phí cắt bánh, đây là phí làm bánh luôn rồi",...

Song, ở chiều ngược lại cũng có nhiều ý kiến cho rằng đây là chuyện bình thường. Bởi, W. đưa bánh từ ngoài vào, phí cắt bánh không chỉ đơn thuần là việc cắt bánh mà còn cả phí nhân viên phục vụ, dọn dẹp vệ sinh,... Thậm chí, nhiều nhà hàng còn không cho khách hàng đưa đồ ăn từ ngoài vào.

Trên thực tế, theo chia sẻ của W. và cụm từ “Cake charge” dễ khiến nhiều người đọc hiểu lầm đây đơn giản là tiền nhân viên cắt vài miếng bánh. Nhưng trong ngành F&B, đặc biệt tại Hong Kong (Trung Quốc) loại phí này thường không chỉ là "tiền cắt bánh".

Hiểu đơn giản, đây là khoản thu khi khách tự mang bánh từ bên ngoài vào nhà hàng để ăn tại chỗ.

Nhà hàng không bán chiếc bánh đó cho khách, nhưng vẫn cung cấp hàng loạt dịch vụ đi kèm như: Cắt bánh, chuẩn bị dao, dĩa, đĩa ăn; hia phần và phục vụ tại bàn; dọn dẹp sau khi dùng, xử lý vệ sinh phát sinh

Ngoài ra, nhiều nhà hàng còn xem đây là cách bù đắp doanh thu vì khách không gọi món tráng miệng của quán.

Theo tờ HK01 tìm hiểu, trên website nhà hàng cũng ghi rõ phí cắt bánh: 75 HKD/người + 10% phí phục vụ.

Tuy vậy, mức phí lần này vẫn khiến cộng đồng mạng tranh cãi, vì quá cao.

Trước những tranh cãi ngày càng lớn, chủ bài đăng sau đó cũng lên tiếng: "Tôi biết chứ, nên tiền vẫn trả, còn bực thì vẫn bực thôi. Lần sau tỉnh táo hơn."

Không chỉ vụ việc ở Tiêm Sa Chủy gây tranh cãi, trước đó Hong Kong cũng từng xuất hiện một trường hợp tương tự khiến dân mạng dậy sóng vì cách tính “phí cắt bánh” khó hiểu không kém.

Cuối năm 2023, một cô gái chia sẻ trải nghiệm lên mạng xã hội sau khi cùng bạn đến một nhà hàng trong trung tâm thương mại để tổ chức sinh nhật.

Để tạo bất ngờ cho bạn mình, nhóm đã chuẩn bị một chiếc “bánh cupcake xoay” - mẫu này gồm 9 chiếc cupcake nhỏ xếp trên bàn xoay.

Trước khi tới nhà hàng, chủ bài đăng cho biết cô đã thông báo trước với phía quán về việc mang bánh ngoài vào và được báo sẽ thu 100 HKD (khoảng 340 nghìn đồng) phí cắt bánh.

Tuy nhiên, đến khi nhóm 5 người mang bánh ra chuẩn bị chụp ảnh, quản lý bất ngờ bước tới thông báo một điều khiến cả bàn đứng hình:

Khoản phí này không tính theo chiếc bánh, mà tính theo từng cupcake riêng lẻ. Do bộ bánh gồm 9 cupcake, mức phí từ 100 HKD lập tức tăng lên 900 HKD (3 triệu đồng). Trong khi trên thực tế thì những chiếc cupcake này gần như không cần cắt.

Theo lời chủ bài đăng, phía nhà hàng sau đó nói rằng nếu khách không ăn tại quán thì sẽ không thu phí, vì vậy cả nhóm cuối cùng chỉ kịp chụp vài tấm ảnh rồi quyết định mang bánh sang nơi khác dùng tiếp.