Sáng nay (31/7), mạng xã hội lan truyền clip dài hơn 2 phút ghi cảnh 2 nhóm người cầm hung khí xảy ra hỗn chiến tại Quán Nhỏ Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng (Hà Nội). Theo nội dung clip, 2 nhóm thanh niên cầm theo hung khí, ghế nhựa, bát đũa đuổi, đánh nhau gây nên khung cảnh náo loạn tại quan, nhiều khách hoảng sợ tìm cách di chuyển ra xa. Theo dõi đoạn clip, nhiều người không khỏi thảng thốt vì sự manh động của nhóm người.

Vụ hỗn chiến xảy ra ở Quán Nhỏ. (Ảnh cắt từ clip)

Sáng cùng ngày, thông tin trên tờ Dân Việt, chỉ huy Công an phường Vĩnh Hưng, Hà Nội, cho biết các đơn vị chức năng đang vào cuộc điều tra vụ đánh nhau tại Quán Nhỏ. Theo đó, sự việc xảy ra đêm 30/7. Vị này cho biết nguyên nhân xuất phát từ 2 nhóm người ở 2 bàn ăn khác nhau, sau đó xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát.

"Công an phường đang tập trung điều tra, làm rõ. Nguyên nhân là mâu thuẫn từ 2 nhóm uống rượu", chỉ huy Công an phường Vĩnh Hưng nói trên Dân Việt.