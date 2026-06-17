Nhà Beckham xáo xào sau ngôi sao danh giá trên đại lộ danh vọng

Sự kiện David Beckham nhận ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood lẽ ra phải là khoảnh khắc vui vẻ, trang trọng, củng cố danh tiếng và gắn kết gia đình huyền thoại. Thế nhưng, thay vào đó, nó lại khơi dậy thêm drama gia đình, đặc biệt là rạn nứt với con trai trưởng Brooklyn Beckham.

Vào ngày 12/6/2026, David Beckham chính thức có ngôi sao thứ 2.849 trên Đại lộ Danh vọng ở hạng mục Sports Entertainment. Victoria Beckham, các con Romeo, Cruz và Harper cùng bạn thân Tom Cruise đều có mặt để chia vui. Victoria còn có bài phát biểu đầy cảm xúc, đùa vui về việc mình tưởng nhận sao cho vai diễn trong Spice World. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Brooklyn – con trai trưởng 27 tuổi – đã trở thành tâm điểm chú ý.

Brooklyn Beckham vắng mặt trong dịp trọng đại của gia đình. Ảnh: Page Six

Ngay sau lễ nhận sao, drama leo thang khi em út Harper Beckham chạy đến nhà Brooklyn Beckham ở Beverly Hills. Cô bé mang theo lá thư nhưng phải tiu nghỉu ra về, làm dấy lên nghi vấn bị anh trai "đuổi cổ". Tuy nhiên, phía Brooklyn đã đăng ảnh chạy bộ ở New York, cho thấy anh không hề đuổi em út ra về mà đơn giản chỉ là không có nhà.

Nghiêm trọng hơn, phía Brooklyn cáo buộc đây là màn “dàn dựng”: “Việc nhiếp ảnh gia có mặt đúng lúc bức thư được giao tay nói lên tất cả. Đây là kịch bản được dàn dựng”. Phía vợ chồng Beckham đã phản pháo, cho rằng đây là 1 cáo buộc ác ý, Harper chỉ đơn giản là 1 cô bé nhớ anh trai và muốn đến thăm anh.

Harper đến thăm anh trai nhưng phải lủi thủi ra về. Ảnh: Page Six

Trong lúc đó, Brooklyn ở New York, cáo buộc việc Harper đến thăm là "dàn dựng". Ảnh: Page Six

Mọi thứ chưa dừng lại ở đây khi trong cuộc phỏng vấn, cựu danh thủ đã thẳng thừng từ chối nói về con trai: “Đó là chuyện riêng tư, tôi không muốn nói về nó”. David Beckham nhấn mạnh đây là “vấn đề cá nhân” duy nhất anh không muốn đề cập.

Đỉnh điểm mới nhất là quảng cáo DoorDash mà Brooklyn tham gia, được xem như “cú tát” mỉa mai gia đình. Trong clip, Brooklyn Beckham nói: “Bạn có lẽ đang thắc mắc tại sao tôi lại xem FIFA World Cup 2026 ở nhà. Đó là một câu chuyện dài”. Tiếp theo là dòng chữ “It’s Complicated” (Mọi thứ phức tạp). Quảng cáo ra mắt chỉ vài ngày sau lễ trao sao trên đại lộ danh vọng, khi cha mẹ và các em của Brooklyn đang dự World Cup cùng nhau.

David Beckham từ chối nói về con. Ảnh: Page Six

Một người thân cận với gia đình chia sẻ: "Biến việc cắt đứt quan hệ với gia đình thành một trò đùa trong quảng cáo, trong khi cả gia đình đang suy sụp còn em gái và ông bà thì đau khổ không nguôi, thật sự rất khó chấp nhận". Nguồn tin này còn cho rằng hành động của Brooklyn mang tính mâu thuẫn khi trước đó anh luôn khẳng định muốn có cuộc sống yên bình và riêng tư.

"Điều đó có vẻ hơi đạo đức giả đối với một người luôn nói rằng mình muốn hòa bình và sự riêng tư nhưng lại đang tìm cách kiếm tiền từ chính câu chuyện này. Brooklyn nói rằng cậu ấy không muốn liên quan gì tới gia đình nữa, nhưng giờ lại sử dụng một trong những di sản lớn nhất của người cha cầu thủ của mình - World Cup - như một công cụ quảng cáo" - nguồn tin nói. Có vẻ như cuộc chiến truyền thông của đại gia đình này sẽ còn tiếp tục tăng cao nữa.

Đoạn quảng cáo gây tranh cãi của Brooklyn. Ảnh: Page Six

Từ tháng 5/2025, sự vắng mặt của vợ chồng Brooklyn trong những sự kiện quan trọng của gia đình Beckham đã làm dấy lên nghi vấn bất hòa. Không những vậy, Brooklyn Beckham còn khiến dân tình phải náo loạn khi công khai tuyên bố "luôn chọn vợ". 1 nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Nicola chưa bao giờ thực sự hòa hợp với gia đình chồng, và đặc biệt là với mẹ chồng Victoria.

Brooklyn bơ đẹp gia đình ruột thịt, chỉ "cắm rễ" bên nhà vợ. Đồng thời, quý tử này cũng chuyển hẳn về sống ở biệt thự được mua bằng tiền của nhà Peltz. Anh gần như cắt đứt liên lạc với nhà Beckham, phớt lờ bố mẹ ruột khiến khán giả không khỏi xót xa cho cặp đôi huyền thoại một thời của làng bóng đá và thời trang Anh quốc. Không dừng lại ở đó, cặp đôi này còn tổ chức lễ cưới lại do nhà Peltz chủ trì, không mời bất cứ 1 thành viên nào của gia đình Beckham. Vợ chồng Brooklyn thậm chí còn không thèm xuất hiện trong ngày David Beckham được phong tước Hiệp sĩ. Sau đó, đôi vợ chồng chặn các thành viên gia đình Beckham và tuyên bố người nhà chỉ được phép liên lạc với họ qua luật sư.

Và cuối cùng đến ngày 20/1 (giờ Việt Nam), Brooklyn Beckham đã cho "kích nổ" quả bom truyền thông là bức tâm thư dài 6 trang tố cáo cha mẹ. Anh cáo buộc cha mẹ kiểm soát cuộc sống, cố tình phá hoại hôn nhân với Nicola Peltz, và Victoria “cướp” điệu nhảy đầu tiên ở đám cưới. Anh tuyên bố không muốn hòa giải.

Gia đình Beckham chưa từng phản hồi trực tiếp nhưng các hành động sau đó cho thấy khoảng cách ngày càng lớn: Brooklyn bỏ lỡ sinh nhật cha mẹ, các em đăng ảnh cũ thể hiện sự tiếc nuối, và giờ là sự vắng mặt rõ ràng tại Đại lộ Danh vọng. Câu chuyện “Nhà Beckham” một lần nữa nhắc nhở rằng đằng sau ánh hào quang danh vọng, những rạn nứt gia đình vẫn có thể biến khoảnh khắc vinh quang thành chủ đề bàn tán không ngớt.