Ngày 7/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam, Trần Việt Anh để điều tra về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Theo cơ quan điều tra, vụ án liên quan cuốn sách Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng và nhiều video có nội dung bị xác định vi phạm pháp luật.

Nguyễn Thành Nam tại cơ quan công an

Các tài liệu này chứa thông tin xuyên tạc lịch sử các các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời có nội dung xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Thành Nam thừa nhận nhiều nội dung trong cuốn sách là không đúng sự thật, bày tỏ sự hối hận và gửi lời xin lỗi đến bạn đọc.

Còn Trần Việt Anh khai việc xây dựng các nội dung nhằm thu hút người xem, tăng tương tác và tối đa hóa lợi ích kinh tế trên các nền tảng số.

Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của Nguyễn Thành Nam, Trần Việt Anh và những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan vụ việc, ngày 19/6, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nhà xuất bản Hội Nhà văn do xuất bản cuốn sách “Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng” của tác giả Nguyễn Thành Nam có nội dung sai sự thật nghiêm trọng.

Theo quyết định xử phạt ngày 15/6, cuốn sách có một số thôngtin, nhận định không chính xác về một số nhân vật, sự kiện lịch sử; đồng thời sử dụng ngôn ngữ thể hiện chưa phù hợp khi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng.

Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị phạt tiền 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong thời hạn 2 tháng để rà soát, chấn chỉnh toàn diện hoạt động chuyên môn. Bên cạnh đó, Nhà xuất bản phải tiêu hủy toàn bộ số xuất bản phẩm bị thu hồi và nộp lại toàn bộ số lợi nhuận bất hợp pháp thu được từ việc phát hành cuốn sách (hơn 423 triệu đồng).

Vụ việc có áp dụng tình tiết giảm nhẹ: Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã dừng phát hành xuất bản phẩm, thu hồi được 2.553 bản trong tổng số 9.700 bản đã in.

Trước đó, ngày 4/6/2026, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã yêu cầu Nhà xuất bản Hội Nhà văn đình chỉ phát hành, thu hồi toàn bộ số sách trên thị trường; đồng thời có văn bản đề nghị các địa phương rà soát, thu hồi, ngăn chặn việc phát hành cuốn sách và đề nghị hệ thống thư viện không đưa cuốn sách vào phục vụ bạn đọc.

Việc xử lý nghiêm vụ việc thể hiện quyết tâm giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động xuất bản; đề cao trách nhiệm của cơ quan chủ quản, nhà xuất bản và đội ngũ làm công tác xuất bản; góp phần nâng cao chất lượng xuất bản phẩm và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất bản