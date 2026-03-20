Nhà đầu tư kể chuyện mất nửa tỉ vì vàng, bạc quay đầu

Tối 19-3, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trước đà giảm sâu của thị trường, không khí trên các hội nhóm đầu tư vàng, bạc trở nên căng thẳng khi nhiều nhà đầu tư bày tỏ sự hoảng loạn.

Anh Nguyễn Công Tuấn (ngụ TPHCM), một nhà đầu tư mới tham gia thị trường bạc, cho biết đã lỗ gần 400 triệu đồng chỉ trong chưa đầy 2 tháng do FOMO (tâm lý sợ bị bỏ lỡ).

Anh kể, hồi tháng 1, khi thị trường vàng - bạc sôi động, anh cùng đồng nghiệp mua một số lượng để tích lũy. Sau đó, giá bạc liên tục tăng mạnh, có thời điểm vượt 120 triệu đồng/kg.

Trước kỳ vọng giá sẽ tiếp tục đi lên đến cuối quý II/2025, dựa trên các dự báo từ mạng xã hội và các hội nhóm đầu tư, anh đã quyết định rút tiền tiết kiệm cùng vốn làm ăn, tổng cộng gần 1 tỉ đồng để dồn toàn bộ vào bạc.

Tuy nhiên, diễn biến thị trường không như kỳ vọng. Hiện giá bạc chỉ còn khoảng 73 triệu đồng/kg, khiến anh lỗ nặng.

"Đầu tháng 3, giá từng hồi phục, tôi hy vọng có thể "về bờ". Nhưng sau cú giảm sâu mới đây, tôi thực sự hoảng loạn khi giá bạc giao ngay trên thế giới có lúc rơi xuống khoảng 65 USD/ounce, thấp hơn rất nhiều so với đỉnh trước đó.

Tôi không biết giá còn giảm đến đâu. Khoản lỗ vẫn tiếp tục tăng, trong khi đây là số tiền tích góp nhiều năm, nên hiện tôi như ngồi trên đống lửa, không thể tập trung làm việc. Không biết khi nào giá sẽ tăng trở lại" - anh Tuấn chia sẻ.

Trong khi đó, chị Đặng Thị Thu Sương (ngụ TP HCM) cho biết đã mua 10 lượng vàng miếng SJC với giá 190 triệu đồng/lượng vào đầu tháng 3. Đến nay, giá vàng SJC giảm còn 175,5 triệu đồng/lượng, khiến chị lỗ hơn 145 triệu đồng, tương đương gần 8% chỉ sau hơn 2 tuần.

"Ban đầu, tôi xác định mua để tích lũy dài hạn và chấp nhận biến động ngắn hạn, bởi trước đây giá vàng từng giảm 4-5 triệu đồng/lượng trong 1 ngày. Tuy nhiên, đợt giảm lần này khiến tôi bị sốc vì mức giảm quá nhanh và mạnh.

Tôi vẫn tiếp tục nắm giữ, nhưng lo ngại nếu cần tiền gấp để xử lý công việc cá nhân thì việc bán ra sẽ chịu lỗ lớn, không đúng mục tiêu ban đầu" - chị Sương cho biết.

Đáng chú ý, trên các diễn đàn, nhiều nhà đầu tư khác cũng chia sẻ tình trạng thua lỗ lên đến hàng tỉ đồng khi tham gia thị trường vàng và bạc ở vùng giá cao. Không ít người đặt câu hỏi khi nào giá vàng, bạc có thể phục hồi trở lại sau đợt giảm sâu hiện nay.

Giá vàng SJC mất 7,5 triệu đồng/lượng trong phiên hôm nay

Theo quan sát, bên cạnh tâm lý bi quan của một bộ phận nhà đầu tư, vẫn có không ít ý kiến lạc quan. Nhóm này cho rằng đợt giảm hiện tại chỉ mang tính ngắn hạn và giá vàng, bạc có thể sớm phục hồi, thậm chí lập đỉnh mới.

Trong đó, một số dự báo vàng có thể vượt mốc 200 triệu đồng/lượng, còn bạc hướng tới 150 triệu đồng/kg trong thời gian tới.

Bạc Phú Quý mất gần 8% chỉ trong 1 tháng

Tính đến hiện tại, lúc 21 giờ 30 phút, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.612 USD/ounce, thủng tiếp 200 USD/ounce so với buổi sáng.

Chỉ trong một phiên, giá vàng rơi tự do từ vùng trên 5.000 USD/ounce, mất hơn 400 USD/ounce (tương đương mức giảm khoảng 11,7 triệu đồng).

Cùng nhịp đi xuống, giá bạc cũng có cú sập tới 13% chỉ trong một phiên khi rơi từ mốc 80 USD/ounce xuống còn 69 USD/ounce.

Giá vàng, bạc thế giới giảm sốc trong bối cảnh giá dầu thô tăng vọt. Giá dầu thô Brent lên tới 118 USD/thùng, tăng hơn 10% chỉ trong một phiên. Tới cuối ngày, giá dầu thô hạ nhiệt về 114 USD/thùng nhưng vẫn ở mức cao kỷ lục.

Giá bạc thế giới đang giao dịch tại 70 USD/ounce

Những biến động mạnh của thị trường vàng, bạc và dầu thô trong bối cảnh Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) quyết định giữ nguyên mức lãi suất cơ bản khoảng từ 3,5% đến 3,75% khi sức ép lạm phát gia tăng, căng thẳng xung đột ở Trung Đông leo thang.

Giá dầu thô tăng vọt gây lo ngại về lạm phát trên toàn cầu gia tăng. Đồng thời, việc duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn kỳ vọng đã làm thay đổi tương quan hấp dẫn giữa các loại tài sản. Bởi khi lãi suất ở mức cao, các kênh đầu tư sinh lợi như trái phiếu chính phủ Mỹ trở nên hấp dẫn hơn, kéo theo sự dịch chuyển dòng vốn khỏi vàng, bạc - tài sản vốn không tạo ra dòng tiền.

Trả lời Kitco, ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, lưu ý rằng cuộc chiến với Iran chủ yếu là một cú sốc lạm phát do nguồn cung gây ra – và các ngân hàng trung ương sẽ có những công cụ hạn chế để đối phó với những rủi ro ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, lạm phát dai dẳng và phản ứng chính sách bị hạn chế của các nước đang tạo ra một bối cảnh không chắc chắn cho vàng trong ngắn hạn.

Áp lực bán trong ngắn hạn của vàng sẽ còn tiếp tục, khi giá vàng giảm xuống dưới các ngưỡng kỹ thuật quan trọng gần đây đã kích hoạt hoạt động bán tháo.