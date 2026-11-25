Chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp là sự kiện trọng tâm của Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Năm nay là năm đầu tiên ngày này được tổ chức trên cả nước và người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương, theo Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam mà Quốc hội thông qua hồi tháng 4. Đêm diễn cũng kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946).

Nguyên Khang và Thụy Vân dẫn chương trình Muôn sắc Việt Nam tại sân vận động Mỹ Đình tối 24/11. Ảnh: NVCC

Khoảng 3.000 nghệ sĩ, diễn viên và các lực lượng biểu diễn trên sân khấu tròn rộng 3.000 m², thiết kế lấy cảm hứng từ mặt trống đồng và cánh chim Lạc.

Khoảng 3.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia đêm diễn. Ảnh: NVCC

Trước phần biểu diễn, ban tổ chức dành một phút mặc niệm các nạn nhân vụ nổ khí gas lúc 8h cùng ngày tại một quán lẩu trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội. Đến nay, vụ nổ đã làm 7 người tử vong, 9 người bị thương.

Nguyên Khang dẫn chương trình cùng Thụy Vân, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2008 và là MC quen thuộc của VTV. Trước giờ phát sóng, anh hâm nóng không khí và dẫn hàng vạn khán giả hô vang khẩu hiệu "Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp". Khi chương trình lên sóng, hai MC kết nối các phần biểu diễn: huyền tích Lạc Long Quân - Âu Cơ, những ca khúc gắn với lịch sử dân tộc, không gian 17 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh và các bản phối kết hợp chất liệu dân gian với âm nhạc đương đại. Lời dẫn nhấn mạnh rằng cội nguồn văn hóa là điểm tựa để người Việt tự tin giao lưu với thế giới.

Hai MC trên sân khấu tròn lấy cảm hứng từ mặt trống đồng. Ảnh: NVCC

"Tôi đứng trước 50.000 khán giả trong tiết trời se lạnh của Hà Nội, cất lời chào bằng giọng miền Nam giữa Thủ đô và nhận lại sự hưởng ứng nồng nhiệt. Khoảnh khắc đó khiến tôi rất hạnh phúc", Nguyên Khang nói.

Đứng trên sân khấu nghe khán đài đồng thanh hô khẩu hiệu, Nguyên Khang xúc động vì thấy ở đó tình yêu, niềm tự hào và sự trân trọng của khán giả với văn hóa dân tộc. Anh tin di sản và các giá trị văn hóa Việt Nam sẽ còn được gìn giữ khi người trẻ vẫn yêu thương, tiếp lửa và phát huy chúng.

Nguyên Khang và Thụy Vân trước khán đài Mỹ Đình. Ảnh: NVCC

Tiết mục anh thích nhất là liên khúc Tự nguyện - Đất nước trọn niềm vui, khi NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSƯT Cao Minh hát cùng các ca sĩ trẻ Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc. "Âm nhạc đã kết nối nhiều thế hệ nghệ sĩ và nhiều vùng miền", MC cho hay. Anh cũng nhớ màn pháo hoa cuối chương trình, khi hàng vạn khán giả ở lại chờ xem.

Nguyên Khang cùng các nghệ sĩ tham gia chương trình. Ảnh: NVCC

"Lúc âm nhạc lên cao trào và pháo hoa thắp sáng bầu trời Mỹ Đình, cảm xúc như vỡ òa", anh kể.

Pháo hoa thắp sáng bầu trời Mỹ Đình cuối chương trình. Ảnh: NVCC

Chọn lối dẫn dắt trang trọng nhưng không tạo khoảng cách

Nguyên Khang dùng hai lối dẫn. Ở các phần giới thiệu di sản, anh nói chậm rãi, giàu hình ảnh. Khi chương trình chuyển sang các tiết mục sôi động, anh giao lưu nhiều hơn để khuấy động khán đài. Theo anh, ở các chương trình tại sân vận động, khán giả sẽ thấy anh mạnh mẽ, sôi nổi hơn hình ảnh quen thuộc trên truyền hình. Nam MC muốn giữ sự trang trọng của một chương trình cấp quốc gia nhưng không tạo khoảng cách, nhất là với khán giả trẻ.

Nguyên Khang muốn giữ sự trang trọng nhưng không tạo khoảng cách với khán giả. Ảnh: NVCC

"Người dẫn chương trình không nhất thiết phải nói những điều quá lớn lao để tạo cảm xúc. Đôi khi, sự chân thành trong một câu nói hay một khoảnh khắc kết nối đúng lúc lại có sức lay động lớn", anh nói.

Trước đêm diễn, anh cho biết điều anh mong chờ nhất không phải là con số khán giả mà là "cùng họ tạo nên một nhịp đập chung".

Nguyên Khang và Thụy Vân phối hợp lời dẫn một Nam, một Bắc. Ảnh: NVCC

Đây là lần thứ hai Nguyên Khang dẫn một chương trình nghệ thuật quy mô quốc gia tại Mỹ Đình, sau Tổ quốc trong tim năm 2025. Anh coi cả hai là dấu ấn trong sự nghiệp, nhưng mỗi đêm mang một cảm xúc khác. Tổ quốc trong tim cho anh cảm giác hào hùng, mãnh liệt về lòng yêu nước. Muôn sắc Việt Nam lắng đọng hơn và giúp anh hiểu rõ hơn ý nghĩa lịch sử của thời khắc này. "Tôi thấy may mắn khi cùng khán giả tại Mỹ Đình và cả nước chứng kiến dấu mốc này", anh nói. Theo anh, không phải lúc nào người dẫn chương trình cũng được đứng trên một sân khấu như vậy, nơi anh không chỉ dẫn chuyện mà còn được chứng kiến và góp phần kể lại câu chuyện lịch sử dân tộc.

Đây là lần thứ hai Nguyên Khang dẫn chương trình nghệ thuật quy mô quốc gia tại Mỹ Đình. Ảnh: NVCC

Chuẩn bị kỹ từ trang phục đến lời dẫn

Nguyên Khang cho biết nhận lời làm MC vì ý nghĩa của sự kiện. "Chương trình không đơn thuần là một đêm nghệ thuật quy mô lớn mà còn tôn vinh những giá trị văn hóa được bồi đắp qua hàng nghìn năm. Tôi hào hứng với cách kết nối di sản với sáng tạo đương đại, để văn hóa truyền thống không chỉ được gìn giữ mà còn sống trong đời sống hôm nay", anh nói.

Nguyên Khang và Thụy Vân trong trang phục màu vàng. Ảnh: NVCC

Theo anh, với một chương trình truyền hình trực tiếp tại sân vận động, người dẫn phải luôn sẵn sàng ứng biến, nên êkíp chuẩn bị kỹ từng chi tiết. Ban đầu, ban tổ chức duyệt cho anh hai bộ trang phục, mỗi bộ một phong cách. Bộ áo dài mang từ TP HCM ra không phù hợp, nên anh đổi sang một bộ theo phong cách cổ phục của nhà thiết kế La Sen và may thêm một bộ màu vàng để mặc lúc mở màn. Khi biết chương trình gồm ba chương, anh đề xuất với đạo diễn thêm một bộ áo dài màu xanh cho phần kết.

Nguyên Khang thay 3 bộ trang phục trong đêm diễn. Ảnh: NVCC

Bộ áo dài màu xanh được Nguyên Khang đề xuất thêm cho phần kết. Ảnh: NVCC

Kịch bản được sửa nhiều lần cho gọn, súc tích mà vẫn có cảm xúc, trong đó có các phần MC giao lưu và dẫn màn hô đồng thanh trên khán đài. Thụy Vân có phong cách khác anh, nên hai người cùng chỉnh lời dẫn để một người Nam, một người Bắc phối hợp ăn ý và bổ trợ cho nhau. Hai MC tập qua buổi sơ duyệt, tổng duyệt và đến sân từ sớm trong ngày diễn chính thức, vì khán giả đến rất đông.

Hai MC đến sân từ sớm trong ngày diễn chính thức. Ảnh: NVCC

Nguyên Khang nổi tiếng qua các chương trình truyền hình Chuyên cơ số 6, Bước nhảy hoàn vũ, Bài hát hay nhất. Những năm gần đây, anh tự sản xuất và dẫn The Khang Show, đồng thời dẫn một số chương trình truyền hình, trong đó có Vì bạn xứng đáng mùa mới trên VTV3. Ngày 5/12, anh tổ chức đêm nhạc Thanh xuân rực rỡ tại TP HCM, kỷ niệm 20 năm làm nghề và 5 năm thực hiện The Khang Show.