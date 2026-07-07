Tối 7/7, Công an Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam với Nguyễn Thành Nam (SN 1961, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) và Trần Việt Anh (SN 1993, trú tại phường Giảng Võ).

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thành Nam, tác giả sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”, thừa nhận có những tình tiết và nhận định sai sự thật, đi ngược lại với đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, bôi nhọ hình ảnh của Hồ Chủ tịch, gây hoang mang trong dư luận và làm ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền.

“Tôi nhận thức được sự nghiêm trọng sai lầm của mình và chân thành xin lỗi tất cả bạn đọc”, bị can Nguyễn Thành Nam trình bày.

Còn Trần Việt Anh khai nhận, bị can xây dựng Podcast với mục tiêu sẽ làm ra những sản phẩm có khả năng câu view và có nhiều lượt xem, người theo dõi. Từ đó có thể tối đa hóa lợi ích về mặt kinh tế từ nền tảng và cũng có thể tận dụng sự ảnh hưởng của nhân vật như Nguyễn Thành Nam để thu hút thêm sự chú ý cho các nội dung.

Theo tài liệu điều tra, cả 2 bị can trên đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán nhiều clip và cuốn sách có tựa đề “ Chuyện với Thanh – lời kể mới về ánh sáng ”. Nội dung của các tài liệu này có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Hành vi vi phạm của Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh phạm vào tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định tố tụng nêu trên của Cơ quan An ninh điều tra đã được VKSND TP Hà Nội phê chuẩn.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của Nguyễn Thành Nam, Trần Việt Anh cùng các đối tượng liên quan khác để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.