Nhà báo Trần Mai Anh: Hợp lực hành động vì trẻ em là “mệnh lệnh từ trái tim”

Đó là triết lý của chương trình “Trăng sáng muôn nơi - Vầng trăng chiến sĩ”, hoạt động đầu tiên của Human Act Now, nền tảng hợp lực hành động của Human Act Prize 2026, nhằm mang tới một mùa Tết Trung thu đủ đầy và hạnh phúc cho trẻ em xã miền biên giới Tây Giang, Đà Nẵng.

Và đó cũng là triết lý của hành trình kết nối trẻ em vùng biên giới với trẻ em trên toàn quốc của Human Act Now mà hoạt động tại Tây Giang chỉ là bước đi mở màn.

Với nhà báo Trần Mai Anh, Nhà sáng lập quỹ Thiện nhân & những người bạn, Giám đốc Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize, hành trình chung tay, kết nối các dự án vì cộng động, hướng tới đối tượng trẻ em bước sang một giai đoạn mới, đầy cảm hứng.

“Ngân hà lấp lánh” trong “Vầng trăng chiến sĩ”

Trải qua 20 năm gắn bó với trẻ em khắp các tỉnh thành trên cả nước thông qua các dự án cộng đồng, bà Mai Anh nhận thấy rằng, mỗi đứa trẻ mang một hoàn cảnh và mong ước khác nhau. Rất nhiều trường hợp, ước mơ của các em rất nhỏ thôi nhưng người lớn lại không biết để đáp ứng.

Cũng trong hành trình hai thập kỷ ấy, nhà sáng lập Social Impact cũng nhận được câu hỏi chung từ rất nhiều người xung quanh. Họ băn khoăn, muốn làm việc tốt thì nên bắt đầu từ đâu? Làm thế nào để mang những điều mình có tặng cho người khác?

Bà Mai Anh tâm sự: “Niềm mong ước giản dị của nhiều đứa trẻ, nỗi băn khoăn từ những người người muốn mang lại niềm vui cho người khác, hai nhu cầu ấy cùng tồn tại và hoàn toàn có thể không gặp được nhau. Điều đó làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Và tôi mong ước làm sao để ước mơ của con trẻ và sự sẵn lòng của người lớn khớp lại với nhau trong một hành trình”.

Nhà báo Trần Mai Anh, Nhà sáng lập quỹ Thiện nhân & những người bạn, Giám đốc Giải thưởng hành động vì cộng đồng Human Act Prize,

Qua 3 mùa giải, từ Dấu ấn tiên phong, tới “Cộng đồng Kiến tạo” và “Kiên trì phụng sự”, Human Act Prize đã tạo lập được một mạng lưới. Khi mạng lưới đó tiếp tục được kết nối với những vấn đề mới và các nguồn lực mới, một dự án, sáng kiến có thể tìm được nguồn lực về chuyên môn, công nghệ, dữ liệu, tài chính hoặc đối tác cần thiết để phát triển.

Đó là lý do của chủ đề "Hợp lực Cộng đồng", được Chương trình Quốc gia Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize lựa chọn cho mùa giải 2026.

Theo nhà báo Trần Mai Anh, trong suốt chặng đường ấy, điều ý nghĩa hơn cả những danh hiệu cao quý hay ánh hào quang khoảnh khắc vinh danh chính là việc cùng nhau xắn tay đưa sáng kiến và thực tế.

Vì vậy, Human Act Prize đã quyết định xây dựng Human Act Now, để hành động ngay, kết nối mọi nguồn lực triển khai thật nhanh, thật sớm các dự án cộng đồng, đặc biệt là các dự án hướng tới trẻ em.

Với “Trăng sáng muôn nơi - Vầng trăng chiến sĩ”, khi Giám đốc dự án Human Act Prize chia sẻ ý tưởng, rất nhiều đơn vị đã tham gia. Đó là Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng. Đó là VCCorp, một doanh nghiệp lớn đã có nhiều hoạt động vì cộng đồng có ý nghĩa. Đó là Quỹ Thiện Nhân và những người bạn, suốt 20 năm qua luôn đồng hành cùng những đứa trẻ.

“Trong quá trình chuẩn bị và triển khai chương trình, những mong muốn của các em được lắng nghe và ghi nhận. Từ đó, Ngân hà Ước mơ bắt đầu được hình thành như một không gian lưu giữ những ước mơ ấy.

Người lớn nhìn thấy dải ngân hà lấp lánh ấy, không chỉ để biến những giấc mơ thành sự thật mà còn để biết được trẻ em đang muốn nói gì, chúng đang thật sự cần điều gì.

Và những điều ấy không biến mất khi chương trình kết thúc. Khi mong muốn đã được nói ra, có thể ở đâu đó sẽ có một người, một doanh nghiệp hay một tổ chức nhận ra đây chính là việc mình có thể góp sức", bà Mai Anh chia sẻ.

Chương trình hợp lực hành động đầu tiên

Ý nghĩa đầu tiên của chương trình “Trăng sáng muôn nơi - Vầng trăng chiến sĩ” có thể giải thích bởi nhiều lý do.

Đầu giờ chiều ngày 21/9/2026, Lễ Công bố Giải thưởng Quốc gia Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2026 với chủ đề “Hợp lực cộng đồng” mới kết thúc. Nhưng ngay sáng 22/9/2026, nhiều thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Chuyên môn, Ban Giám khảo đã lên đường. Mỗi người thức dậy và đón bình minh ở một nơi, rồi lên các chuyến bay để cùng về với Tây Giang, tổ chức chương trình trung thu “Trăng sáng muôn nơi - Vầng trăng chiến sĩ” cho các em nhỏ. Đây là dự án , là hành động đầu tiên của Human Act Now.

Nhà báo Trần Mai Anh cùng cộng sự tham gia vào công việc chuẩn bị cho chương trình.

Quan trọng hơn, chương trình đầu tiên của Human Act Now đã ghi nhận sự hợp lực của nhiều bên. Trước khi đoàn tới nơi, những hoạt động chuẩn bị cho chương trình “Trăng sáng muôn nơi - Vầng trăng chiến sĩ” đã được tích cực thực hiện.

Hàng tấn trang thiết bị từ khung dàn để dựng sân khấu tới các trang thiết bị y tế, cứu hộ, bảo đảm an toàn an ninh cho sự kiện đã được các chiến sĩ quân đội thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng đã vận chuyển vào Tây Giang. Nhiều hạng mục gần hoàn tất, chuẩn bị cho buổi tổng duyệt sẽ diễn ra vào sáng sớm ngày 23/9/2026.

Không chỉ các chiến sĩ quân đội, các thầy cô giáo trường PTNT Tiểu học và THCS Tây Giang luôn túc trực góp tay chuẩn bị cho sự kiện. Mỗi người một tay, các thầy giáo thì dựng cột, dựng lều, các cô giáo thì sắp xếp gian trưng bày sách… Tất cả đều hướng tới đêm trung thu mơ ước cho các học sinh thân yêu.

“Chúng tôi mong muốn sẽ tổ chức một trung thu trọn vẹn hơn, với nhiều ánh sáng lấp lánh hơn, đáp ứng nhiều ước mơ hơn cho các em nhỏ. Đêm trung thu này không chỉ dành cho những em nhỏ tại điểm trường này mà tới gần 5.000 học sinh tại 6 trường phổ thông nội trú liên cấp ở Tây Giang, A Vương, Đắc Pring, Hùng Sơn, La Dê và La Êê tại xã Tây Giang, Đà Nẵng.

Và chúng tôi cũng mong rằng đây là sự kiện đầu tiên lớn trong hành trình đồng hành với các em, kết nối các em với trẻ em ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng… và kết nối trẻ em trên mọi miền Tổ quốc với nhau”, nhà báo Trần Mai Anh, Giám đốc Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize, Nhà sáng lập Social Impact chia sẻ.

Hành động hợp lực mới đã bắt đầu

Trẻ em như những búp non mang trong mình sức sống và khao khát lớn lên, nhưng để phát triển rực rỡ, búp non luôn cần một cành cây vững chắc làm điểm tựa nuôi dưỡng. Để cành cây ấy có đủ dưỡng chất, rất cần sự hợp lực từ toàn bộ nguồn lực cộng đồng.

“Hợp lực để kiến tạo môi trường và tạo điều kiện phát triển toàn diện cho các em chính là định hướng xuyên suốt của Human Act Now.

Trong trụ cột hành động này, chuỗi hoạt động hướng tới trẻ em không dừng lại ở một chương trình chăm sóc hay trao quà ngắn hạn, mà là một nền tảng bền vững kết nối mọi nguồn lực xã hội để mang lại những hỗ trợ thực chất”, Giám đốc dự án Human Act Prize khẳng định.

“Trăng sáng muôn nơi - Vầng trăng chiến sĩ” chỉ là bước đi mở màn cho hành trình kết nối trẻ em vùng biên giới với trẻ em trên toàn quốc. Ngay khi các nguồn lực tập hợp tại Tây Giang để tổ chức chương trình này, dự án hợp lực hành động tiếp theo đã được thảo luận.

Các dự án cộng đồng vì trẻ em đến từ sự thôi thúc trong chính trái tim của mỗi người.

“Chương trình trung thu chưa diễn ra, các bước chuẩn bị vẫn đang tích cực thực hiện nhưng chúng tôi đã bàn tới một dự án lớn, tổ chức cho trẻ em đón Tết Nguyên Đán. Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng đã đưa ra ý tưởng và phác thảo kế hoạch. Dự định này được sự ủng hộ của Bộ Chỉ huy Quân sự nhiều địa phương khác.

Những nhà đồng hành cùng “Trăng sáng muôn nơi - Vầng trăng chiến sĩ” hứa sẽ tham gia. Nhiều nhà đồng hành khác chưa kịp tham gia chương trình này đã đề nghị đồng hành với chương trình tiếp theo.

Tất cả những điều đó không phải nhờ kế hoạch của bất cứ một ai. Đó là sự thôi thúc trong chính trái tim của mỗi người.

Và chúng tôi hiểu thêm rất nhiều về điều này nhờ các chiến sĩ quân đội. Khẩu hiệu “mệnh lệnh từ trái tim” là chúng tôi học từ các anh”, Mai Anh chia sẻ thêm.