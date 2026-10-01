Cơn mưa lớn trút xuống TP.HCM vào chiều tối 30/9 khiến đường Phan Huy Ích, phường Tân Sơn, ngập sâu trên diện rộng. Có thời điểm nước dâng khoảng 1 m, kéo dài gần 1 km, khiến giao thông qua khu vực gần như tê liệt.

Theo ghi nhận, đến khoảng nửa đêm, nước trên đường Phan Huy Ích vẫn chưa có dấu hiệu rút. Dòng nước ngập sâu bao phủ mặt đường, nhiều đoạn nước dâng cao gần ngang yên xe máy, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Đường Phan Huy Ích chìm trong biển nước sau cơn mưa lớn chiều tối 30/9.

Nhiều xe máy phải dừng lại giữa dòng nước, người dân chật vật tìm cách vượt qua đoạn ngập.

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Nước ngập khiến ít nhất 2 xe buýt và 2 ô tô con chết máy, nằm bất động giữa dòng nước. Một số phương tiện phải dừng lại chờ nước rút, trong khi nhiều người đi xe máy buộc phải xuống xe, xắn quần và dắt bộ qua đoạn ngập.

Dòng nước chảy mạnh, ngập sâu khiến việc di chuyển trong đêm càng thêm khó khăn. Người dân phải chật vật tìm cách đưa phương tiện qua khu vực ngập, trong khi giao thông trên tuyến đường bị ùn ứ.



Nước ngập ngang bánh xe, đến nửa đêm vẫn chưa có dấu hiệu rút

Một số ô tô chết máy, nằm bất động giữa tuyến đường ngập nước gây cản trở giao thông qua khu vực

Không chỉ ảnh hưởng đến giao thông, nước còn tràn vào nhiều nhà dân và hàng quán hai bên đường. Một số gia đình phải dùng bao cát chắn trước cửa để hạn chế nước tràn vào nhà.

Tại các tiệm tạp hóa, chủ cửa hàng khẩn trương kê cao hàng hóa, đưa những mặt hàng để thấp lên vị trí cao hơn nhằm tránh bị nước ngập làm hư hỏng.

Đến khuya, nhiều người dân vẫn phải túc trực trước nhà để theo dõi tình hình, trong bối cảnh nước ngập kéo dài và chưa có dấu hiệu rút hết.

Mưa lớn trong thời gian ngắn gây ngập sâu đã khiến sinh hoạt của người dân khu vực đường Phan Huy Ích bị đảo lộn, giao thông qua tuyến đường gặp nhiều khó khăn trong đêm.

Nước dâng cao tràn vào bên trong nhà dân, các hộ kinh doanh vội vàng kê cao hàng hóa để hạn chế thiệt hại do nước ngập.

Những tấm chắn được dựng lên để hạn chế nước tràn vào nhà

Nước tràn vào nhà dân, nhiều gia đình phải dùng bao cát chắn trước cửa.

Tài xế mắc kẹt 6-7 tiếng giữa đường ngập khi chở khách ra sân bay

Chia sẻ với chúng tôi, chị Thắm - tài xế xe công nghệ cho biết, khoảng 16-17h, khi đang chở khách đi sân bay, chị gặp mưa lớn khiến đường ngập sâu. Theo chị, cơn mưa chỉ kéo dài khoảng nửa giờ nhưng nước nhanh chóng dâng cao. Khi xe di chuyển đến đoạn đường ngập, chị không nhận thấy xe có dấu hiệu bất thường, tuy nhiên phía trước có hai ô tô chết máy chắn đường, khiến chị phải dừng lại.

Sau khi đưa hành khách rời khỏi xe để kịp giờ đến sân bay, chị Thắm ở lại giữa đêm để chờ lực lượng cứu hộ tiếp cận phương tiện.

"Nếu đi thẳng thì có thể vẫn đi được, nhưng vướng xe chết máy phía trước nên không có đường đi. Xe đứng lại từ từ, không kéo nổi nữa rồi chết máy luôn", chị Thắm kể.

Thời điểm đó, điều chị quan tâm trước tiên là đưa hành khách ra khỏi xe để kịp chuyến bay. Do cốp xe không mở được, chị phải nhờ đội trưởng hướng dẫn cách gập ghế để lấy vali cho khách, sau đó nhờ người đi đường hỗ trợ đưa vali lên bờ.

"Khách ướt hết người, vali cũng ướt luôn. Khách đi lúc nào, bằng cách nào tôi cũng không biết vì lúc đó bận quá", chị nói.

Nhiều giờ sau khi xe chết máy, chị Thắm vẫn ở lại hiện trường, chờ nước rút và lực lượng cứu hộ tiếp cận.

Sau khi khách rời đi, chị gọi đội trưởng để liên hệ bảo hiểm. Chị phải lội xuống nước chụp ảnh, làm các thủ tục cần thiết trong tình trạng dầm mưa từ chiều đến tối, sau đó tiếp tục gọi cứu hộ. Tuy nhiên, do nhiều phương tiện gặp sự cố, xe cứu hộ mất nhiều thời gian mới liên lạc được. Theo chị Thắm, xe cứu hộ đã hai lần đến đầu ngõ nhưng không thể tiếp cận vị trí chiếc xe do nước còn ngập sâu, gầm xe thấp nên tài xế không dám đi vào.

Đến gần 0h, chị cho biết mình đã ngồi chờ khoảng 6-7 tiếng mà chưa có gì ăn uống từ sáng. "Nhà chị ở Quận 12, gần cầu Tân Thới Hiệp. Con chị đứng ngoài kia, định mua đồ đem vào cho mẹ nhưng nước ngập thế này thì cũng không vào được", chị chia sẻ.

Đến gần nửa đêm, nhiều đoạn trên đường Phan Huy Ích vẫn ngập sâu, giao thông gặp nhiều khó khăn.

Nhiều người bì bỏm lội nước, chật vật dắt xe di chuyển qua đoạn đường ngập để về nhà trong đêm

Những chiếc thùng xốp được trưng dụng để đưa em nhỏ di chuyển qua đoạn đường ngập sâu

Đây cũng là lần đầu tiên chị gặp tình huống xe chết máy giữa đường ngập kể từ khi chuyển sang chạy xe điện cho Vin khoảng 4-5 tháng trước. Chị cho biết trước đó cũng hiểu xe điện không nên đi qua vùng nước quá cao, nhưng thời điểm xảy ra sự cố, hai chiều đường đều ùn tắc, xe máy cũng không thể quay đầu nên chị buộc phải tiếp tục di chuyển.

"Lúc đó nước ngập, xe phía trước chết máy, mình không thể quay đầu được. Đi đến đây thấy tình hình như vậy thì mình dừng lại, rồi xe chết luôn", chị Thắm nói.

Nhiều tài xế và người dân vẫn kiên nhẫn ngồi trên vỉa hè chờ nước rút để trở về nhà dù đã trời đã khuya