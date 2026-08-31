Vì sao ngày càng nhiều gia đình không ốp gạch ở ban công? 2 vật liệu sàn đang dần trở thành xu hướng mới

Với nhiều căn hộ chung cư hay nhà phố của các gia đình trẻ hiện nay, ban công không còn đơn thuần là chỗ phơi quần áo hoặc đặt cục nóng điều hòa. Khu vực chỉ vài mét vuông này ngày càng được tận dụng để trồng cây, kê bàn ghế, làm góc uống cà phê hoặc tạo một khoảng nghỉ nhỏ ngay trong nhà. Cũng vì được chăm chút nhiều hơn, vật liệu hoàn thiện sàn ban công bắt đầu có thêm những lựa chọn mới.

Gạch vẫn phổ biến nhờ độ bền, dễ vệ sinh và có nhiều dòng phù hợp với khu vực ngoài trời. Tuy nhiên, một bộ phận gia đình trẻ lại chuộng những bề mặt tạo cảm giác gần gũi, mềm mại hơn và có thể thay đổi tương đối linh hoạt khi muốn làm mới không gian. Vỉ gỗ nhựa và cỏ nhân tạo vì thế đang được sử dụng nhiều hơn cho ban công, đặc biệt ở những nơi gia chủ muốn biến khu vực này thành một góc thư giãn thay vì chỉ coi đây là phần diện tích phụ của ngôi nhà.

Vì sao một số gia đình không còn muốn lát gạch toàn bộ ban công?

Điểm cần nói trước tiên là gạch không phải vật liệu lỗi thời hay không phù hợp với ban công. Nếu lựa chọn đúng loại gạch ngoài trời, xử lý chống thấm và tạo độ dốc thoát nước tốt, đây vẫn là một trong những phương án bền và tương đối dễ chăm sóc.

Điều thay đổi chủ yếu nằm ở nhu cầu sử dụng

Trước đây, ban công của nhiều gia đình khá đơn giản nên một mặt sàn sạch sẽ, bền và dễ lau rửa gần như đã đáp ứng đủ yêu cầu. Hiện nay, khu vực này có thể được bố trí thành góc uống trà, trồng cây, đặt bàn ghế nhỏ hay đơn giản là nơi nghỉ ngơi ngoài trời. Vì thế, bề mặt gạch đôi khi tạo cảm giác khá cứng và khó mang lại hiệu ứng giống một khoảng sân vườn. Bên cạnh đó, với những ban công đã hoàn thiện nền từ trước, việc muốn thay đổi diện mạo cũng đặt ra một bài toán khác. Nếu thay bằng một loại gạch mới, gia đình có thể phải xử lý lớp hoàn thiện cũ và thi công lại. Trong khi đó, một số loại sàn lắp ghép có thể đặt trên bề mặt cứng hiện hữu, nhờ vậy việc cải tạo và tháo dỡ linh hoạt hơn.

Đó cũng là lý do hai kiểu hoàn thiện dưới đây xuất hiện ngày càng nhiều ở ban công và những khoảng nghỉ ngoài trời.

1. Vỉ gỗ nhựa: Tạo cảm giác như sàn gỗ nhưng phù hợp hơn với không gian ngoài trời

Nếu muốn ban công có cảm giác ấm hơn mà ngại sử dụng gỗ tự nhiên ngoài trời, vỉ gỗ nhựa composite (WPC) là một phương án đáng cân nhắc. Loại vật liệu này thường được sản xuất thành những vỉ vuông nhỏ, phía trên là các thanh vật liệu composite, phía dưới có hệ đế nhựa và khớp liên kết. Khi thi công, các vỉ được ghép với nhau để tạo thành một bề mặt tương đối liền mạch.

Ưu điểm dễ nhận thấy nhất là diện mạo gần với sàn gỗ. Những ban công vốn chỉ có nền bê tông hoặc gạch có thể thay đổi khá rõ sau khi phủ thêm một lớp vỉ màu gỗ. Khi kết hợp với cây xanh và bàn ghế ngoài trời, không gian cũng bớt cảm giác cứng hơn. Một lợi thế khác nằm ở kết cấu của vỉ. Phần đế thường tạo khoảng trống giữa bề mặt vỉ và nền phía dưới, nhờ đó nước có thể đi qua các khe rồi tiếp tục chảy trên mặt sàn gốc về phía thoát nước. Các vỉ cũng có thể tháo lên khi cần vệ sinh hoặc kiểm tra phía dưới.

Tuy nhiên, vỉ gỗ nhựa không thể giải quyết một ban công vốn đã thoát nước kém. Nếu nền bên dưới bị võng, đọng nước hoặc miệng thoát nước thường xuyên tắc, nước vẫn có thể nằm lại phía dưới lớp vỉ dù bề mặt phía trên trông có vẻ khô. Bụi, lá cây và đất từ chậu cây lọt xuống lâu ngày cũng cần được làm sạch.Chất lượng sản phẩm trên thị trường cũng không đồng đều. Những loại chất lượng thấp có thể bạc màu, cong vênh hoặc phần đế và khớp nối xuống cấp sau thời gian dài phơi nắng mưa. Vì vậy, gia đình không nên chỉ lựa chọn dựa trên màu sắc hoặc giá thành.

2. Cỏ nhân tạo: Biến ban công thành một khoảng xanh nhỏ

Một hướng khác mang tính trang trí rõ rệt hơn là cỏ nhân tạo. Thay vì bề mặt cứng của gạch, lớp cỏ tạo cảm giác mềm và đưa màu xanh vào không gian ngay cả khi ban công không đủ diện tích để bố trí nhiều cây. Đây là lý do vật liệu này thường xuất hiện ở những ban công được sử dụng như góc thư giãn, khu vui chơi nhỏ hoặc nơi đặt bàn ghế. Việc thi công cũng tương đối linh hoạt bởi cỏ có thể được cắt theo kích thước thực tế của ban công. Nếu được trải trên một mặt nền đã hoàn thiện tốt, gia đình có thể thay đổi diện mạo khu vực này mà không cần can thiệp quá nhiều vào kết cấu phía dưới.

Tuy nhiên, cỏ nhân tạo ngoài trời cần đặc biệt chú ý đến khả năng thoát nước. Gia đình nên lựa chọn loại có phần đế cho phép nước đi qua, trong khi nền phía dưới vẫn phải có độ dốc và đường thoát nước hoạt động bình thường. Nếu nước không thoát được, độ ẩm, bụi bẩn và rác nhỏ có thể tích tụ phía dưới, lâu ngày gây mùi và khiến việc vệ sinh trở nên khó khăn hơn. Cỏ nhân tạo cũng không đồng nghĩa với việc trải xong là không cần chăm sóc. Lá cây, tóc, bụi và đất từ chậu cây vẫn có thể mắc vào các sợi cỏ nên cần được hút hoặc làm sạch định kỳ. Với ban công hứng nắng trực tiếp nhiều giờ mỗi ngày, gia đình cũng nên ưu tiên sản phẩm được thiết kế cho ngoài trời và có khả năng chịu tia UV phù hợp.

Nếu vỉ gỗ nhựa thiên về cảm giác gọn gàng, hiện đại và giống một khoảng sàn deck nhỏ, cỏ nhân tạo lại phù hợp với những gia đình muốn tạo hiệu ứng xanh và mềm cho ban công.

Đổi vật liệu sàn nhưng đừng quên điều quan trọng nhất của ban công

Dù sử dụng gạch, vỉ gỗ nhựa hay cỏ nhân tạo, khả năng thoát nước và tình trạng chống thấm của nền ban công vẫn quan trọng hơn lớp vật liệu trang trí phía trên. Vỉ gỗ nhựa có khoảng rỗng hay cỏ nhân tạo có đế thoát nước cũng không thể khắc phục một mặt sàn đang đọng nước nghiêm trọng. Thậm chí, lớp vật liệu phủ phía trên có thể khiến gia chủ khó nhận ra tình trạng nước đọng bên dưới. Vì vậy, miệng thoát nước cần được giữ thông thoáng và nên bố trí sao cho vẫn có thể tiếp cận để vệ sinh. Đặc biệt, nếu ban công đã xuống cấp, xuất hiện vết nứt, thấm nước hoặc thường xuyên đọng thành vũng sau mưa, gia đình nên xử lý nguyên nhân ở lớp nền trước khi phủ vật liệu mới.

Sự xuất hiện của vỉ gỗ nhựa hay cỏ nhân tạo vì thế không có nghĩa gạch lát ban công đã lỗi thời. Thay vào đó, nó cho thấy ban công đang được nhiều gia đình sử dụng như một không gian sinh hoạt thực sự, từ đó vật liệu hoàn thiện cũng được lựa chọn linh hoạt hơn dựa trên thẩm mỹ, cảm giác sử dụng và khả năng cải tạo về sau.

*Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo