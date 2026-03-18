Nhạc sĩ Minh Khang xin lỗi về ồn ào văng tục với tài xế Grab
Nhạc sĩ Minh Khang thừa nhận đã sử dụng rượu bia và không kiểm soát được lời nói, dẫn đến việc có những phát ngôn khiếm nhã với tài xế.
Vừa qua, nhạc sĩ Minh Khang được réo gọi tên trên khắp diễn đàn mạng xã hội. Nguyên do vì anh bị cho rằng là người chửi bới, hành động thách thức với tài xế Grab. Ngay sau khi clip này viral trên mạng xã hội, anh đã có hành động giới hạn bình luận trang cá nhân.
Sáng 18/3, nhạc sĩ Minh Khang chính thức lên tiếng gửi lời xin lỗi, thừa nhận đã uống nhiều rượu và không kiểm soát được lời nói. Minh Khang cho rằng, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, việc thiếu tôn trọng người khác là điều không thể biện minh.
Nam nhạc sĩ gửi lời xin lỗi trực tiếp đến tài xế liên quan, đồng thời nhìn nhận đây là “bài học lớn” đối với bản thân. Anh cũng cho biết đây vốn là mâu thuẫn cá nhân trong một chuyến đi, và nếu tài xế cảm thấy bị xúc phạm, hoàn toàn có quyền phản ánh sự việc với nền tảng dịch vụ để được bảo vệ theo cơ chế có sẵn.
Tuy nhiên, Minh Khang bày tỏ sự tiếc nuối khi đoạn video được đăng tải công khai ngay trong đêm xảy ra sự việc với hình ảnh và âm thanh rõ ràng của anh, khiến câu chuyện lan truyền nhanh chóng và kéo theo nhiều bình luận công kích cá nhân cũng như gia đình. Vì vậy, anh đã chủ động phản ánh với ứng dụng nhằm bảo vệ quyền riêng tư và hình ảnh cá nhân. Nhạc sĩ cũng cho biết sẽ hạn chế sử dụng rượu bia để tránh những hành vi thiếu kiểm soát tương tự trong tương lai.
Bài chia sẻ của nhạc sĩ Minh Khang:
Nhạc sĩ Minh Khang từng là gương mặt quen thuộc của làng nhạc Việt với vai trò sáng tác và sản xuất âm nhạc. Nam ca sĩ từng gây chú ý khi xuất hiện trong Bố ơi, mình đi đâu thế? cùng con gái.
Trong suốt hành trình của chương trình, nam nhạc sĩ xuất hiện với hình ảnh khá trầm tĩnh và nhẹ nhàng. Anh thường kiên nhẫn trò chuyện, giải thích và dỗ dành con gái mỗi khi bé mè nheo hoặc làm điều chưa đúng.
Minh Khang kết hôn với siêu mẫu Thúy Hạnh vào năm 2006. Nhiều năm qua luôn được nhắc đến như một trong những gia đình hạnh phúc của showbiz Việt. Sau giai đoạn đầu gặp không ít thử thách, hiện cả hai có cuộc sống ổn định bên hai con gái. Trên mạng xã hội, Minh Khang và Thúy Hạnh thường chia sẻ những khoảnh khắc sinh hoạt đời thường, các chuyến du lịch hay hoạt động thể thao cùng gia đình.