Nguyễn Khánh Ly bật khóc, lần đầu hát "Tái sinh" trong liveshow đánh dấu 20 năm ca hát

Tối 24/7 tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội), Tiến sĩ - ca sĩ Nguyễn Khánh Ly lần đầu thực hiện liveshow cá nhân sau 20 năm theo đuổi âm nhạc. Trong gần 3 giờ đồng hồ, cô nhiều lần nghẹn ngào, và bật khóc ở khoảnh khắc các học trò bất ngờ bước lên sân khấu tặng hoa rồi hòa giọng cùng mình trong "Tái sinh".

Mang tên "Khát vọng tình yêu", đêm nhạc vừa đánh dấu chặng đường 20 năm hoạt động nghệ thuật của Nguyễn Khánh Ly, vừa là đóa hoa tri ân cô và ê-kíp dâng lên các anh hùng liệt sĩ, thương binh nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Khán phòng chật kín khán giả, những tràng pháo tay kéo dài sau mỗi tiết mục.

Chương trình do Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức, với NSND Quang Vinh làm Cố vấn nghệ thuật kiêm Giám đốc âm nhạc, NSƯT Trường Bắc là Tổng đạo diễn và NSƯT Tố Nga là Giám đốc sản xuất. Trên sân khấu, nữ ca sĩ hát cùng dàn nhạc bán cổ điển gần 30 nhạc công, nhóm hợp xướng, tốp bè và nhóm múa.

Góp mặt trong đêm nhạc là những bạn nghề thân thiết của cô: NSND Quang Thọ, Lê Anh Dũng, Minh Chuyên, Khắc Hòa, nhóm Dòng Thời Gian và Nguyễn Thụy Hải Anh - học trò của Nguyễn Khánh Ly, giải Nhất Tiếng hát Hà Nội 2025. Đêm nhạc được xây dựng thành ba chương "Ký ức dòng sông", "Chiến tranh và hòa bình" và "Khát vọng tình yêu", khắc họa hành trình từ cội nguồn, lòng biết ơn đến khát vọng sống và cống hiến.

Chương mở đầu đưa khán giả trở về những dấu mốc đầu tiên trên hành trình của nữ ca sĩ, với "Ký ức dòng sông" (Quang Vinh) và "Đôi bờ" (nhạc Nga). Nguyễn Khánh Ly cho biết với cô, hình tượng dòng sông là mẹ, là quê hương và những bước chân đầu tiên trên con đường nghệ thuật. Cô cũng dành phút lắng đọng tưởng nhớ cố NSND Trung Kiên, người thầy nuôi dưỡng trong cô tình yêu với dòng nhạc Nga, qua ca khúc "Volga xinh đẹp".

Chương hai mở ra không gian giàu tính sử thi, tôn vinh những người đã hy sinh vì Tổ quốc qua "Dòng sông phẳng lặng", "Những người lính sang sông"… Điểm nhấn xúc động là màn song ca "Miền xa thẳm" (Đức Trịnh) giữa Nguyễn Khánh Ly và NSND Quang Thọ, lần đầu hai người hát chung, cũng là món quà tri ân người thầy đã dìu dắt cô. Ngay trên sân khấu, cô trao hoa cảm ơn NSND Quang Thọ và tri ân các thầy cô có mặt trong khán phòng.

Chương cuối thể hiện rõ nhất tinh thần đổi mới của Nguyễn Khánh Ly, với hình ảnh trẻ trung, giàu năng lượng. Cô mở đầu bằng "Triệu đóa hồng" (nhạc Nga), song ca "Chiều biên giới" (Trần Chung) cùng Lê Anh Dũng và hòa giọng với Minh Chuyên trong liên khúc "Hãy đến với em - Anh". Ở phần khép lại, nữ ca sĩ nghẹn ngào nhìn lại 20 năm với không ít thử thách và những khoảng lặng, bật khóc khi gửi lời tri ân tới cha mẹ, chồng, gia đình, thầy cô, đồng nghiệp và khán giả.

Tinh thần ấy được đẩy lên cao trào qua "Tái sinh" (Tăng Duy Tân), ca khúc lần đầu được cô thể hiện theo phong cách hiện đại. Giữa tiết mục, các học trò bất ngờ lên sân khấu tặng hoa rồi hòa giọng cùng cô, tạo nên một trong những khoảnh khắc lay động nhất đêm diễn. Liveshow khép lại bằng liên khúc "Tâm sự người ca sĩ" - "Xin cảm ơn" (Phú Quang - Thế Hiển) với sự góp mặt của toàn bộ nghệ sĩ.

Sau hai thập kỷ, dấu ấn của Nguyễn Khánh Ly không chỉ nằm ở nền tảng của một tiến sĩ - ca sĩ, mà còn ở khả năng dung hòa giữa kỹ thuật thanh nhạc và cảm xúc. Dù hát nhạc Nga, các tác phẩm về người lính hay thử sức với bản phối đương đại như "Tái sinh", cô vẫn giữ được chất giọng nội lực và sự chân thành trong từng phần trình diễn.