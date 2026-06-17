Lưu ý: Bài viết có tiết lộ một phần nội dung phim

Sau 3 ngày công chiếu, "Lầu Chú Hỏa - Lời Nguyền Con Ma Nhà Họ Hứa" thu về hơn 25 tỷ đồng. Là phim kinh dị found footage đầu tiên của Việt Nam, bộ phim lấy cảm hứng từ chuyện kể dân gian "Oan hồn Hứa thị" — lời đồn truyền miệng trăm năm ở khu Chợ Lớn, xoay quanh nhóm streamer gồm Nhàn (Phụng Hoàng), Chi (Trần Kỳ Anh), Thời (Nguyễn Minh Thời), Cô Bạch (Nguyễn Công Nương) và Dũng (Dũng Hà).

Vì muốn câu view kiếm tiền, nhóm quyết định livestream trong căn biệt thự ma ám của chú Hỏa, và mọi thứ nhanh chóng trở thành cơn ác mộng khi hồn ma con gái nhà họ Hứa xuất hiện.

Màn "lột xác" táo bạo

Từng được khán giả nhớ đến qua phim điện ảnh "Quả Tim Máu" với ngoại hình quyến rũ và diễn xuất cảm xúc, lần tái xuất này Nguyễn Công Nương chọn hướng đi hoàn toàn khác. Thay vì khai thác vẻ đẹp sẵn có, cô xuất hiện với gương mặt sắc lạnh, bí ẩn, trang điểm tông nude và diện bộ trang phục gấm sang trọng — tạo hình đặc trưng của một cô đồng thời hiện đại thích "buôn thần bán thánh".

Đây không đơn thuần là lựa chọn trang phục mà còn là dụng ý nghệ thuật của đạo diễn Hùng Trần: tạo sự tương phản mạnh mẽ giữa vẻ ngoài rực rỡ, phô trương của nhân vật với không gian âm u của căn biệt thự cũ. Cô đồng Bạch đại diện cho kiểu người sẵn sàng dùng tín ngưỡng làm công cụ câu view — và cái kết bi thảm của nhân vật này trở thành lời cảnh tỉnh cho những ai thiếu tôn trọng các giá trị tâm linh, văn hóa.

Diễn xuất tiết chế, đúng chất found footage

Thể loại phim giả tài liệu đòi hỏi diễn viên không chỉ thể hiện tâm lý nhân vật mà còn phải tiết chế biểu cảm để mọi thứ trông tự nhiên như thật, bởi góc quay xuất phát từ chính nhân vật. Nguyễn Công Nương đáp ứng tốt yêu cầu đó: diễn xuất không gượng gạo, không "gồng" vào vai, thể hiện rõ sự chuyển biến tâm lý từ một kẻ tự tin lừa đảo sang trạng thái sụp đổ hoàn toàn khi đối mặt với thế lực tâm linh có thật.

Phân cảnh ấn tượng nhất là đoạn kết, khi cô Bạch bị ma ám và phải dập đầu liên tục trước bàn thờ chính hình phạt mà cô từng cảnh báo người khác. Nguyễn Công Nương dùng ánh mắt, biểu cảm và lời thoại để đẩy cảm giác hoảng loạn lên đến cực điểm, khiến nhiều khán giả phải rùng mình.

Tại các buổi cinetour, nữ diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả với hàng loạt câu hỏi và tương tác tích cực minh chứng cho thấy màn tái xuất của cô không phải chỉ là sự xuất hiện mà là sự trở lại thực sự.

"Tôi chỉ lấy cảm hứng từ cuộc sống hàng ngày"

Thú vị ở chỗ, ngoài đời thực Nguyễn Công Nương cũng là một cô đồng. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho rằng không thể sao chép hoàn toàn thực tế vào phim. "Tôi chỉ lấy cảm hứng từ vai trò của mình trong cuộc sống hàng ngày vào phim, và có sự thay đổi cũng như thêm thắt để tạo nên cô Bạch của riêng mình và đúng dụng ý của đạo diễn, biên kịch" — cô chia sẻ.

Sau 12 năm tất bật kinh doanh lo cho gia đình sau biến cố, nữ diễn viên thừa nhận bản thân đã bỏ lỡ một khoảng thời gian phát triển dài của màn ảnh Việt. Làm việc cùng ekip và thế hệ diễn viên trẻ mới, cô xem đây là thử thách và cơ hội học hỏi. Sau "Lầu Chú Hỏa", Nguyễn Công Nương sẽ tiếp tục xuất hiện trong một dự án mới với nhân vật hoàn toàn trái ngược — chi tiết cụ thể chưa được tiết lộ nhưng hứa hẹn mang đến bất ngờ cho khán giả.

"Lầu Chú Hỏa - Lời Nguyền Con Ma Nhà Họ Hứa" khởi chiếu từ ngày 12/6 và hiện đang có mặt tại các cụm rạp trên toàn quốc.