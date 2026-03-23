Công an phường Định Công (Hà Nội) đang củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ nam thanh niên chặn đánh phụ nữ tại ngõ 219 Định Công Thượng.

Cơ quan công an bước đầu làm rõ nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình giữa các bên liên quan.

Ngày 21/3, Công an phường Định Công tiếp nhận tin báo của chị Đ.T.V.A (SN 1999, trú tại phường Định Công) về việc bị em họ là Nguyễn Văn Khuyến (SN 2003, tạm trú tại Định Công Thượng, quê xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên) hành hung tại khu vực ngách 41, ngõ 219 Định Công Thượng.

Nguyễn Văn Khuyến tại cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Định Công khẩn trương triệu tập Nguyễn Văn Khuyến đến làm việc, đồng thời tổ chức xác minh, làm rõ nội dung vụ việc.

Quá trình xác minh ban đầu xác định, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt và công việc hằng ngày giữa hai gia đình. Trước đó, mẹ con chị V.A đã xảy ra cãi vã với vợ chồng Nguyễn Văn Khuyến.

Nam thanh niên có hành vi chặn xe, hành hung 2 phụ nữ trong ngõ nhỏ hôm 21/3. (Ảnh chụp màn hình).

Khoảng 9h ngày 23/3, khi đang di chuyển trên đường, Nguyễn Văn Khuyến gặp chị V.A đang chở mẹ là bà H.T.N đi qua khu vực ngách 41, ngõ 219 Định Công Thượng. Do bực tức từ mâu thuẫn trước đó, Khuyến lái xe máy chặn đầu xe của chị họ, rồi tát liên tiếp vào vùng đầu, mặt chị V.A.

Sau khi bị hành hung, chị V.A. đến Công an phường Định Công trình báo sự việc.

Cơ quan công an nhận định, đây là vụ việc có dấu hiệu Cố ý gây thương tích và tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ và xử lý đối tượng.