Hoa khôi Đinh Hoài An khoe dáng dịu dàng trong tà áo dài trắng

Không bỏ lỡ thời khắc cúc họa mi bắt đầu nở rộ, Hoa khôi Thanh lịch Hà Nội 2025 Đinh Hoài An vừa thực hiện bộ ảnh dịu dàng trong tà áo dài trắng, ghi lại vẻ đẹp thuần khiết của “loài hoa đón đông” giữa những ngày giao mùa của Thủ đô.

Những ngày đầu đông, khi gió chuyển lạnh và nắng trở nên nhẹ như tơ, cúc họa mi bắt đầu phủ một lớp trắng tinh khôi khắp các bãi đá ven sông Hồng và theo những gánh hoa rong len lỏi khắp phố phường. Giữa khung cảnh quen thuộc ấy, Hoài An chọn lưu giữ lại khoảnh khắc bằng bộ ảnh áo dài, hòa vào sắc hoa mong manh của mùa.

Trong tà áo dài trắng mềm mại, mái tóc đen buông nhẹ và nụ cười dịu, người đẹp sinh năm 2002 gợi lên vẻ đẹp rất thuần Việt. Cúc họa mi nở thành từng chùm nhỏ, ôm lấy vóc dáng thanh thoát của cô, khiến những khung hình trở nên nhẹ nhàng và trọn vẹn hơi thở Hà Nội đầu đông.

Cúc họa mi chỉ nở trong vài tuần ngắn ngủi, nhưng mỗi năm đều trở thành dấu hiệu báo mùa khiến người yêu Hà Nội mong chờ. Với Hoài An, bộ ảnh lần này không chỉ để “bắt kịp” mùa hoa, mà còn là cách cô lưu giữ vẻ đẹp bình yên của một thời điểm đặc biệt trong năm.

Người đẹp cho biết thời điểm đẹp nhất để chụp với cúc họa mi là khoảng 7h30–9h sáng hoặc khi nắng chiều dịu lại, giúp làn da và sắc hoa đều lên hình tự nhiên. Cô ưu tiên lối trang điểm trong veo và tạo dáng nhẹ, như bước chậm qua gánh hoa hay nghiêng đầu ngắm từng bông nhỏ — tất cả đều góp phần tạo nên sự mềm mại cho bức ảnh.

Đinh Hoài An (sinh năm 2002, quê Thanh Hóa) từng ghi dấu tại các sân chơi sắc đẹp trong trường như Top 3 The Face USSH , Người đẹp ảnh FTS trước khi đăng quang Hoa khôi Thanh lịch Hà Nội 2025. Vẻ đẹp trong trẻo kết hợp thần thái tự tin, cùng tinh thần cầu tiến được nhận xét là những yếu tố giúp cô tỏa sáng ở tuổi 23.

Yêu Hà Nội bằng thứ tình cảm rất riêng, Hoài An chia sẻ rằng cô luôn thấy Thủ đô đẹp nhất vào những ngày đầu thu hoặc đầu đông, khi ánh nắng còn vương trên tán cây và sắc hoa ngập tràn trên các con phố như Hoàng Diệu hay Phan Đình Phùng. “Đó là những khoảnh khắc tôi muốn lưu lại thật nhiều, để mỗi lần nhìn lại đều thấy tim mình dịu xuống,” cô nói.

Thời gian gần đây, Hoài An tích cực phát triển hình ảnh trong vai trò người mẫu ảnh, đồng thời dành thời gian học thêm kỹ năng MC, diễn xuất để hướng đến hình ảnh trẻ trung, đa năng. Bên cạnh công việc, cô duy trì lối sống lành mạnh, chạy bộ và tập yoga mỗi ngày để giữ dáng và duy trì nguồn năng lượng tích cực.