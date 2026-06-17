Liêu Hà Trinh mang "Chị À" mùa 2 trở lại: Khi podcast trở thành tài sản thương hiệu cá nhân

Trong khi nhiều nghệ sĩ chọn duy trì độ nổi tiếng qua các chương trình gameshow hay truyền hình thực tế, Liêu Hà Trinh lại đi theo một hướng khác hoàn toàn: xây dựng một IP nội dung mang đậm dấu ấn cá nhân. Sau thành công với 33 tập phát sóng ở mùa đầu tiên, nữ MC chính thức đưa podcast "Chị À" trở lại với mùa 2, tiếp tục phát triển dự án như một thương hiệu nội dung độc lập, nơi khán giả nhớ đến cô không chỉ với vai trò người dẫn chương trình mà còn là người truyền cảm hứng, kết nối cảm xúc và khơi mở những cuộc đối thoại ý nghĩa.

Ngay từ mùa đầu tiên, "Chị À" đã tạo được bản sắc khác biệt khi khai thác những chủ đề quen thuộc nhưng không dễ nói: tình yêu và đổ vỡ, hôn nhân, áp lực cá nhân hay hành trình học cách yêu bản thân. Xuyên suốt 33 tập, chương trình không cố gắng xây dựng một hình mẫu phụ nữ lý tưởng, mà khắc họa họ trong những trạng thái rất đời: mạnh mẽ nhưng cũng có lúc yếu lòng, tổn thương nhưng vẫn học cách chữa lành, không hoàn hảo nhưng đủ can đảm để đối diện với chính mình. Chính sự chân thành đó đã giúp "Chị À" dần định vị như một không gian đối thoại riêng biệt trên nền tảng số.

Bước sang mùa 2, "Chị À" giữ nguyên tinh thần cốt lõi nhưng mở rộng phạm vi tiếp cận, đặc biệt hướng đến những vấn đề gần gũi hơn với thế hệ trẻ như burnout, áp lực trưởng thành, sự cô đơn trong các mối quan hệ hay những lựa chọn không có đáp án đúng tuyệt đối. Thay vì đưa ra lời khuyên hay áp đặt góc nhìn, chương trình chọn cách đặt ra những câu hỏi để mỗi khán giả tự soi chiếu và tìm thấy câu trả lời cho riêng mình.

Chỉ sau thời gian ngắn, "Chị À" mùa 2 đã lên sóng đến tập thứ 5 với hàng loạt phản hồi tích cực từ cộng đồng khán giả trẻ. Lần lượt các chủ đề "Không sớm thì muộn", "Ít hay chưa đủ", "Điểm tựa thay thế", "Dấu hiệu hết thân" và "Việt Nam đồn là có?" được khai thác như những lát cắt rất đời nhưng cũng đầy trăn trở của thế hệ Gen Z. Không phân định đúng hay sai, mỗi tập podcast đều khuyến khích người xem tự chiêm nghiệm.

Một trong những điểm nhấn của mùa 2 là sự xuất hiện đồng hành xuyên suốt của Trác Thúy Miêu. Bộ đôi nhanh chóng tạo hiệu ứng trên mạng xã hội với hàng loạt khoảnh khắc vừa dở khóc dở cười vừa đầy suy ngẫm. Những màn tung hứng duyên dáng, góc nhìn sắc sảo và khả năng đối đáp thông minh của hai chị em đã tạo nên nhiều đoạn cắt viral, được chia sẻ rộng rãi và khơi mở các cuộc thảo luận sôi nổi về nhiều vấn đề đời sống.

Không chỉ ghi điểm ở nội dung, "Chị À" mùa 2 còn được đánh giá cao nhờ phần hình ảnh được đầu tư kỹ lưỡng với bối cảnh ghi hình tại đảo Phú Quý. Những khung hình mang màu sắc điện ảnh, tái hiện vẻ đẹp nguyên sơ của biển trời Việt Nam tạo nên một lớp cảm xúc nhẹ nhàng, giúp mỗi cuộc trò chuyện trở nên sâu lắng hơn.

Sau 5 tập phát sóng, "Chị À" mùa 2 thu về hơn 10 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội cùng hơn 500.000 lượt thảo luận. Những con số này cho thấy chương trình đang dần trở thành một thương hiệu nội dung quen thuộc với khán giả trẻ, nơi họ tìm thấy sự đồng cảm, những góc nhìn đa chiều và cảm giác được lắng nghe.

Đối với Liêu Hà Trinh, "Chị À" không đơn thuần là một dự án podcast mà là chiến lược phát triển thương hiệu cá nhân dài hạn. Bằng việc đầu tư nghiêm túc vào chất lượng sản xuất, kiên trì với định dạng long-form và theo đuổi những chủ đề có chiều sâu, nữ MC đang chứng minh rằng giá trị của một người làm nội dung không chỉ nằm ở tần suất xuất hiện mà còn ở khả năng tạo ra sản phẩm đủ bản sắc để công chúng nhớ đến.

Trong thời đại xu hướng liên tục thay đổi và sự nổi tiếng có thể đến rồi đi rất nhanh, việc sở hữu một IP nội dung riêng đang trở thành lợi thế bền vững của những nhà sáng tạo. Với "Chị À", Liêu Hà Trinh không chỉ xây dựng thành công một podcast được yêu thích mà còn từng bước biến nó thành thương hiệu cá nhân mạnh nhất của mình. Thay vì được nhớ đến qua những lần xuất hiện trên sân khấu hay truyền hình, cô đang được khán giả ghi nhớ như một người kể chuyện, một người kết nối cảm xúc và một nhà sáng tạo nội dung có bản sắc riêng.