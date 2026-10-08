Nhà cửa chìm trong nước, khu biệt thự ở TP.HCM dùng máy bơm vẫn chưa thoát ngập

Một người dân cho biết, trận mưa to chiều 7/10 khiến nước tràn vào rất nhanh. Chỉ sau 30 phút từ 17h đến 17h30 là nước đã tràn vào tầng hầm, chỉ kịp đưa một số xe máy lên trên còn nhiều vật dụng, hàng hoá đều bị ngập trong nước.