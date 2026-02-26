Trong guồng quay tất bật của việc giữ gìn tổ ấm, chị em thường có thói quen dọn dẹp xong là cất vội cây chổi vào một góc nào đó cho khuất mắt, hoặc để tạm ngay tầm tay để lần sau tiện lấy ra dùng. Thế nhưng, cây chổi tưởng chừng vô cùng quen thuộc và nhỏ bé ấy lại là nơi tích tụ vô số bụi bặm, vi khuẩn sau mỗi lần làm sạch sàn nhà.

Bạn có biết rằng, cả dưới góc độ khoa học về vệ sinh không gian sống lẫn phong thủy nhà ở, có 3 vị trí "đại kỵ" mà chúng ta không nên đặt chổi? Đây hoàn toàn không phải là những lời đồn thổi mê tín dọa người, mà nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe của cả nhà, sự lưu thông của luồng không khí trong lành và cả ấn tượng đầu tiên của khách khứa khi bước vào nhà. Hãy cùng kiểm tra ngay xem gia đình mình có đang vô tình mắc phải lỗi sai cơ bản này không nhé!

Ngay cạnh cửa ra vào hoặc cửa phòng: Tiện một giây nhưng rước bụi ngược vào nhà

Rất nhiều người có thói quen quét nhà từ trong ra ngoài, gom rác lại hót đi rồi tiện tay dựng luôn cây chổi ngay sau cánh cửa chính hoặc cửa các phòng ngủ. Nhìn qua thì có vẻ hợp lý vì lần sau cần quét dọn sẽ thấy ngay, không phải cất công đi tìm. Nhưng thực tế, đây lại là một thói quen rất không nên.

Cửa ra vào luôn là nơi có mật độ người qua lại đông đúc nhất, không khí và gió liên tục luân chuyển từ ngoài vào trong. Khi bạn đặt một chiếc chổi vừa gom đủ thứ bụi bặm ở ngay đầu gió, những luồng gió lùa qua khe cửa sẽ vô tình cuốn theo lớp bụi mịn tàng hình trên lông chổi và thổi ngược chúng trở lại vào sâu trong không gian sống.

Thay vì làm sạch, bạn lại đang gián tiếp phát tán lại bụi bẩn ra khắp nhà, khiến công sức lau dọn của mình đổ sông đổ bể, đồng thời làm ảnh hưởng đến bầu không khí trong lành mà cả gia đình đang hít thở mỗi ngày.

Góc phòng khách: Đánh mất điểm thanh lịch, rước luồng khí xấu vào nơi sum vầy

Phòng khách luôn được xem là bộ mặt của cả ngôi nhà, là nơi gia đình quây quần sau một ngày dài và cũng là không gian trang trọng nhất để đón tiếp bạn bè, người thân. Một phòng khách đẹp không chỉ nằm ở bộ sofa đắt tiền hay chiếc tivi màn hình lớn, mà nó còn nằm ở sự tinh tế và gọn gàng trong từng chi tiết nhỏ.

Nếu bạn cứ vô tư dựng một cây chổi chỏng chơ ở ngay góc phòng khách chỉ vì nghĩ rằng "để đây cho tiện quét", thì vô tình bạn đã làm mất đi sự thanh lịch của toàn bộ căn phòng. Khách đến chơi nhà nhìn thấy cây chổi bám bụi sẽ dễ dàng đánh giá nếp sống của gia đình thiếu đi sự chỉn chu, tinh tế.

Hơn thế nữa, phòng khách là nơi chúng ta ngồi thư giãn, trò chuyện, ăn uống nhẹ nhàng. Việc đặt một vật dụng chứa nhiều bụi bẩn và vi khuẩn ở ngay không gian này sẽ khiến mọi người dễ dàng hít phải những hạt bụi bay lơ lửng, đặc biệt không tốt cho những gia đình có người già, trẻ nhỏ hoặc người có hệ hô hấp nhạy cảm.

Trú ngụ trong nhà vệ sinh: Biến chổi thành ổ vi khuẩn di động nguy hiểm

Nhà vệ sinh, phòng tắm là khu vực luôn tồn tại độ ẩm cực kỳ cao và cũng là nơi chứa nhiều vi khuẩn, mùi hôi nhất trong nhà. Rất nhiều chị em thường giấu chổi quét nhà vào ngay cạnh bồn cầu hoặc góc nhà tắm để tiết kiệm diện tích và khuất tầm nhìn. Tuy nhiên, đây lại là vị trí độc hại nhất.

Lông chổi khi được đặt trong môi trường ẩm thấp, thiếu ánh sáng mặt trời sẽ không thể khô ráo, tạo điều kiện lý tưởng cho nấm mốc và các loại vi khuẩn sinh sôi nảy nở. Thêm vào đó, chổi sẽ hấp thụ những luồng khí xú uế, ẩm mốc trong nhà vệ sinh. Hậu quả là, vào lần dọn dẹp tiếp theo, thay vì làm sạch nhà cửa, bạn lại đang mang cây chổi ngậm đầy vi khuẩn và mùi hôi ấy đi quét khắp các phòng, từ phòng ngủ đến bếp ăn, gieo rắc mầm bệnh đi muôn nơi. Điều này thực sự là một mối nguy hại ngầm đối với sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Vậy đâu mới là "bến đỗ" lý tưởng và an toàn nhất cho chiếc chổi?

Sau khi đã điểm mặt chỉ tên 3 vị trí cần tránh xa, chắc hẳn bạn đang tự hỏi vậy cất chổi ở đâu mới thực sự chuẩn khoa học? Câu trả lời hoàn hảo nhất chính là khu vực ban công hoặc sân phơi có mái che nhẹ.

Ban công thường là nơi có không gian mở, không khí lưu thông cực kỳ tốt và đặc biệt là đón được ánh nắng mặt trời tự nhiên. Sau khi sử dụng, bạn chỉ cần giũ sạch bụi trên chổi và treo chúng lên một chiếc móc nhỏ ngoài ban công. Nắng gió tự nhiên chính là chiếc máy sấy và cỗ máy diệt khuẩn tuyệt vời nhất, không tốn một xu nhưng lại vô cùng hiệu quả.

Chúng sẽ giúp lông chổi luôn khô ráo, sạch sẽ, triệt tiêu mọi mùi hôi và nấm mốc, trả lại cho bạn một công cụ làm sạch hoàn hảo sẵn sàng cho lần dọn dẹp tiếp theo. Chỉ một thay đổi nhỏ xíu trong thói quen cất giữ đồ đạc, bạn đã góp phần rất lớn vào việc bảo vệ sức khỏe cả nhà và giữ cho tổ ấm luôn bừng sáng, tràn trề sinh khí.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)